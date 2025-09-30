Уведомления
Промышленные стоки очистят от фенола и получат из него сырье для смол и лекарств
Ученые ПНИПУ разработали двухэтапную экологичную технологию очистки промышленных стоков от токсичного фенола, которая позволяет извлечь до 92% загрязнителя с помощью нетоксичных и негорючих экстрагентов на основе этиловых эфиров карбоновых кислот. Извлеченный фенол затем превращается в ценный продукт — фенолят натрия, который можно повторно использовать в химической промышленности для производства смол, антисептиков и лекарств.
Статья опубликована в журнале KexueTongbao/Chinese Science Bulletin. Исследование проведено при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках программы научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование».
Фенол – высокотоксичное вещество, которое вырабатывается на промышленных предприятиях и сливается в реки вместе со сточными водами производства. Например, одни только нефтеперерабатывающие заводы на литр стоков «выбрасывают» до 185 мг этого компонента. В химической промышленности эта цифра может доходить до 6000 мг/л. Такие концентрации делают традиционные методы переработки стоков малоэффективными.
Существующие технологии очистки — такие как фильтрация, окисление озоном или хлором — либо требуют больших энергозатрат, либо безвозвратно разрушают фенол, лишая промышленность возможности его повторного использования. Биологические методы, основанные на использовании микроорганизмов, также не справляются: бактерии гибнут в токсичной среде.
Еще одним перспективным способом считается экстракция– способ извлечь фенол таким образом, чтобы использовать его повторно. Традиционно для этого применяют токсичные и легковоспламеняющиеся экстрагенты – растворители вроде метилтретбутилового эфира. Он опасен и может привести к вторичному загрязнению воды, что убьет полезные бактерии на этапе биологической доочистки.
Ученые Пермского Политеха нашли способ безопасно извлекать фенол с помощью специальных экстрагентов – этиловых эфиров карбоновых кислот. Эти соединения получают из растительных масел и жиров. В отличие от стандартных растворителей, они не токсичны, негорючи и практически не растворяются в воде, а значит, не навредят дальнейшим процессам очистки.
– Суть метода в том, что к загрязненной воде добавляется «уловитель» – органический экстрагент, в который при интенсивном перемешивании «переходит» хотя бы «переходит», а то перепрыгивает – совсем по-детски большая часть фенола. Затем смесь отстаивается, и вода отправляется на доочистку, а «обогащенный» фенолом экстрагент – на регенерацию. Чтобы найти идеальный «уловитель», мы провели десятки экспериментов, проверяя различные эфиры, измеряли, насколько хорошо каждое вещество вытягивает токсин из воды, и оценивали его по безопасности, цене, растворимости и влиянию на микроорганизмы.
Лучше всего справилась смесь этилбутирата и этилолеата, коэффициент распределения которой почти в 1,7 раз выше, чем у традиционного метилтретбутилового эфира. Простыми словами, это означает, что требуется намного меньше эфирной смеси, чтобы извлечь то же количество фенола, – комментирует Ирина Пермякова, доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат технических наук.
Всего за одну ступень очистки новым методом можно удалить до 90–92% фенола, снизив его концентрацию с 3000 мг/л до безопасных 200–300 мг/л. При этом, для слабозагрязненных стоков достаточно небольшого количества экстрагента (соотношение 1:20), для высококонцентрированных – его долю увеличивают (1:10 или 1:5).
Кроме того, методика ученых ПНИПУ позволяет не просто извлекать токсин, а превращать его в товарный продукт. При добавлении щелочи к экстракту с фенолом, последний осаждается в виде фенолята натрия. Это вещество становится готовым сырьем для производства смол (клеев для фанеры и ДСП), синтетических каучуков, антисептиков, лекарств и красителей.
Такое технологическое решение помогает предприятиям не только соблюдать экологические нормативы, но и получать дополнительную прибыль. Вместо затрат на утилизацию компания может продавать фенолят натрия, превращая статью расходов в доходы. Методика закрывает цикл использования фенола, предотвращая его попадание в окружающую среду и демонстрируя пример эффективной экономики замкнутого цикла.
