Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Планетологи объяснили, как Европа сохранила «живой» океан
Новая компьютерная модель показала, что химические вещества, формирующиеся на поверхности Европы — спутника Юпитера, могут проникать в скрытый под толщей льда океан. Именно этот процесс, по мнению планетологов, доставляет необходимые для зарождения жизни химические соединения в темные глубины подледного мира. Открытие помогает объяснить, как луна сохраняет химическую активность своего океана и почему остается одним из главных кандидатов для поиска внеземной жизни в Солнечной системе.
Европа — одна из четырех крупнейших лун Юпитера, открытая Галилео Галилеем в 1610 году. Ее диаметр составляет около 3120 километров, а поверхность покрыта толстым слоем льда, испещренным трещинами и полосами. Под этой ледяной коркой, по данным миссий «Вояджер» и «Галилео», скрывается глобальный океан жидкой воды, глубина которого может достигать 100 километров — больше, чем у всех океанов Земли.
Исследователи полагают, что этот подледный океан находится в постоянном движении благодаря приливному разогреву (нагреву): гравитация газового гиганта и соседних спутников растягивает и сжимает недра Европы, создавая тепло, способное поддерживать воду в жидком состоянии. В такой среде химические реакции между водой, минералами и солями могут создавать питательную основу для микробной жизни. Ранее на этом небесном теле обнаружили следы аммиака — своеобразного «антифриза», делающего океан более устойчивым к замерзанию.
Теперь ученые из Вирджинского политехнического института и Университета штата Вашингтон (США) предложили новый механизм, объясняющий, как химические вещества с поверхности Европы проникают в ее подледный океан. Авторы научной работы, опубликованной в журнале The Planetary Science Journal, сосредоточились на «солевой вязкой конвергенции» (viscous dripping) — явлении, при котором соленый лед постепенно опускается в подповерхностный океан.
Компьютерная модель, разработанная для проверки гипотезы, показала, что в участках, где лед обогащен солями, его плотность увеличивается, а вязкость уменьшается. В результате эти «ослабленные» области начинают медленно погружаться вглубь ледяной оболочки, перенося такие поверхностные окислители, как кислород и пероксид водорода, к основанию ледяной коры, где могут вступать в контакт с океанической водой.
Более того, этот тонущий соленый лед способен перемещать вещество от поверхности к океану за несколько миллионов лет. В зависимости от концентрации соли и температуры льда цикл может занимать от 30 000 до 10 миллионов лет — относительно быстро по геологическим меркам.
Особенно эффективным этот процесс оказался в регионах с повышенным содержанием натрия и магния, что согласуется с данными наблюдений, выполненных с помощью зонда «Галилео» и космического телескопа «Хаббл». Границы таких зон при этом остаются стабильными, как бы «запирая» движущиеся области, что, по мнению планетологов, приводит к растяжению и истончению ледяной коры и может объяснить происхождение трещин и полос на поверхности Европы.
Таким образом, процесс стекания льда способен обеспечить химический обмен между океаном и поверхностью, что критически важно для потенциального существования экосистемы. Если такие окислители, как кислород, пероксид водорода или формальдегид, действительно поступают в глобальный океан луны, то могут служить источником энергии для организмов, аналогичных земным микробам, обитающим у подводных вулканических источников.
Проверить выводы, изложенные в статье, позволит миссия NASA Europa Clipper, которая прибудет к месту назначения в 2030 году. В течение четырех лет аппарат, оснащенный инновационными инструментами, выполнит примерно 50 пролетов мимо Европы, собирая данные о ее поверхности, атмосфере и подледном океане с помощью масс-спектрометра MASPEX и ультрафиолетового спектрометра Europa-UVS.
Столкнувшись с нехваткой пищи, целые группы горбатых китов стали перенимать сложную тактику охоты у сородичей-мигрантов. Скорость приобретения нового навыка свидетельствует о глубоких социальных связях у китов, которые могут оказаться ключом к выживанию вида в меняющемся океане.
Точно собранный гибридный материал показал физикам границу эффекта Кондо на уровне спина 1/2. До этой границы эффект подавляет магнетизм материала, после нее — увеличивает.
Современное жилое пространство содержит большое количество различных электротехнических устройств, функциональность которых стала неотъемлемым элементом бытового комфорта. Однако эта привычная технологическая среда содержит скрытые риски, вероятность реализации которых возрастает при сочетании естественного старения материалов и нарушения условий эксплуатации. Возгорание бытовых приборов — не результат мистического стечения обстоятельств, а следствие вполне определенных физических процессов. Разберем эти механизмы с позиций электротехники и материаловедения вместе с Татьяной Бахваловой, кандидатом физико-математических наук, преподавателем кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
3 Декабря, 2021
Денисовский человек оказался вчетверо старше
8 Июля, 2014
5 простых способов продлить себе жизнь
16 Ноября, 2015
Безопасны ли пассажирские самолеты?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии