  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 августа, 15:48
Дарья Губина
26

Раскрыт механизм, из-за которого Марс теряет остатки атмосферы

❋ 4.8

Cолнечный ветер на протяжении уже миллиардов лет «сдувает» с Марса атмосферу. Этот процесс гораздо более турбулентен и непредсказуем, чем может показаться на первый взгляд. Наконец ученые получили прямые доказательства того, как именно из атмосферы Красной планеты вырываются огромные «облака» кислорода.

Астрономия
# Maven
# NASA
# атмосфера Марса
# космос
# марс
# солнечный ветер
# Тяньвэнь-1
Иллюстрация взаимодействия солнечного ветра с атмосферой Марса, в результате которого образуются волны / © Chi Zhang, Boston University
Иллюстрация взаимодействия солнечного ветра с атмосферой Марса, в результате которого образуются волны / © Chi Zhang, Boston University

Миллиарды лет назад у Марса было солидное магнитное поле, гораздо более плотная атмосфера и жидкая вода на поверхности. Условия там были гораздо более земными, а значит, благоприятными для жизни. Но потом геологическая активность затухла, магнитное поле пропало. В отсутствие защиты атмосфера начала утекать в космос.

Сегодня основной механизм утери кислорода (более 80%) из атмосферы Марса — «побег» супербыстрых (горячих) атомов. Они образуются в верхней атмосфере в два этапа.

Сначала солнечное ультрафиолетовое излучение выбивает электроны, превращая молекулы в положительные ионы. Потом при воссоединении ионов со свободными электронами выделяется энергия, которая разгоняет некоторые из атомов кислорода. И те улетают в космос.

Второй важный механизм — воздействие солнечного ветра, который передает свою энергию частицам в верхних слоях атмосферы, «сдувая» их в космос. Солнечный ветер — поток заряженных частиц (плазма), который постоянно истекает от нашей звезды в окружающее космическое пространство. Во времена молодого Марса, когда этот поток был гораздо мощнее, он играл главную роль в потере атмосферы.

Процесс «сдувания» относительно постоянен, но ученые заметили, что иногда образуются целые «облака» вырвавшихся из атмосферы Марса ионов. Долгое время их природу не могли изучать из-за недостатка данных. Наконец, удалось получить прямые доказательства механизма, образующего эти «облака».

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Science Advances, сопоставили данные аппарата MAVEN (миссия которого недавно завершена) и китайской автоматической межпланетной станции «Тяньвэнь-1». Это позволило ученым одновременно отслеживать, как солнечный ветер ведет себя перед столкновением с атмосферой и как после этого образуются «облака» плазмы.

Оказалось, причина их возникновения — «волны» на границе атмосферы Марса, вызванные солнечным ветром. Их называют неустойчивостями Кельвина — Гельмгольца. Исследователи выявили 16 изолированных и 46 квазипериодических событий образования «облаков» в результате появления таких «волн».

По оценке авторов новой научной работы, в этих событиях в космос вырывается в 10-100 раз больше ионов кислорода (в пересчете на секунду), чем при обычном «сдувании». Примечательно, что волны распределены неравномерно. В основном они возникают на одной стороне планеты. Авторы нового исследования продолжат изучать феномен, чтобы понять, какие условия благоприятны для образования волн и насколько существенен вклад «облаков» в общую потерю атмосферы Марса.

В сентябре 2027 года на орбиту Красной планеты выйдут две автоматические станции Blue и Gold миссии ESCAPADE. Аппараты будут собирать данные о структуре и динамике магнитосферы планеты. Результаты их работы позволят продолжить исследования формирования плазменных «волн» и «облаков».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Дарья Губина
Дарья Губина
258 статей
Автор специализируется на популяризации астрономии и астрофизики. Пишет о строении Вселенной, космологических теориях и новых открытиях, раскрывая суть явлений и идей современного научного знания.
Показать больше
Астрономия
# Maven
# NASA
# атмосфера Марса
# космос
# марс
# солнечный ветер
# Тяньвэнь-1
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
04 Авг
Бесплатно
Все о звездных дождях
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
04 Авг
Бесплатно
Охота за Авророй: все о полярных сияниях
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
05 Авг
Бесплатно
Тайны японского языка
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Ночная стража
Московский зоопарк
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Колористика: цветные картинки в печати и на экранах
Политехнический музей
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Марковская республика
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Человек начинается с незнания: как науки (не)создают нас
Sistema Gallery
Москва
Лекция
07 Авг
1000
Бессмертие по промокоду
Medio Modo
Москва
Лекция
08 Авг
Бесплатно
Загадки муравьиной цивилизации. Тайны подземных городов
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 августа, 12:03
Александр Березин

