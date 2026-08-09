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В каких странах пьют больше всего пива
Для некоторых стран пиво — это не просто алкогольный напиток, но и часть культурной традиции и национальной идентичности. Как видно на инфографике, больше всего этот напиток любят европейцы.
В первую десятку стран-любителей пива попали лишь европейские государства. Первое место традиционно заняла Чехия. В 2024 году в стране выпили 148,8 литра пива на душу населения.
Больше ста литров на душу населения выпили в Литве и Австрии — 110,6 и 104,6 литра на душу населения соответственно. В топ-5 также вошли Ирландия и Хорватия. Любопытно, но Германия, одним из символов которой можно назвать Октоберфест, заняла лишь 10-е место.
Помимо европейских стран, пиво также популярно в странах Латинской Америки. Панама (86,1 литра) заняла 11-е место, Мексика (83,4 литра) — 12-е место.
Россия в рейтинге попала на 27-е место. В год в стране выпивают 66,1 литра пива на человека.
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Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Американское Министерство войны продолжает публиковать документы и видеозаписи о наблюдении неопознанных летающих объектов. Как и ранее, происхождение объектов из наблюдений неясно, но достаточно очевидно, что как минимум часть из них не относятся к известным сегодняшней науке природным феноменам.
Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
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