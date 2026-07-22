Таинственный гул, который слышат люди по всему миру, наконец, получил научное объяснение

Десятилетиями фиксируемый по всему миру низкочастотный гул, источник которого не удавалось определить внешними приборами, в большинстве случаев оказался специфическим шумом внутри самого слухового аппарата человека. К такому выводу пришли ученые, исследовавшие природу этого аномального явления.

Загадочный феномен впервые обнаружили еще в 1970-х годах в английском городе Бристоль, затем его зафиксировали в США, Скандинавии и множестве других регионов. По статистике, с ним сталкиваются от 2% до 4% населения планеты.

Навязчивый гул наиболее заметен внутри помещений и в ночной тишине. Он вызывает у людей ощутимый физический дискомфорт и чувство внутренних вибраций. Однако поиски внешних техногенных источников всегда заходили в тупик.

Чтобы разгадать природу этого явления, группа исследователей под руководством профессора Маркуса Дрексла из Норвежского университета науки и технологий провела подробную диагностику слухового аппарата у страдающих от гула людей. Результаты своей работы ученые опубликовали в научном журнале PLOS One.

Они последовательно проверили две популярные гипотезы: наличие у участников суперчувствительного слуха, способного улавливать низкочастотные колебания, а также вероятность того, что звук физически генерируется внутренним ухом (так называемая отоакустическая эмиссия).

Обе гипотезы не подтвердились. Лишь у двух человек проявилась незначительная чувствительность к соответствующему диапазону частот, в то время как большинство участников показали совершенно обычные результаты тестов. Измерения с помощью чувствительных микрофонов в слуховых каналах также указали на отсутствие каких-либо физических звуковых колебаний, создаваемых самим ухом.

Главный вывод исследователей заключается в том, что таинственный гул представляет собой субъективный низкочастотный тиннитус — фантомный шум, который зарождается внутри самого слухового аппарата человека, а не поступает извне. Из-за крайне низкой частоты мозг интерпретирует этот внутренний сигнал как реальные вибрации от внешнего объекта — например, работающего за окном двигателя, вентиляции или теплового насоса. По мнению авторов научной работы, хотя редкие случаи реального техногенного шума не исключены, феномен массового гула кроется именно в особенностях работы нашего слуха.

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