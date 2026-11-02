0

Метеорит из Сахары оказался обломком Марса возрастом 4,1 миллиарда лет

❋ 4.5

Исследователи получили редкую возможность изучить не просто древний фрагмент поверхности Марса, а образец древней магматической коры, сохранившей сведения о составе вещества мантии, водных процессах и геологической эволюции планеты.

Астрономия
# вода на марсе
# красная планета
# марс
# метеорит
метеорит Teghaza 001
Фрагмент метеорита Teghaza 001, названный так в честь заброшенного шахтерского поселения в Мали, вблизи которого его нашли / © Maine Mineral & Gem Museum, Darryl Pitt

Ученые давно пытаются восстановить раннюю геологическую историю Красной планеты: выяснить, из каких пород состояла ее кора, насколько разнообразной была мантия и какие процессы происходили под поверхностью и на ней миллиарды лет назад. Один из способов в этом разобраться — древние метеориты, которые иногда могут представлять собой обломки поверхности или части коры планеты.

Однако главная трудность заключается в том, что большинство марсианских метеоритов, имеющихся в распоряжении ученых, относительно молодые. Три основные группы таких метеоритов — шерготтиты, наклиты и шассиньиты —  сформировались примерно 2,4 миллиарда лет назад. Правда, сам Марс гораздо древнее: многие его участки образовались более трех миллиардов лет назад. 

В 2022 году в пустыне Сахара, которая занимает северную часть территории Республики Мали, исследователи нашли восемь небольших камней, внешне похожих друг на друга. Они, вероятно, составляли один камень, который впоследствии раскололся, поэтому их объединили в одну метеоритную находку Teghaza 001. Общая масса камней составила 798,5 грамма. Масса крупнейшего фрагмента — 442 грамма, а его диаметр — примерно 10 сантиметров.

Чуть позже определили возраст цирконов с помощью уран-свинцового и свинцово-свинцового методов датирования, основанных на измерении изотопных соотношений урана и свинца. Результаты показали, что порода сформировалась не менее 4,1 миллиарда лет назад. 

Марсианское происхождение установили по совокупности геохимических признаков. Среди них — изотопный состав кислорода, характерное соотношение железа и марганца в пироксенах.

Планетологам известно более 400 марсианских метеоритов. Но среди них лишь два образца могут сравниться с Teghaza 001 по древности. Речь идет о метеорите Allan Hills 84001 возрастом 4,1 миллиарда лет и Northwest Africa 7034, содержащем отдельные фрагменты возрастом более 4,3 миллиарда лет. Но Northwest Africa 7034 представляет собой брекчию — смесь фрагментов разных пород и минералов. Поэтому он не дает такой же цельной картины истории конкретной древней магматической породы, какую может дать отдельный цельный образец.

Междисциплинарная команда исследователей под руководством специалиста по планетной геологии и геохимии Лю Яна (Yang Liu) из Лаборатории реактивного движения NASA изучила метеорит Teghaza 001. Он сохранил сведения о мантии, которые позволяют одновременно исследовать состав ранней коры и следы взаимодействия с жидкостями на Марсе.

Сперва Ян и его коллеги анализировали минеральный состав и строение породы. Они сделали тонкий срез камней (шлиф), необходимый для микроскопического исследования, и подсчитали минералы по площади, которую они занимали на срезе. Соотношение минералов позволяет определить тип породы, условия ее образования и особенности охлаждения. 

Минерал плагиоклаз занимал 68 процентов площади изученного шлифа. На пироксены в общей сложности приходилось 25,5 процента: примерно 20 процентов составлял пижонит — пироксен с относительно низким содержанием кальция, а еще 5,5 процента — авгит, разновидность пироксена с более высоким содержанием этого элемента. Остальная площадь приходилась на фосфаты, кремнеземистую межзерновую массу и оксидные минералы.

Например, высокая доля плагиоклаза позволила отнести Teghaza 001 к богатым плагиоклазом габбро-диоритам — разновидности глубинных магматических пород. 

марсианский метеорит
Фрагмент марсианского метеорита Teghaza 001, который использовали для изучения его минерального состава / © NASA, JPL-Caltech

В пироксенах обнаружили тонкие ламели — пластинчатые структуры, возникшие при медленном охлаждении и разделении твердого минерального раствора на отдельные фазы. По ним исследователи оценили скорость охлаждения примерно в 0,01 градуса Цельсия в год. Это указало на то, что порода остывала очень медленно, вероятно, внутри марсианской коры, а не на поверхности.

Затем исследователи изучили минералы, изменившиеся под воздействием сильного удара. В частности, они обнаружили маскелинит, образовавшийся из плагиоклаза в результате колоссального ударного давления, и рейдит — модификацию циркона, самостоятельный минерал с тем же химическим составом, но другой кристаллической структурой.

