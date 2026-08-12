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Рейтинг стран с самым быстрым ростом угольного аппетита в 2025 году

Всего пять стран — Китай, Индия, США, Индонезия и Япония — обеспечили 80% мирового прироста потребления угля в 2025 году. Главным источником роста стали Соединенные Штаты: здесь потребление увеличилось на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Рейтинг стран с самым быстрым ростом угольного аппетита в 2025 году / © Visual Capitalist

В основе этой инфографики — данные из Statistical Review of World Energy 2026, ежегодного обзора мирового энергетического рынка, подготовленного Energy Institute. Регионы ранжированы по изменению объемов потребления угля с 2024 по 2025 год, выраженному в эксаджоулях (EJ). Для сравнения: одного эксаджоуля энергии достаточно примерно для обеспечения электроэнергией 25 миллионов американских домохозяйств в течение года.

В 2025 году именно США показали самый большой в мире годовой прирост потребления угля. Показатель увеличился на 0,80 EJ, достигнув 8,73 EJ. На втором месте оказалась Индонезия: ее потребление выросло на 0,43 EJ, до 5,15 EJ. А вот Китай, который остается крупнейшим потребителем угля в мире, в 2025 году практически не изменил объем его использования.

Рост американского спроса стал резким разворотом по сравнению с 2024 годом, когда потребление угля в США сократилось на 3,4%. Одной из причин стала более холодная зима. Она привела к увеличению спроса на природный газ и росту его стоимости, что сделало производство электроэнергии на угольных электростанциях экономически более привлекательным.

В результате выработка электроэнергии на угольных ТЭС в США увеличилась на 93 200 000 мегаватт-часов, тогда как производство электроэнергии на газовых станциях сократилось на 61 800 000 мегаватт-часов.

В Европе тенденция оказалась противоположной американской. Здесь продолжили сокращаться как предложение угля (−6,3%), так и спрос на него (−3,1%) в годовом выражении. Этому способствовали вывод из эксплуатации угольных электростанций и быстрое расширение мощностей возобновляемой энергетики. В период с 2015 по 2025 год Европа сократила общий объем импорта угля более чем на 50%. Тем не менее импорт по-прежнему обеспечивает 41% европейского потребления угля. Несмотря на многолетнее сокращение поставок, Россия остается крупнейшим поставщиком угля для Европы.

Китай по-прежнему занимает первое место в мире по потреблению угля. В 2025 году на его долю пришлось 56% мирового потребления и 52% мировой добычи. Неожиданным стало другое: китайское потребление практически не изменилось, тогда как импорт угля сократился на 10%.

Крупнейшим поставщиком угля в Китай стала Индонезия. В 2025 году она экспортировала 10,4 EJ угля, благодаря чему сохранила статус крупнейшего экспортера угля в мире. При этом объем ее экспорта оказался примерно вдвое выше собственного потребления страны за тот же год.

Данные за 2025 год наглядно показывают, насколько по-разному развивается спрос на уголь в крупнейших экономиках мира. Европа продолжает долгосрочное сокращение потребления, Китай сохраняет стабильный уровень, на который приходится более половины мирового спроса, а США и Индонезия демонстрируют наиболее заметный рост.