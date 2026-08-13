Регулярные тренировки помогли мозгу очиститься от «мусора», который накапливается с возрастом
Физические нагрузки помогают головному мозгу очищаться от метаболического «мусора» — токсичных белков, которые с возрастом провоцируют нейродегенеративные заболевания. В условиях, когда от деменции страдают миллионы людей, а эффективного лечения до сих пор нет, ученые нашли способ замедлить увядание мозга с помощью тренировок.
Исследователи из Университета Виктории (Австралия) под руководством доктора Джеймса Броутча провели масштабный анализ научных работ, проанализировав влияние спорта на мозг млекопитающих. Выяснилось, что физическая нагрузка комплексно стимулирует сразу несколько процессов, от которых зависит глимфатическая система — встроенная «система очистки» мозга, вымывающая вредные отходы межклеточной жидкостью, пока человек спит. Именно этот механизм выводит из тканей опасные белковые скопления, такие как бета-амилоиды и тау-белки.
Упражнения снижают артериальное давление и жесткость кровеносных сосудов, благодаря чему их пульсация лучше «проталкивает» омывающую мозг жидкость. Кроме того, спорт уменьшает воспаление в нервной ткани, снижает базовый уровень норадреналина («гормон стресса», избыток которого держит мозг в постоянном напряжении и мешает ему расслабиться) и улучшает активацию нейронов. Кроме того, физические нагрузки помогают быстрее погружаться в фазу глубокого сна, когда мозг работает в самом эффективном режиме самоочищения. Результаты исследования опубликованы в журнале Trends in Neurosciences.
«Если у мозга нет возможности регулярно выносить накопленный за день „мусор“, его скопление начинает разрушать ткани. Главную роль в этой уборке играет сон. Однако парадокс в том, что с возрастом качественно высыпаться становится все сложнее. Мы задались вопросом: могут ли физические нагрузки компенсировать эти возрастные сбои и взять на себя роль защитного барьера? Данные показывают, что да», — объяснил ведущий автор работы, специалист по нейрофизиологии Джеймс Броутч.
Ученым только предстоит выяснить, какие именно виды спорта наиболее эффективны для «уборки» в голове, какова должна быть длительность тренировок и как менять нагрузки для людей, у которых уже диагностированы нарушения памяти. Тем не менее исследователи советуют не откладывать спорт до появления точных инструкций. По мнению авторов новой научной работы, любые регулярные движения, повышающие пульс, от быстрой ходьбы до плавания и езды на велосипеде, стоит делать частью повседневной жизни как можно раньше.
В последние годы многие нейробиологи критичнее относятся к популярной гипотезе о «белковом мусоре». Все больше ученых склонны считать, что белковые бляшки — не главная причина болезни Альцгеймера, а лишь побочное следствие других сбоев в организме. Тем не менее своевременное очищение тканей и нормальное кровоснабжение остаются критически важными для нормальной работы мозга и защиты от преждевременного старения.
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