Образование рейдита указало на давление приблизительно 10-20 гигапаскалей. По совокупности признаков ученые заключили, что порода пережила удар, при котором давление достигло примерно 20 гигапаскаль, а температура не превышала 1200 градусов.

Особый интерес вызвал апатит — минерал из группы фосфатов кальция, который способен сохранять водород в своей кристаллической решетке. Родственный апатиту минерал гидроксиапатит составляет основу минеральной части костной ткани и зубной эмали. В марсианском метеорите он помог исследователям изучить происхождение древней воды.

В июне 2026 года та же научная группа опубликовала отдельное исследование, посвященное водороду в апатитах Teghaza 001. Ученые измерили содержание воды и соотношение изотопов водорода в минеральных зернах. Результаты указали на присутствие двух водных компонентов, имевших разное происхождение. 

Анализ апатитов показал, что при формировании Teghaza 001 в породе смешались два водородсодержащих компонента с разным изотопным составом. Первый происходил из марсианской мантии и был относительно беден дейтерием. Второй, напротив, содержал его значительно больше и сохранил химическую память о древней марсианской гидросфере.

Ученые предположили, что второй компонент попал в магму из базальтовых пород, которые прежде взаимодействовали с водой. Когда-то через них циркулировали жидкости, связанные с древней гидросферой. В результате водород в этих породах приобрел характерное для древней марсианской воды соотношение изотопов. Позднее магма могла «поглотить» такие жидкости во время охлаждения в коре или при последующих геологических процессах. Так изотопный след древней воды сохранился в минералах метеорита.

Почему же в этой воде было так много дейтерия? Чтобы разобраться, нужно учитывать, как Марс терял воду. В ее состав входят два изотопа водорода: самый легкий водород и дейтерий. В ядре обычного атома водорода находится один протон, а в ядре дейтерия — протон и нейтрон. Поэтому атом дейтерия тяжелее.

Когда солнечное ультрафиолетовое излучение расщепляло молекулы водяного пара в атмосфере Марса, высвобождавшийся водород постепенно уходил в космос. При этом легкий водород покидал атмосферу значительно быстрее, чем тяжелый дейтерий. Последний тоже терялся, но медленнее. В результате в оставшейся воде постепенно увеличивалась относительная доля дейтерия.

Измерив соотношение изотопов водорода в апатитах, исследователи смогли оценить, каким оно было в древней марсианской гидросфере. Согласно их расчетам, приблизительно  4,1 миллиарда лет назад отношение дейтерия к обычному водороду в воде было как минимум примерно вдвое выше, чем в современной земной океанической воде.  Это поддерживает гипотезу о том, что в первые сотни миллионов лет своего существования Марс пережил потерю водорода, первичной атмосферы и огромных объемов воды. 

Исследователи выделили 13 возможных районов происхождения Teghaza 001, сравнив его минералогический состав с данными орбитальных наблюдений Марса. Наиболее вероятная область расположена в древних южных высокогорьях планеты, к северо-западу от равнин Эллада. Однако установить точное место, откуда породу выбросило в космос, еще не удалось. 

Пока специалисты проанализировали лишь небольшую часть найденного материала. Дополнительные анализы могут раскрыть новые подробности его происхождения и состава. 

Научная работа опубликована в журнале Science.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Игорь Байдов
Игорь Байдов
677 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Астрономия
# вода на марсе
# красная планета
# марс
# метеорит
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Ноя
Бесплатно
Астрономия: точное время
Политехнический музей
Москва
Лекция
02 Ноя
Бесплатно
Все, что вы хотели знать о вакцинах, но стеснялись спросить
ВСмысле
Онлайн
Экскурсия
03 Ноя
700
Техника защиты
Политехнический музей
Москва
Лекция
03 Ноя
1200
Сосудистые растения: два пути эволюции
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Ноя
Бесплатно
Восемь рек Северной Азии
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Экскурсия
04 Ноя
Бесплатно
В единстве – наша сила
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Рыбий глаз в ночи: закулисье ночного пейзажа
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Свет, который у вас в голове: за что дали Нобелевскую премию по медицине 2026
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
1000
Смарт-телескопы: умная обсерватория в рюкзаке
Центр «Архэ»
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Метеорит из Сахары оказался обломком Марса возрастом 4,1 миллиарда лет

    2 ноября, 11:38

  2. Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

    1 ноября, 10:00

  3. В Москве назвали лауреатов XII премии «За верность науке»

    31 октября, 18:37

  4. «Хаббл» запечатлел гигантский «Кошачий хвост» у Беты Живописца

    31 октября, 15:04
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Discussion Rice
28 минут назад
А если я валун кину в воду, чтобы торчал, это будет считаться островом?

