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Новый центр обработки данных Amazon станет крупнейшим источником загрязнения в США
Технологические гиганты наперегонки наращивают вычислительные мощности для искусственного интеллекта (ИИ), стремясь построить как можно больше дата-центров — чего бы это ни стоило, даже если придется столкнуться с нехваткой воды.
Один из главных игроков в этой гонке — Amazon. Компания намерена создать настолько огромный дата-центр для работы с ИИ, что он сможет превратиться в крупнейший отдельный источник выбросов углекислого газа в Соединенных Штатах.
Как сообщило издание The New York Times, Amazon подтвердила свои инвестиции в гигантскую газовую электростанцию в Техасе, которая должна обеспечивать энергией планируемый дата-центр в округе Пекос. Ее максимальная мощность составит 7,65 гигаватт.
Если электростанция будет введена в эксплуатацию в соответствии с планом, ее 35 турбин получат разрешение выбрасывать в атмосферу до 33 миллионов тонн углекислого газа в год. Это позволит объекту с большим отрывом занять первое место среди отдельных источников выбросов в стране.
Масштаб поразителен: объем выбросов одного-единственного дата-центра окажется сопоставим с совокупными выбросами целых стран, включая Швейцарию, Ирландию и Болгарию.
При этом такой проект явно расходится с заявленными климатическими целями Amazon, предусматривающими достижение углеродной нейтральности к 2040 году.
И даже без новой электростанции в округе Пекос объем выбросов Amazon уже выглядит впечатляюще. Недавно компания сообщила о рекордном росте совокупных выбросов за прошлый год: только потребление электроэнергии во всех подразделениях Amazon в 2025 году увеличилось на 34%.
Иными словами, тот факт, что компания фактически отодвигает на второй план собственные прежние климатические обязательства, сегодня уже вряд ли кого-то удивляет. По мере расширения инфраструктуры искусственного интеллекта Amazon год за годом устанавливает новые рекорды по объему выбросов.
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