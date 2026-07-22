Таинственный гул, который слышат люди по всему миру, наконец, получил научное объяснение
Десятилетиями фиксируемый по всему миру низкочастотный гул, источник которого не удавалось определить внешними приборами, в большинстве случаев оказался специфическим шумом внутри самого слухового аппарата человека. К такому выводу пришли ученые, исследовавшие природу этого аномального явления.
Загадочный феномен впервые обнаружили еще в 1970-х годах в английском городе Бристоль, затем его зафиксировали в США, Скандинавии и множестве других регионов. По статистике, с ним сталкиваются от 2% до 4% населения планеты.
Навязчивый гул наиболее заметен внутри помещений и в ночной тишине. Он вызывает у людей ощутимый физический дискомфорт и чувство внутренних вибраций. Однако поиски внешних техногенных источников всегда заходили в тупик.
Чтобы разгадать природу этого явления, группа исследователей под руководством профессора Маркуса Дрексла из Норвежского университета науки и технологий провела подробную диагностику слухового аппарата у страдающих от гула людей. Результаты своей работы ученые опубликовали в научном журнале PLOS One.
Они последовательно проверили две популярные гипотезы: наличие у участников суперчувствительного слуха, способного улавливать низкочастотные колебания, а также вероятность того, что звук физически генерируется внутренним ухом (так называемая отоакустическая эмиссия).
Обе гипотезы не подтвердились. Лишь у двух человек проявилась незначительная чувствительность к соответствующему диапазону частот, в то время как большинство участников показали совершенно обычные результаты тестов. Измерения с помощью чувствительных микрофонов в слуховых каналах также указали на отсутствие каких-либо физических звуковых колебаний, создаваемых самим ухом.
Главный вывод исследователей заключается в том, что таинственный гул представляет собой субъективный низкочастотный тиннитус — фантомный шум, который зарождается внутри самого слухового аппарата человека, а не поступает извне. Из-за крайне низкой частоты мозг интерпретирует этот внутренний сигнал как реальные вибрации от внешнего объекта — например, работающего за окном двигателя, вентиляции или теплового насоса. По мнению авторов научной работы, хотя редкие случаи реального техногенного шума не исключены, феномен массового гула кроется именно в особенностях работы нашего слуха.
В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.
Популярные пестициды могут помогать клещам захватывать новые территории с более суровым климатом. Как выяснили американские ученые, воздействие сублетальных доз двух акарицидов повышает устойчивость этих паразитов к холоду и их шансы пережить зиму.
Человеческий организм чрезвычайно сложен, и некоторые открытия о нем ученые совершают случайно. Так случилось с лекарством от стенокардии, которое стало виагрой. Специалисты обратили внимание на механизм его работы еще раз и нашли новое потенциальное использование.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.
Авторы нового исследования выяснили, что жители каменного века начали целенаправленно менять окружающую среду в южной части Норвегии задолго до появления земледелия. Приблизительно 7000 лет назад они переселили рыбу в одно из горных озер и таким образом создали новый источник пищи, а затем построили сложную систему ловушек, которая прослужила не одно столетие.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
7 Сентября, 2022
Из чего состоят экзопланеты и откуда мы это знаем
18 Ноября, 2021
Пауки куда умнее, чем вы думаете
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии