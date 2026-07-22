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Китай ограничил использование ИИ-партнеров из-за риска зависимости и демографических проблем
В Китае падает рождаемость и одновременно растет популярность ИИ-партнеров. Власти ужесточили требования к технологическим компаниям, а те, в свою очередь, решили приостановить работу некоторых ИИ-компаньонов.
В Китае в последние годы коэффициент рождаемости колеблется на уровне одного ребенка на одну женщину. Это намного ниже уровня воспроизводства (2,1 ребенка). Власти считают, что виртуальные отношения могут усугубить демографическую проблему, вытесняя реальные связи.
15 июля в стране вступили в силу новые правила, регулирующие ИИ-инструменты. Теперь платформы не должны слишком сильно подстраиваться под пользователей, провоцировать эмоциональную зависимость и вредить реальным отношениям между людьми.
Компании обязали напоминать пользователям, что их собеседник — это не реальный человек. Также разработчики должны ограничить долговременную память таких систем. В итоге некоторые платформы решили отказаться от своих ИИ-компаньонов, в том числе ByteDance, Alibaba и Tencent.
Ограничение расстроило многих пользователей. Они отмечают, что ИИ-партнеры многое для них значили. Некоторые компании предложили своим пользователям решения, например, разрешили экспортировать данные или перенаправили на платформу, учитывающую новые правила.
С помощью такой меры регуляторы надеются снизить влияние ИИ-компаньонов на реальные отношения. Однако эксперты отмечают, что причины снижения рождаемости намного сложнее, в том числе они связаны с экономическим давлением.
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