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12 августа, 19:49
Редакция Naked Science
158

«Ростех» показал ход строительства первых серийных МС-21

❋ 4.5

МС-21-310 — импортозамещенная версия российского пассажирского самолета МС-21. Вскоре он появится на отечественных аэродромах, пообещали в «Ростехе». Также госкорпорация опубликовала видео, на котором можно увидеть процесс строительства этого авиалайнера.

Технологии
# авиация
# МС-21
# Ростех
# самолет
Самолет МС-21 / © ОАК, Ростех

Чтобы сертифицировать самолет, специалисты проводят испытания опытных образцов в небе и на земле. В начале августа МС-21-310 впервые поднялся в небо. Он вылетел с аэродрома Иркутского авиационного завода. Полет продлился один час 23 минуты.

Производством самолета занимается Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Яковлев». «Яковлев», в свою очередь, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), которая входит в госкорпорацию «Ростех». Сейчас в работе находятся 18 самолетов на разных стадиях готовности.

Самолет МС-21 / © ОАК, Ростех

«Очень скоро серийный МС-21 из иркутского цеха отправится в путешествие по разным городам нашей страны», — пообещали в «Ростехе». Свой пост госкорпорация сопроводила видеозаписью, на которой видно, как специалисты работают над самолетом.

Самолет МС-21 / © ОАК, Ростех

МС-21 — российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. История его создания оказалась достаточно долгой. В основу лег эскизный проект модернизированного Як-42, утвержденный в 1992 году.

Однако активная разработка началась уже в XXI веке. Первые образцы самолета частично состояли из импортных материалов, от которых решили отказаться в 2020-м.

Самолет МС-21 / © ОАК, Ростех

Хотя опытные образцы МС-21 появлялись, серийное производство постоянно переносили. Изначально его запланировали на 2016 год, позже отложили на 2020-й.

В мае 2026 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что самолет выполнил треть сертификационных полетов. По его оценкам, испытания самолетов завершатся в начале 2027-го, после чего начнется серийный выпуск самолета.

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Технологии
# авиация
# МС-21
# Ростех
# самолет
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