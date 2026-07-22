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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
22 июля, 20:36
Рейтинг: +267
Посты: 956

Бензиновый кризис в России выдыхается 

Фотографии с огромными очередями на заправках в последний месяц заполонили социальные сети. Люди массово делились историями, как не смогли купить бензин. Однако встает вопрос, действительно ли в России возник бензиновый кризис и как долго он продлится?

Сообщество
# бензин
# кризис
# Россия
# топливо
# экономика
© Sergei Ilnitsky / EPA
© Sergei Ilnitsky / EPA

После серии ударов беспилотников ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам СМИ и публичные деятели заговорили о дефиците топлива в России. Очереди действительно возникли, а в отдельных местах наблюдалась временная нехватка топлива. Люди старались закупаться впрок. Выстояв в длинных очередях, они наполняли не только баки, но и канистры.

По мнению автора Naked Science, реального дефицита бензина нет. Напротив, с 20 июня продажи бензина в некоторых регионах только выросли. Например, в Кировской области в сутки ранее покупали около 380 тонн этого топлива, но ажиотаж поднял эту цифру до 500 тонн в сутки. Больше бензина стали потреблять и в Удмуртии. 

Получается, люди во многом сами создали ощущение дефицита. Часть независимых АЗС действительно стала продавать меньше — на них отразилась нестабильная ситуация на бирже. А вот крупные сетевые компании, наоборот, повысили продажи. Неплохо заработали и перекупы.В принципе, такой дефицит товаров для России в последние годы не редкость. В какой-то момент с полок пропадала гречка, туалетная бумага и средства личной гигиены. Люди покупали товары впрок, «перекупы» торговали ими на онлайн-платформах, но товары вскоре возвращались в продажу.  

При этом в ситуации с бензином потребители еще сильнее увеличивают видимость дефицита. Вставая в очереди, они затрудняют подъезд бензовозов.Атаки беспилотников на НПЗ действительно могли создать серьезные трудности для нефтяной отрасли. При этом не исключено, что в будущем атаки будут расти. Однако стоит отметить, что производство на НПЗ упало еще в мае, но тогда на заправках не было длинных очередей.

Если кризис во многом вызван именно массовым ажиотажем, можно предположить, что он не продлится дольше двух-трех месяцев. Тем временем в эфире «Вестей» вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке постепенно стабилизируется. Он отметил, что во многих регионах снимаются ограничения, увеличивается число работающих АЗС, а очереди уменьшаются. Он пояснил это запретом на экспорт нефтепродуктов, насыщением рынка импортом, увеличением объемов производства и переносом сроков ремонта НПЗ. 

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