SpaceX планирует купить 526 квадратных километров земли под самый большой частный космодром в мире

Остров Пекан недалеко от Мексиканского залива в Луизиане вскоре перейдет в собственность компании Илона Маска. Здесь будет новый космодром для Starship, почти в 20 раз больше, чем в Бока-Чике, где уже стоят две стартовых площадки. Уникальное местоположение позволит компании попытаться реализовать амбициозную цель о запуске миллиона низкоорбитальных спутников на орбиты, где сегодня находится подавляющее меньшинство спутников Земли.

Космонавтика
# SpaceX
# космодромы
# космос
# США
3 августа, 12:57
Илья Гриднев

Общепринятое представление о неизменности личности в течение жизни оказалось ошибочным

Психологи показали, что базовые черты человеческой личности меняются на протяжении жизни не меньше, чем уровень дохода или состояние здоровья. Проанализировав данные более 160 тысяч человек, ученые пришли к выводу, что общепринятое представление о «неизменном характере» ошибочно.

Психология
# большая пятерка
# изменение личности
# личностная психология
# характер
3 августа, 13:03
Evgenia Vavilova

Как устроена современная добыча нефти: репортаж Naked Science

В Тюмени у «Газпром нефти» естественным образом сформировался большой научно-исследовательский кластер. В городе расположено более десятка институтов и образовательных центров, филиалы РАН, а в 2024 году на полную мощность заработал исследовательский центр «Геосфера». Корреспондент Naked Science побывала в Тюмени по приглашению «Газпром нефти». Рассказываем об этом опыте в подробностях.

Технологии
# бурение скважин
# вечная мерзлота
# геологоразведка
# гидроразрыв пласта
# Керамика
# керн
# машинное зрение
# микрофлюидика
# нефть
# нефтяные скважины
Выбор редакции
1 августа, 20:27
Evgenia Vavilova

Гляциологи впервые исследовали ледник на горе Арарат

Команда исследователей из Германии и Турции впервые исследовала ледник на вершине Большого Арарата на высоте более пяти тысяч метров. Две недели в июле 2026 года ученые собирали данные о вечных снегах горы, которые до этого не были тщательно исследованы.

Археология
# Арарат
# Армения
# горы
# климатические изменения
# лед
# ледники
# Месопотамия
# Турция
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
3 августа, 12:57
Илья Гриднев

Общепринятое представление о неизменности личности в течение жизни оказалось ошибочным

Психологи показали, что базовые черты человеческой личности меняются на протяжении жизни не меньше, чем уровень дохода или состояние здоровья. Проанализировав данные более 160 тысяч человек, ученые пришли к выводу, что общепринятое представление о «неизменном характере» ошибочно.

Психология
# большая пятерка
# изменение личности
# личностная психология
# характер
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

Медиа
# «ВКонтакте»
# YouTube
# аудитория
# блокировки
# видеосервис
# интернет
# медиа
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Сканирование грунта показало, что скрывают земляные насыпи на неолитическом кладбище в Бретани

    4 августа, 16:02

  2. Раскрыт механизм, из-за которого Марс теряет остатки атмосферы

    4 августа, 15:48

  3. Лимиты из-за бензинового кризиса отменили — как это прогнозировал ранее Naked Science

    4 августа, 15:19

  4. Простая добавка усилила иммунитет против рака и вирусов

    4 августа, 14:00
Выбор редакции

Как устроена современная добыча нефти: репортаж Naked Science

3 августа, 13:03

Последние комментарии

Алексей Филиппов
4 минуты назад
Андрей, не могу спорить на данную тему, нужно погружаться в вопрос. Но вспоминая "Российские" автомобили, телевизоры, мониторы. Которым просто

Первый серийный МС-21-310 выполнил дебютный полет

Иван Колупаев
15 минут назад
Так укроп переключился на склады вайлдберис и другие объекты. От нефтянки отстали. Укроп нас слишком хорошо знает чтоб бить всегда в одну точку.

