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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Рейтинг 15 популярных смартфонов по уровню радиочастотного излучения

Все смартфоны используют радиоволны для связи с сотовыми сетями, однако количество энергии, поглощаемой организмом при стандартизированных испытаниях, может существенно различаться в зависимости от модели устройства.

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Рейтинг 15 популярных смартфонов по уровню радиочастотного излучения / © Visual Capitalist
Рейтинг 15 популярных смартфонов по уровню радиочастотного излучения / © Visual Capitalist

В этой инфографике представлены 15 популярных смартфонов, ранжированных по максимальному удельному коэффициенту поглощения электромагнитной энергии (SAR) в области головы. Данные взяты из материалов Федерального ведомства по радиационной защите Германии. Показатель SAR измеряется в ваттах на килограмм (Вт/кг).

Такие измерения позволяют сравнивать смартфоны по единой методике, однако более высокие значения SAR не обязательно свидетельствуют о повышенном риске для здоровья. Радиочастотное излучение смартфонов относится к неионизирующему, в отличие от более энергоемкого излучения, например рентгеновского. Органы здравоохранения пока не установили, что воздействие радиоволн мобильных телефонов в пределах действующих норм безопасности вызывает негативные последствия для здоровья.

Первые две позиции занимают смартфоны Apple — iPhone 17 и iPhone 16e. Разница между их показателями составляет всего 0,01 Вт/кг.

Следом идет Samsung Galaxy Z Fold7 с результатом 1,40 Вт/кг, опережающий Galaxy S26 (1,21 Вт/кг). В нижней части рейтинга находится Galaxy A16 5G: его показатель составляет 0,38 Вт/кг — это минимальное значение среди всех 15 устройств.

Положение смартфона в рейтинге может существенно меняться в зависимости от того, измеряется ли SAR в области головы или рядом с телом. Например, Motorola Razr 60 занимает 11-е место по показателю SAR в области головы с результатом 0,84 Вт/кг. Однако при измерении рядом с телом его показатель достигает 1,39 Вт/кг, что соответствует четвертому по величине значению среди 15 рассматриваемых моделей (наравне с другим устройством). Похожая ситуация наблюдается у Google Pixel 9: показатель SAR рядом с телом составляет 1,40 Вт/кг против 0,99 Вт/кг в области головы. У Apple iPhone 17 оба результата одинаковы — 1,49 Вт/кг. Эти значения получены в рамках различных стандартизированных испытаний и не отражают типичный уровень воздействия радиоволн на человека в повседневной жизни.

Значения SAR не демонстрируют устойчивой зависимости от бренда, стоимости устройства или поколения смартфона. Например, Google Pixel 9 и Pixel 10 показывают одинаковый максимальный SAR в области головы — 0,99 Вт/кг. Совпадают показатели и у Xiaomi Poco X7 Pro и Xiaomi 17: по 1,00 Вт/кг.

Три представленные в рейтинге модели Motorola также демонстрируют сравнительно небольшой разброс значений: от 0,84 Вт/кг у Razr 60 до 0,95 Вт/кг у Edge 60.

На результаты измерений могут влиять конструкция антенн, используемые рабочие частоты и условия испытаний. Поскольку показатели относятся к конкретным моделям устройств, по ним нельзя судить об уровне излучения продукции бренда в целом. Кроме того, смартфоны различаются материалами и компонентами, используемыми при производстве. В нашей инфографике о критически важных металлах в составе смартфонов рассматриваются ресурсы, необходимые для изготовления современных мобильных устройств.

Означает ли более высокий уровень излучения смартфона повышенный риск для здоровья? Не обязательно. SAR показывает максимальную скорость поглощения радиочастотной энергии тканями организма во время стандартизированных испытаний. Этот показатель не отражает суммарное воздействие излучения на человека в течение обычного дня.

Количество радиочастотной энергии, передаваемой смартфоном, зависит от силы сигнала и других условий работы сети. Снизить воздействие можно, например, держа телефон подальше от головы и используя громкую связь или наушники.

В отличие от ионизирующего излучения, радиоволны не обладают достаточной энергией, чтобы непосредственно ионизировать атомы или повреждать ДНК так, как это может делать рентгеновское излучение.

Согласно информации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), совокупность научных данных не свидетельствует о наличии связи между радиочастотным излучением мобильных телефонов и проблемами со здоровьем. При этом исследования и мониторинг безопасности продолжаются. Таким образом, представленный рейтинг позволяет сравнить максимальные значения SAR, полученные в лабораторных условиях, но не дает оснований утверждать, какие смартфоны безопаснее или опаснее в повседневном использовании.

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Сообщество
# Apple
# iphone
# инфографика
# Рейтинги
# связь
# смартфоны
# статистика
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