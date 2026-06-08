Железные шлемы у берегов Испании носили не римские легионеры, а средневековые пираты

С 90-х годов прошлого века считалось, что шлемы, поднятые со дна у Беникарло в Испании, принадлежали римским легионерам. Прямой радиоуглеродный анализ ткани, сохранившейся внутри самих шлемов, показал, что их изготовили в последней четверти XIV века. Владельцами же были не легионеры, а солдаты или пираты эпохи морских войн за Валенсийское побережье.

Подводная археология — дисциплина, в которой датировка находок представляет собой сложный процесс. На суше артефакт лежит в слое, и слой этот можно прочитать: керамика, монеты, органика. Кроме того, почва консервирует вещи. На дне моря слои перемешаны, разбиты штормами и течениями, так что вещи разных эпох могут лежать буквально в одном котле.

Участок Пьедрас-де-ла-Барбада в восточной части Испании можно считать таким примером. С 1980-х годов там поднимали амфоры, римские якоря и бронзовые шлемы, включая редкие италийские времен Пунических войн и фрагмент испано-халкидского шлема конца IV — начала III века до нашей эры.

В 1990 году с глубины приблизительно шести метров достали два слежавшихся и проржавевших железных шлема. По аналогии с ближайшими находками их записали в Античность. Однако сами шлемы не походили на римские: они имели полусферические тульи с продольными гребнями, а один экземпляр — ограненную, «луковичную» форму, что для римского защитного вооружения нехарактерно.

Коллектив ученых из Италии и Испании заново исследовал эти шлемы, а о результатах рассказал в статье для журнала Antiquity. Специалисты заметили, что продукты коррозии в смеси с карбонатными отложениями образовали плотную корку, которая, словно скорлупа, облепила шлемы. Внутри этой скорлупы, в нескольких экземплярах, сохранились остатки текстильной подкладки, которую когда-то приклепали или пришили изнутри, чтобы смягчить удар.

Текстиль датировали и проанализировали отложение, которое включало в себя металл, слой коррозии, ткань, морской осадок. Ткань оказалась простого полотняного переплетения из пряжи грубого плетения.

Четыре из пяти датированных образцов показали промежуток: последняя четверть XIV — первые десятилетия XV века. Иными словами, шлемы попали на дно в 1370-1420 годах. Это сразу исключило их античное происхождение и перенесло находку в другой исторический контекст — время Столетней войны, расцвета пиратства в Западном Средиземноморье и милитаризации Валенсийского побережья. Авторы научной работы не исключили, что владельцами этих шлемов могли быть валенсийске солдаты или пираты.

Типологический анализ подтвердил эти данные. Ближайшие параллели нашлись в Холкхемской Библии — английской рукописи 1330-1340-х годов. Легковооруженные солдаты носят шлемы с продольными гребнями, почти неотличимые от шлемов из Беникарло. Это легкое пехотное снаряжение, характерное для переходного периода до того, как в XV веке итальянские и германские мастерские начали штамповать стандартизированные шлемы, такие как салады и капацеты. Этим объясняется, почему находки подобных шлемов большая редкость.

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Андрей Серегин 120 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.