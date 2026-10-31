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Эксперимент показал, как завоевывается авторитет в коллективе

❋ 4.3

Уважение и признание в группе могут зависеть не столько от интеллекта, сколько от того, какую пользу человек приносит окружающим. Норвежские психологи экспериментально проверили эту закономерность и выяснили, какую роль в распределении социального статуса играет умение решать общие задачи.

Психология
# авторитет
# интеллект
# коллектив
# эксперимент
«Волк с Уолл-стрит»
Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит» / © Universal Pictures

Интеллект принято связывать с преимуществами в социальной жизни: люди с высокими когнитивными способностями могут лучше справляться с трудными задачами, координировать действия других и претендовать на лидерские позиции. Однако оставался открытым вопрос, за счет чего именно интеллект помогает человеку получить признание окружающих.

Ученые из Университета Агдера и Норвежского университета естественных и технических наук (Норвегия) проверили гипотезу коалиционного интеллекта. Согласно ей, умственные способности повышают социальный статус прежде всего потому, что позволяют приносить пользу группе. Результаты опубликовали в журнале Evolution and Human Behavior.

В эксперименте участвовали 175 студентов, средний возраст которых составил 22,83 года. Сначала добровольцы прошли тест ICAR-16 из 16 заданий, оценивающих разные стороны когнитивных способностей: вербальное и пространственное мышление, решение матричных задач, работу с числовыми и буквенными последовательностями.

Потом участников объединили в пары и предложили каждому решить задачу «Сбор пищи на зиму». Нужно было определить, сколько часов членам условного племени следует тратить на добычу еды. Чем дольше они работали, тем больше запасов получали, но одновременно накапливали усталость.

Студентам требовалось подобрать такой вариант распределения времени, который обеспечивал бы наилучший общий результат с учетом обоих факторов. На решение отводили пять минут, причем обсуждать задачу с партнером было нельзя. Затем испытуемые показывали друг другу свои ответы и по очереди в течение минуты объясняли предложенную стратегию. Они не знали, какие именно решения исследователи считали наиболее удачными, поэтому могли судить только по содержанию ответа и объяснению.

После каждый отдельно оценивал партнера по трем критериям: насколько тот заслуживает уважения и восхищения, обладает ли лидерскими качествами и был бы ценным членом группы. Эти оценки объединили в общий показатель социального статуса. 

Исследователи сопоставили результаты теста на интеллект, эффективность решения общей задачи и признание, которое человек получил от собеседника. Оказалось, участники с более высокими результатами когнитивного теста в среднем лучше справлялись с поиском оптимального решения для коллектива. Связь между этими показателями была статистически значимой. 

В свою очередь, люди, предложившие более эффективные стратегии, получали более высокие оценки социального статуса. Главный результат проявился, когда ученые проверили, объясняет ли успешность решения задачи корреляцию между интеллектом и авторитетом. Прямая связь между результатом когнитивного теста и социальным статусом после учета коалиционной ценности была слабой, зато сохранилась значимая косвенная связь через качество решения общей задачи. То есть более высокие когнитивные способности вели к получению признания в той мере, в какой они помогали принести пользу всей группе.

Психологи также проверили, могут ли люди делать выводы об интеллекте друг друга по непродолжительному общению. Для этого сопоставили объективные результаты теста с оценками, которые участники выставляли партнерам. Выяснилось, что после короткого знакомства человек в определенной степени мог оценить когнитивные способности собеседника.

Эти результаты согласуются с гипотезой коалиционного интеллекта: в процессе эволюции умственные способности помогали людям не только решать индивидуальные задачи, но и координировать совместную деятельность. Тот, кто предлагал полезные для группы решения, мог получать взамен уважение и более высокий статус. Такой обмен авторы статьи описали как систему «услуга за престиж»: человек предоставляет другим полезные интеллектуальные услуги, а окружающие признают его авторитет.

Поскольку эксперимент был наблюдательным (когнитивные способности людей не меняли искусственно, установить причинно-следственную связь нельзя), в будущем гипотезу можно проверять на более разнообразных выборках и с помощью других оценок коалиционной ценности.

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Психология
# авторитет
# интеллект
# коллектив
# эксперимент
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