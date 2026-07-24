В эпоху Византии двух недоношенных близнецов похоронили в заброшенном римском общественном туалете
Археологи заново исследовали захоронение VIII-IX веков, обнаруженное в необычном месте — канализационном канале заброшенного римского общественного туалета в Эфесе (Западная Турция). Останки двух недоношенных младенцев, скорее всего, близнецов, нашли в каменной гробнице. По мнению ученых, туалет выбрали как защищенное и уединенное место, где дети могли оставаться в покое.
Гробницу впервые обнаружили в 2010 году на территории священного комплекса храма Артемиды Эфесской — одного их семи чудес античного мира. Примерно в 175 метрах к юго-западу от храма Артемиды располагался одеон — построенное в I веке нашей эры здание, предназначенное для музыкальных и вокальных представлений.
Во время масштабной реконструкции в конце II или начале III века одно из подземных помещений одеона переоборудовали в общественный туалет, рассчитанный примерно на 30 мест. В туалет можно было попасть только из зрительного зала. Вероятно, он предназначался для посетителей, присутствовавших на мероприятиях в здании.
В V или VI веке, после пожара и обрушения крыши, здание одеона забросили, оно постепенно превратилось в руины. К VIII или IX веку, когда там похоронили младенцев, туалет уже несколько сотен лет не использовался. Его дренажный канал сохранился под руинами в виде пустой, частично закрытой конструкции.
Именно там кто-то в византийскую эпоху построил небольшую гробницу из старых кирпичей, черепицы и каменных плит. Захоронение размером всего 67 на 42 сантиметра содержало останки двух новорожденных, погребенных рядом друг с другом.
Археологи из Австрийской академии наук, статья которых опубликована в журнале Childhood in the Past, провели новые анализы и впервые детально изучили захоронение.
Радиоуглеродное датирование показало, что с 75-процентной вероятностью детей похоронили между 762 и 887 годами нашей эры. Необычно то, что захоронение располагалось за пределами всех известных кладбищ Эфеса, — это единственное известное изолированное захоронение новорожденных в городе.
Сама могила соответствовала византийским погребальным обычаям. Детей уложили на спину головами на запад, а сохранившиеся на почве следы указали на то, что тела младенцев, скорее всего, были обернуты в погребальный саван. Небольшой железный предмет, найденный рядом с головами детей, мог быть булавкой, использовавшейся для закрепления ткани.
Анализ костных останков показал, что рост младенцев на момент смерти составлял приблизительно 43 и 44 сантиметра. Исследователи предположили, что они умерли на 33-34-й неделе беременности. Определить, произошло это в утробе матери, во время родов или вскоре после рождения, не представляется возможным.
Хотя анализ ДНК не проводили, одинаковый возраст детей, схожие размеры тела и одновременное захоронение в одной могиле позволили археологам допустить, что младенцы были близнецами. Исследование костей не выявило явных признаков травмы скелета, инфекции или воспаления, которые могли бы объяснить причины смерти младенцев.
Тем не менее у одного из детей нашли особенность, указывающую на то, что у него могли быть генетические нарушения. У младенца обнаружили шейное ребро длиной пять миллиметров — врожденную аномалию скелета, при которой от нижних шейных позвонков отходит дополнительное ребро.
Место захоронения новорожденных наводит на мысль о том, что речь может идти об избавлении от нежелательного потомства. Однако авторы статьи так не считают.
Во-первых, тела младенцев не выбросили, а аккуратно разместили внутри специально построенной гробницы, похоронив по христианскому обряду, что говорит о заботе. Кроме того, заброшенная уборная была не просто местом, связанным с отходами. К периоду Средней Византии она превратилась в укромное место в разрушенном священном ландшафте, что повышало шансы на защиту младенцев после смерти.
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