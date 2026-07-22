Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Бензиновый кризис в России выдыхается
Фотографии с огромными очередями на заправках в последний месяц заполонили социальные сети. Люди массово делились историями, как не смогли купить бензин. Однако встает вопрос, действительно ли в России возник бензиновый кризис и как долго он продлится?
После серии ударов беспилотников ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам СМИ и публичные деятели заговорили о дефиците топлива в России. Очереди действительно возникли, а в отдельных местах наблюдалась временная нехватка топлива. Люди старались закупаться впрок. Выстояв в длинных очередях, они наполняли не только баки, но и канистры.
По мнению автора Naked Science, реального дефицита бензина нет. Напротив, с 20 июня продажи бензина в некоторых регионах только выросли. Например, в Кировской области в сутки ранее покупали около 380 тонн этого топлива, но ажиотаж поднял эту цифру до 500 тонн в сутки. Больше бензина стали потреблять и в Удмуртии.
Получается, люди во многом сами создали ощущение дефицита. Часть независимых АЗС действительно стала продавать меньше — на них отразилась нестабильная ситуация на бирже. А вот крупные сетевые компании, наоборот, повысили продажи. Неплохо заработали и перекупы.В принципе, такой дефицит товаров для России в последние годы не редкость. В какой-то момент с полок пропадала гречка, туалетная бумага и средства личной гигиены. Люди покупали товары впрок, «перекупы» торговали ими на онлайн-платформах, но товары вскоре возвращались в продажу.
При этом в ситуации с бензином потребители еще сильнее увеличивают видимость дефицита. Вставая в очереди, они затрудняют подъезд бензовозов.Атаки беспилотников на НПЗ действительно могли создать серьезные трудности для нефтяной отрасли. При этом не исключено, что в будущем атаки будут расти. Однако стоит отметить, что производство на НПЗ упало еще в мае, но тогда на заправках не было длинных очередей.
Если кризис во многом вызван именно массовым ажиотажем, можно предположить, что он не продлится дольше двух-трех месяцев. Тем временем в эфире «Вестей» вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке постепенно стабилизируется. Он отметил, что во многих регионах снимаются ограничения, увеличивается число работающих АЗС, а очереди уменьшаются. Он пояснил это запретом на экспорт нефтепродуктов, насыщением рынка импортом, увеличением объемов производства и переносом сроков ремонта НПЗ.
Виктор Гловер, один из четырех человек, весной этого года пролетевших мимо Луны, выступил на конференции NASA и предложил резко изменить план высадки американцев на Луне в конце десятилетия. Он считает, что это позволит снизить риски для астронавтов-участников миссии.
В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.
Популярные пестициды могут помогать клещам захватывать новые территории с более суровым климатом. Как выяснили американские ученые, воздействие сублетальных доз двух акарицидов повышает устойчивость этих паразитов к холоду и их шансы пережить зиму.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.
Авторы нового исследования выяснили, что жители каменного века начали целенаправленно менять окружающую среду в южной части Норвегии задолго до появления земледелия. Приблизительно 7000 лет назад они переселили рыбу в одно из горных озер и таким образом создали новый источник пищи, а затем построили сложную систему ловушек, которая прослужила не одно столетие.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Сентября, 2017
Вопросы читателей (ч. 8)
20 Апреля, 2018
Александр Панчин: «ГМО – это хорошо»
6 Августа, 2020
С точки зрения науки: взрыв в Бейруте
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии