  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
Андрей Привалов
12 августа, 08:50
Рейтинг: +100
Посты: 265

Рейтинг стран с самым быстрым ростом угольного аппетита в 2025 году

Всего пять стран — Китай, Индия, США, Индонезия и Япония — обеспечили 80% мирового прироста потребления угля в 2025 году. Главным источником роста стали Соединенные Штаты: здесь потребление увеличилось на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Сообщество
# инфографика
# мир
# Рейтинги
# статистика
# уголь
Рейтинг стран с самым быстрым ростом угольного аппетита в 2025 году / © Visual Capitalist
Рейтинг стран с самым быстрым ростом угольного аппетита в 2025 году / © Visual Capitalist

В основе этой инфографики — данные из Statistical Review of World Energy 2026, ежегодного обзора мирового энергетического рынка, подготовленного Energy Institute. Регионы ранжированы по изменению объемов потребления угля с 2024 по 2025 год, выраженному в эксаджоулях (EJ). Для сравнения: одного эксаджоуля энергии достаточно примерно для обеспечения электроэнергией 25 миллионов американских домохозяйств в течение года.

В 2025 году именно США показали самый большой в мире годовой прирост потребления угля. Показатель увеличился на 0,80 EJ, достигнув 8,73 EJ. На втором месте оказалась Индонезия: ее потребление выросло на 0,43 EJ, до 5,15 EJ. А вот Китай, который остается крупнейшим потребителем угля в мире, в 2025 году практически не изменил объем его использования.

Рост американского спроса стал резким разворотом по сравнению с 2024 годом, когда потребление угля в США сократилось на 3,4%. Одной из причин стала более холодная зима. Она привела к увеличению спроса на природный газ и росту его стоимости, что сделало производство электроэнергии на угольных электростанциях экономически более привлекательным.

В результате выработка электроэнергии на угольных ТЭС в США увеличилась на 93 200 000 мегаватт-часов, тогда как производство электроэнергии на газовых станциях сократилось на 61 800 000 мегаватт-часов.

В Европе тенденция оказалась противоположной американской. Здесь продолжили сокращаться как предложение угля (−6,3%), так и спрос на него (−3,1%) в годовом выражении. Этому способствовали вывод из эксплуатации угольных электростанций и быстрое расширение мощностей возобновляемой энергетики. В период с 2015 по 2025 год Европа сократила общий объем импорта угля более чем на 50%. Тем не менее импорт по-прежнему обеспечивает 41% европейского потребления угля. Несмотря на многолетнее сокращение поставок, Россия остается крупнейшим поставщиком угля для Европы.

Китай по-прежнему занимает первое место в мире по потреблению угля. В 2025 году на его долю пришлось 56% мирового потребления и 52% мировой добычи. Неожиданным стало другое: китайское потребление практически не изменилось, тогда как импорт угля сократился на 10%.

Крупнейшим поставщиком угля в Китай стала Индонезия. В 2025 году она экспортировала 10,4 EJ угля, благодаря чему сохранила статус крупнейшего экспортера угля в мире. При этом объем ее экспорта оказался примерно вдвое выше собственного потребления страны за тот же год.

Данные за 2025 год наглядно показывают, насколько по-разному развивается спрос на уголь в крупнейших экономиках мира. Европа продолжает долгосрочное сокращение потребления, Китай сохраняет стабильный уровень, на который приходится более половины мирового спроса, а США и Индонезия демонстрируют наиболее заметный рост.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Сергей Механик
Сергей Механик
4 минуты назад
Парадокс однако. Где-то уголь очень нужен, а где-то шахты закрываются, потому, что он не нужен.
Ответить
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Авг
Бесплатно
Мокьюментари: как его использовать в научном кино?
Музей криптографии
Москва
Лекция
12 Авг
Бесплатно
В тени Солнца: что мы знаем о ближайшей к нам звезде
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
12 Авг
1000
Аква Тофана и другие приключения мышьяка
Medio Modo
Онлайн
Лекция
12 Авг
600
Инженерия катастроф
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
13 Авг
Бесплатно
Фотография: от истоков до наших дней
Политехнический музей
Москва
Беседа
13 Авг
Бесплатно
Мифы и реальные истории Центральной Африки
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
13 Авг
Бесплатно
Можно ли «хакнуть» стволовые клетки? Учимся программировать нашу жировую ткань
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
13 Авг
Бесплатно
Бинарные технологии в радиотерапии: как усилить гибель опухоли с помощью радиации и наночастиц
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
13 Авг
Бесплатно
Охота пуще неволи, или праздник беркутчи
Русское географическое общество
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
10 августа, 11:42
Илья Гриднев

Большинство людей не подозревали о вреде солнцезащитных кремов для океана

Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.

Биология
# коралловые рифы
# океан
# солнцезащитный крем
# химикаты
# экология
11 августа, 16:16
Татьяна Зайцева

Найденная в Арктике 80 лет назад окаменелость оказалась гигантской хищной амфибией из триасового периода

Палеонтологи, изучив окаменелые кости древнего существа, обнаруженные еще в 1948 году на острове в Баренцевом море, пришли к выводу, что это новый вид плагиозаврид — вымерших земноводных, живших на планете примерно 250 миллионов лет тому назад. Вновь идентифицированная амфибия по размерам оказалась рекордсменом среди собратьев, достигая в длину почти трех метров.

