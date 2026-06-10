На Багамах впервые обнаружили обломки кораблей эпохи «золотого века» пиратства
Морские археологи нашли на дне гавани Нассау — бывшей пиратской столицы, а ныне столицы Багамских островов — остатки трех кораблей, затонувших в период расцвета деятельности реальных «пиратов Карибского моря».
«Золотым веком» пиратства принято называть короткий, но легендарный период, длившийся всего около 50 лет, примерно с 1680-х по 1720-е годы. В эту эпоху тысячи кораблей в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах стали жертвами нападения морских пиратов. Многие из самых известных пиратов в истории относятся к этой эпохе, включая Эдварда «Черную Бороду» Тича, капитана Уильяма Кидда, Джека «Калико» Рэкхема, Генри Моргана и других.
Расцвет пиратства совпал с периодом, когда Великобритания, Испания, Нидерланды, Португалия и Франция, по завершении религиозных войн XVII века начали активно строить свои колониальные империи. Это привело к экономическому подъему и росту морской торговли.
Карибский бассейн и восточное побережье Северной Америки были основными районами, где в начале 1700-х годов наблюдался всплеск пиратской активности. Корабли, перевозившие дорогостоящие грузы, часто перехватывали, а украденные товары продавали на близлежащих островах и в европейских колониях.
Нынешняя столица Багамских островов, портовый город Нассау, расположенный на острове Нью-Провиденс, в начале XVIII века стал главной штаб-квартирой знаменитых пиратов Карибского моря — Черной Бороды, Джека Рэкхэма, Генри Эвери, Бенджамина Хорниголда и Энн Бонни. Во многом этому способствовала удобная, хорошо защищенная гавань Нассау.
В конце «золотого века» пиратства, в 1718 году, первый английский губернатор Нью-Провиденса Вудс Роджерс сообщал, что на его глазах пираты сожгли и потопили в гавани Нассау 40 захваченных ими кораблей. Но до сих пор останков ни одного из этих кораблей не находили.
Ситуация изменилась, когда команда морских археологов получила разрешение от Корпорации древностей, памятников и музеев Багамских островов на погружения в районе Нассау. Они состоялись в сентябре и октябре 2025 года. В результате археологи при помощи местных дайверов обнаружили останки шести затонувших кораблей, причем три из них явно относятся к эпохе «золотого века» пиратства.
От одного из кораблей, найденного в гавани Нассау, остались следы обгоревшего деревянного корпуса и балластные камни, которые использовались для стабилизации судна.
«После захвата корабля и его груза, пушек и оборудования пираты должны были избавиться от всех следов своего преступления. Сжигание кораблей до ватерлинии было печально известной тактикой сокрытия преступлений от властей», — объяснил изданию Live Science Майкл Пэйтман, директор Багамского морского музея.
Среди остатков судна также нашли доски, шпангоуты и деревянные гвозди. Использование деревянных гвоздей указывает на то, что корабль был построен в 1700-х годах.
Еще одна находка — остатки одномачтового шлюпа начала XVIII века, обнаруженные примерно в 35 километрах к востоку от Нассау. От него остались куча балластных камней, большая палубная пушка и железное поворотное орудие. Команда также нашла точильный камень для заточки мечей, свинцовые мушкетные пули и три пушечных ядра.
Наличие вооружения и стиль поворотного орудия позволили предположить, что это был либо пиратский корабль «золотого века», либо морское судно того же периода с оборонительными приспособлениями для защиты от пиратов, пояснил один из руководителей экспедиции, морской археолог Шон Кингсли. Однако отсутствие остатков груза может сделать сценарий с пиратским кораблем более вероятным, добавил он.
Третье затонувшее судно покоилось под старым мостом Нассау. Корпус очень плохо сохранился. Тем не менее команда обнаружила такелаж, стеклянные бутылки, обшивку корпуса и кирпичи камбуза. Вероятно, судно затонуло после столкновения с подводной песчаной отмелью во время шторма, предположил Кингсли.
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