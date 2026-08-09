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В каких странах пьют больше всего пива

Для некоторых стран пиво — это не просто алкогольный напиток, но и часть культурной традиции и национальной идентичности. Как видно на инфографике, больше всего этот напиток любят европейцы.

В каких странах пьют больше всего пива / © Niccolo Conte, Visual Capitalist

В первую десятку стран-любителей пива попали лишь европейские государства. Первое место традиционно заняла Чехия. В 2024 году в стране выпили 148,8 литра пива на душу населения.

Больше ста литров на душу населения выпили в Литве и Австрии — 110,6 и 104,6 литра на душу населения соответственно. В топ-5 также вошли Ирландия и Хорватия. Любопытно, но Германия, одним из символов которой можно назвать Октоберфест, заняла лишь 10-е место.

Помимо европейских стран, пиво также популярно в странах Латинской Америки. Панама (86,1 литра) заняла 11-е место, Мексика (83,4 литра) — 12-е место.

Россия в рейтинге попала на 27-е место. В год в стране выпивают 66,1 литра пива на человека.