Страны с наибольшим количеством островов: мировой рейтинг

Иван Колупаев
45 минут назад
Юрий, так такие вещи всегда двигали вперед люди неразумные. Это уж потом когда все налажено приходят те кому раньше было некомфортно. Вспомнить

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Дмитрий Караваев
2 часа назад
Частица имеющую массу двигалась со скоростью света!? Что а так можно было?

С энергией бейсбольного мяча: Oh My God — частица, которая бросила вызов физикам

Andrew Bolshakov
3 часа назад
Любовь, получаем разные этапы рождения галактики: квазизвезда, затем новорожденный квазар. А сброшенная оболочка впоследствии поможет

Астрофизики объяснили механизм превращения «маленьких красных точек» в голубые

Andrew Bolshakov
3 часа назад
Пользователь, я б ещё и стекло это укрепил 50 микродюймами шпинелевого покрытия. А то как бы чего не вышло.

В Дубае до конца 2026 года откроют первую в мире пешеходную дорожку из золота

Andrew Bolshakov
3 часа назад
Короче, ставим Амнезию и не делаем себе беременную голову. Пусть башка беременная будет у тех, кто эту дурь затеял, у некоторой службы с анусом на

В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам

Юрий Багов
3 часа назад
Иван, в какой ещё теме? Про starlink только где-то отвечал. Да и не будет колонизации. Жить при 38% силы тяжести ни один разумный человек не будет.

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Дмитрий Караваев
7 часов назад
Анна, должности директора колхоза никогда не существовало, был председатель, а вот в совхозе действительно был директор. В 2033 году вам стукнет

Билл Гейтс: через 20 лет роботы смогут выполнять большую часть работы человека

Иван Колупаев
8 часов назад
Юрий, да вообще только спросить. С другой стороны ваше настойчивое стремление сомневаться в колонизации Марса буквально в каждой теме про Марс

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Александр Бобков
10 часов назад
Анна, если опускать прогон про зелёных/серых человечков, то не вижу противоречий между тем, что США, производя мало/немасштабно, держат ключевые

Мировая экономика на 128 триллионов долларов: ВВП всех стран на одной инфографике

Анна С.
13 часов назад
Дмитрий, Не останутся ,скоро. Роботы-это технология серых иноплпланетян,которые к 2033 году покинут планету Земля. По этому в 2033 году Билл будет

Билл Гейтс: через 20 лет роботы смогут выполнять большую часть работы человека

Анна С.
13 часов назад
Через 20 лет ты будешь жить при социализме,в колхозе.До чего эти англосаксы ленивые.

Билл Гейтс: через 20 лет роботы смогут выполнять большую часть работы человека

Эльвир Лукманов
13 часов назад
Вселенная поразительно пуста в частности наша галактика, раз за столько лет она не столкнулась не с чем на своем пути. Значит полёт на Марс будет

«Вояджер-1» приближается к рекордной дистанции в одни световые сутки, но связь с ним дала сбой

Юрий Багов
14 часов назад
Иван, а вы почему отслеживание все упоминания Маска? Я может как инвестор слежу за его планами) Основной посыл комментария был в сомнениях

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Дмитрий Караваев
15 часов назад
Александр, ну, вы не упращайте. Конечно экскаватор лучше чем 123 копателя. Но что делать когда 80% населения Земли будут без работы по причине замены

Билл Гейтс: через 20 лет роботы смогут выполнять большую часть работы человека

Дмитрий Караваев
15 часов назад
Совершенствуя инструментарий поиска не приблизят миры для их посещения. Ибо способы поиска намного кратно проще чем способы для их посещения, а с

Самые похожие на Землю планеты, обнаруженные на сегодняшний день

Александр Березин
15 часов назад
Дмитрий, "ассовая "людская" безработица будет способствовать обратному процессу." Это если бы мир был устроен, как в голове у Маркса или у авторов

Билл Гейтс: через 20 лет роботы смогут выполнять большую часть работы человека

Иван Колупаев
16 часов назад
Юрий, я одно не пойму чего многих так беспокоят планы американского бизнесмена особенно в русскоязычном пространстве 😏 Чел гуляет на свои и не

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Иван Колупаев
16 часов назад
Александр, каждые три года однако справляются с ремонтом техники запущенной 50+ лет назад и техника срок годности которой закончился еще в прошлом

«Вояджер-1» приближается к рекордной дистанции в одни световые сутки, но связь с ним дала сбой

Сергей Механик
16 часов назад
Любителям марсианских хроник это явно не понравится. 😉

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Самые обсуждаемые