Палеонтология
# амфибии
# земноводные
# окаменелости
# Триасовый период
# хищники
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
10 августа, 11:42
Илья Гриднев

Большинство людей не подозревали о вреде солнцезащитных кремов для океана

Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.

Биология
# коралловые рифы
# океан
# солнцезащитный крем
# химикаты
# экология
9 августа, 10:53
Редакция Naked Science

Пентагон выложил материалы о попытке американских спецназовцев расстрелять НЛО из пушек

Американское Министерство войны продолжает публиковать документы и видеозаписи о наблюдении неопознанных летающих объектов. Как и ранее, происхождение объектов из наблюдений неясно, но достаточно очевидно, что как минимум часть из них не относятся к известным сегодняшней науке природным феноменам.

Оружие и техника
# НЛО
# Пентагон
# США
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Кости со дна Тайваньского пролива раскрыли параметры тела и особенности рациона денисовцев

    12 августа, 11:32

  2. Поведение рыбок данио-рерио в лабиринте может стать маркером тревожности при тестировании лекарств

    12 августа, 11:29

  3. Строение жевательных мышц связали с апноэ, пневмонией и асимметрией лица

    11 августа, 16:27

  4. Найденная в Арктике 80 лет назад окаменелость оказалась гигантской хищной амфибией из триасового периода

    11 августа, 16:16
Выбор редакции

«Если идешь в полет как на подвиг, значит, ты не готов»: Герой России Сергей Богдан — о профессии летчика-испытателя

11 августа, 12:44

Последние комментарии

Сергей Механик
4 минуты назад
Парадокс однако. Где-то уголь очень нужен, а где-то шахты закрываются, потому, что он не нужен.

Рейтинг стран с самым быстрым ростом угольного аппетита в 2025 году

Анастасия Заборня
7 минут назад
То есть во всей Латинской Америке вообще нет стран с низком доходом? Не смешите пожалуйста, конечно многие страны развиваются, но половина

Карта: как изменились доходы стран за последние 30 лет 

Алесь Цагельскi
1 час назад
Вася, классно ты его урыл😁

Инфографика: 40 самых ценных продовольственных товаров в мире

N q
1 час назад
Юрий, по каким именно данным и какими методами определяют что чд реликтовая. Я слышу о таком определении первый раз, расскажите что Вы знаете об

Астрономы впервые засекли спящую сверхмассивную черную дыру на краю галактики по вспышке от разрушенной звезды

Александр Березин
2 часа назад
Madi, пересказ научных работ с таким числом ошибок -- это не пересказ. Это искажение их содержания. Не говоря уже о том, что научпоп не должен просто

Биологи пришли к выводу, что самостоятельно живущие организмы возникли дважды

Александр Березин
2 часа назад
Вардан, "вопрос в том , что не важно где сколько христиан." То есть получается, что европейская цивилизация -- это не христианство плюс демократия, а

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Александр Березин
2 часа назад
Иван, а зачем это уточнять, если человек выше индентифицирует Европу с христианством. а не с религиозностью?

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Михаил Невский
2 часа назад
Удивительно равномерно распределено. Хотя я в этом не эксперт. Понятно что арбузы или грибы на много дороже риса, который до сих пор дешевле 1

Инфографика: 40 самых ценных продовольственных товаров в мире

Александр Французов
2 часа назад
Владимир, хорошо, не как всегда, а как в последнее время.

Мировой приоритет CATL: авиационные аккумуляторы с рекордной плотностью энергии пошли в серию

Вардан Геворгян
4 часа назад
Михаил, был греко-армянский язык , который позже разделился на греческий и армянский ( это произошло примерно 4-5000 лет назад. Это по лингвистике.

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Вардан Геворгян
4 часа назад
Александр, вопрос в том , что не важно где сколько христиан. Европейская цивилизация ( конституции стран, этика , право ) в основе имеет : римское

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Михаил Новиков
4 часа назад
Александр, и пусть рацион их состоит из одних яблок.

«Дом на краю света» почти готов: опубликованы первые фото новой антарктической станции Арцтовского

А К
10 часов назад
Выглядит симпатично: вопрос каа внутри, насколько тепло и сколько простоит ... обычно мнооо гемора с инженерными системами.

«Дом на краю света» почти готов: опубликованы первые фото новой антарктической станции Арцтовского

Dmitriy Dorian
15 часов назад
Иван, :))))

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

Вася Орел
16 часов назад
Black, свинина третья в мировом рейтинге,с показателем 355 млрд долларов.Ты чем читал?

Инфографика: 40 самых ценных продовольственных товаров в мире

Иван Колупаев
16 часов назад
Александр, вы забыли уточнить что большинство там люди нерелигиозные. То есть не причисляющие себя ни к одной мировой религии, атеисты, агностики и

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Александр Березин
17 часов назад
Вардан, если следовать такой логике, то Франция, Британия, Нидерланды или Чехия -- не Европа, т.к. в них по Pew Research Center и любым другим источникам

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Black Reader
17 часов назад
А, хдэ сало? Я шукал-шукал — нэма! o_O

Инфографика: 40 самых ценных продовольственных товаров в мире

Константин Зорькин
18 часов назад
В России она Эскимос называется.

«Джеймс Уэбб» рассмотрел Туманность Льва в деталях, недоступных для «Хаббла» 

Sam Dowson
18 часов назад
Эй, унылый сионист Сидоров, где ты увидел плохие или запрещенные слова в свой адрес? Да я ещё даже не начинал! Давай, закажи сначала в прокуратуре

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

Самые обсуждаемые