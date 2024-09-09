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4 минуты назад
МИФИ
8

В МИФИ впервые описали эксперимент по наблюдению поляризации вакуума

4.4

Сотрудники кафедры Теоретической ядерной физики института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ впервые создали полное аналитическое описание эксперимента по наблюдению поляризации вакуума.

МИФИ
# вакуум
# поляризация
# фотоны
# эксперимент
Характерный вид схемы столкновений в выбранной системе координат. Синие стрелки указывают направления распространения начальных импульсов, а зеленая стрелка представляет сигнальный фотон / © A. V. Berezin and A. M. Fedotov, Physical Review D

Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговом научном журнале Physical Review D. Рост мощности сверхмощных лазерных установок, отмеченный Нобелевской премией 2018 года, позволяет ученым использовать их для экспериментальной проверки фундаментальных предсказаний квантовой электродинамики.

Перед исследователями из разных научных групп в последнее время встал вопрос о проведении эксперимента по наблюдению фотон-фотонного рассеяния в трехлучевой схеме. Предполагается, что при сведении трех коротких фокусированных сверхмощных лазерных импульсов в вакууме будут обнаружены фотоны, сигнализирующие о поляризации вакуума этими импульсами.

«Сравнение свойств сигнальных фотонов с расчетными позволило бы ученым либо подтвердить существующие теоретические представления, либо указать на новую физику, например, на присутствие аксионоподобных компонент темной материи», – рассказал доцент кафедры теоретической ядерной физики Института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ Александр Федотов.

Он отметил, что необходимая для проведения такого эксперимента лазерная интенсивность в принципе уже доступна, однако для повышения точности лучше использовать установки нового поколения, которые сегодня строятся в России (XCELS) и в Китае (Station of Extreme Light).

«Ранее параметры эксперимента считались численно, что не позволяло их существенно оптимизировать. Мы в своей работе вывели общие приближенные формулы для углового распределения, спектра и числа сигнальных фотонов в трехлучевой схеме, в зависимости от параметров и геометрии сведения импульсов. Мы также провели параметрическое исследование сигнала, а также сформулировали рекомендации по проведению реального эксперимента», – сообщил аспирант кафедры Теоретической ядерной физики института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ Арсений Березин.

По словам ученых, предложенный ими подход позволяет делать многочисленные обобщения и будет применяться для планирования эксперимента на российской установке XCELS. Подобные эксперименты находятся на передовых рубежах исследования фундаментальных законов физики сверхсильных полей.

Работа выполнена при поддержке Национального центра физики и математики, Российского научного фонда и программы «Приоритет 2030». 

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МИФИ
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Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ - ведущий российский вуз, занимающийся подготовкой высококвалифицированных инженерных кадров для атомной отрасли, науки, IT-сферы, а также других высокотехнологичных секторов экономики России. Расположен в Москве, имеет 16 филиалов в разных регионах России, в Узбекистане и Казахстане
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# вакуум
# поляризация
# фотоны
# эксперимент
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