Ученые не нашли связи между нелегальной иммиграцией и ростом преступности

Анализ данных почти за 10 лет показал отсутствие зависимости между присутствием нелегальных мигрантов и уровнем криминала. Авторы масштабного исследования доказали, что популярные опасения на этот счет — лишь стереотип, не имеющий под собой фактических оснований.

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне (США) и Стэнфордского университета (США) отслеживали динамику преступности с 2010 по 2018 год в 11 500 районах по всей Америке, где в общей сложности проживают 46 миллионов человек. Это первое масштабное исследование, в котором проблему изучили не на уровне целых штатов или крупных городов, а локально — в пределах конкретных кварталов и районов. Результаты научной работы опубликовали в журнале Journal of Urban Affairs.

Оказалось, в районах, где доля нелегальных иммигрантов увеличивалась, уровень имущественных преступлений (краж и взломов) ощутимо снижался, а количество тяжких преступлений с применением насилия оставалось на том же уровне или падало.

«Полученные данные совпадают с общей научной базой: нелегальная иммиграция не провоцирует рост преступности в американских районах», — отметила профессор криминологии Чарис Кубрин, ведущий автор исследования.

Единственным исключением из общей картины стал небольшой рост количества ограблений. Однако ученые подчеркнули: это указывает не на то, что нелегальные иммигранты сами совершают преступления, а на то, что они нередко становятся их жертвами. Из-за отсутствия документов такие люди обычно не могут открыть банковский счет, хранят сбережения в наличных деньгах и носят их с собой. Этим пользуются грабители (в криминологии такой эффект называют феноменом «ходячего банкомата»). Ситуацию усугубляет и то, что из-за страха депортации жертвы редко обращаются в полицию.

Чтобы избежать ошибок, ученые получили доступ к закрытой правительственной базе данных переписи населения США, где содержатся подробные, но анонимные данные о жителях каждого квартала. Также исследователи применили методы моделирования, аналогичные тем, что использует Министерство внутренней безопасности. Это позволило точечно оценить количество жителей без документов в конкретных районах.

Отметим, что снижающаяся статистика по имущественным преступлениям в районах проживания мигрантов может иметь и иное криминологическое объяснение. Во-первых, кражи и взломы обычно происходят в более зажиточных кварталах, где есть чем поживиться, а не по месту жительства самих злоумышленников. Во-вторых, квалифицированные преступники редко совершают спланированные преступления там, где проживают сами.

Исследователи считают, что жесткие меры и огромные траты на депортацию обосновывают борьбой с преступностью безосновательно — статистика показывает совсем иную картину. Подобные меры не повышают безопасность, разрушают доверие между жителями и полицией, а также наносят ущерб местной экономике, подытожили ученые.

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