Лимиты из-за бензинового кризиса отменили — как это прогнозировал ранее Naked Science

Сергей Механик
15 минут назад
Однако, мне кажется, без определенных ограничений и других насильственных мер в решении данного вопроса не обойтись. Да и политика может

Ученые предложили вдвое сократить население Земли

Илья Шапошников
22 минуты назад
Танос был прав!

Ученые предложили вдвое сократить население Земли

Сергей Механик
31 минута назад
Однако до сих пор не совсем понятной остаются причины нынешнего уходящего топливного кризиса. Из разных источников информация разная, иногда

Лимиты из-за бензинового кризиса отменили — как это прогнозировал ранее Naked Science

Александр Французов
37 минут назад
скоро мир захватит ИИ и тогда он сам скорректирует популяцию)

Ученые предложили вдвое сократить население Земли

Иван Иванов
53 минуты назад
Иван, "По-настоящему сложная задача — это понимание реального мира." Не важно понимание, важно выполнение поставленных задач и уже текущий ИИ это

Где рак встречается реже всего? Топ-10 стран с лучшей статистикой

Верховный Главнокомандующи...
1 час назад
Надо начать с самих учёных. Кастрировать их.

Ученые предложили вдвое сократить население Земли

Иван Иванов
1 час назад
Иван, "совершенного инженерного творения и совершенного кода". А что в вашем понимании совершенство? Не нужно в философию уходить. Что то, что

Где рак встречается реже всего? Топ-10 стран с лучшей статистикой

Сергей Сергей
2 часа назад
Россия, Турция, Япония - сопоставимые показатели.

Рейтинг крупнейших сельскохозяйственных экономик мира

Black Reader
2 часа назад
Oleg, вообще-то Зеленский говорил про Украину, как сельскохозяйственную сверхдержаву.

Рейтинг крупнейших сельскохозяйственных экономик мира

Sergey Smirnov
2 часа назад
Не знал, что Япония столько производит...

Рейтинг крупнейших сельскохозяйственных экономик мира

Анна Алонсо Суарес
2 часа назад
Талантливый, Отдыхаю каждый год ( иногда 2 раза по настроению) Тай, Малазия, Мальдивы, Вьетнам, Куба ( Варадеро, Ольгин, Кайо коко..красиво везде),

Самые «сильные» паспорта мира: как изменился рейтинг с 2016 по 2026 год

Alina Volkova
3 часа назад
haru_gal, может лучше метро на эти миллиарды делать? Развивать дальше газовую промышленность в труднодоступных регионах? А не строить два бесполезных

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Alina Volkova
3 часа назад
Black, на платного больше вы похожи

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Alina Volkova
3 часа назад
Николай, так живи в деревне и не лезь с мнением, которое касается города. Никто не говорит, что против развития города. Как минимум метро развивать и

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Дмитрий Караваев
3 часа назад
910 метров за 7 лет. Т.е. по 130 метров канатки за год. Даж не знаю, там вроде натянул канат, промежуточные столбы с роликами поставил и все. Работа на

Завершено строительство основных конструкций первого в мире трансграничного пассажирского канатного маршрута между Китаем и Россией

Михаил Невский
3 часа назад
Имя, я Водолей самый весёлый компанейский знак, в реальности вообще без друзей, без хорошей работы без всего. Это нормально? Когда внутреннее и

Общепринятое представление о неизменности личности в течение жизни оказалось ошибочным

Александр Французов
4 часа назад
капец, какие мы все таки мелкие

Самая большая цифровая камера в мире запечатлела более полумиллиона галактик

Oleg Berezhnoy
5 часов назад
Юрий, я думаю там все по биржевым ценам считали) там сравнение экономик а не кто больше намолотил. Очень яркий пример Япония. Там очень маржинальные

Рейтинг крупнейших сельскохозяйственных экономик мира

Самые обсуждаемые