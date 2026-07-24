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Китай построил крупнейшую транспортную инфраструктурную систему в мире
Китайские власти заявили, что в период реализации 14-го пятилетнего плана (2021–2025 годы) страна создала крупнейшую и наиболее развитую транспортную инфраструктурную систему в истории человечества. Об этом на пресс-конференции в Пекине сообщил заместитель министра транспорта КНР Сюй Чэнгуан.
По его словам, за пять лет Китай инвестировал в транспортную инфраструктуру 18,8 триллиона юаней (примерно 217,4 триллиона рублей). Это стало крупнейшим объемом вложений и самым быстрым расширением транспортной сети за любой пятилетний период с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году.
Сегодня совокупная протяженность национальной транспортной сети превышает шесть миллионов километров, что создает основу для нового этапа развития, на котором основной акцент будет сделан уже не на масштабном строительстве, а на повышении связанности, эффективности и устойчивости транспортной системы.
По оценке властей, транспортная инфраструктура Китая уверенно занимает ведущие позиции в мире по своим масштабам. В частности, общая протяженность линий высокоскоростных железных дорог превысила 50 тысяч километров, сеть скоростных автомагистралей достигла 199 тысяч километров, а в стране действует 270 транспортных аэропортов. Кроме того, Китай создал крупнейшую в мире сеть доставки, обеспечивающую наиболее широкий охват населения.
Сюй Чэнгуан также отметил, что транспортные услуги в стране стали более удобными, доступными и эффективными. За последние пять лет пассажиропоток на высокоскоростных железных дорогах вырос на 132%, а объем авиаперевозок гражданской авиации увеличился на 84,2%. На Китай приходится около одной трети мирового объема морских грузоперевозок и контейнерооборота портов, а по количеству отправлений экспресс-доставки страна уже 12-й год подряд занимает первое место в мире.
В рамках 15-го пятилетнего плана (2026–2030 годы) Министерство транспорта КНР намерено продолжить создание современной транспортной инфраструктуры. Среди приоритетных проектов — завершение строительства ключевых магистралей высокоскоростных железных дорог и сети скоростных автомагистралей, модернизация внутренних водных путей, а также формирование портовых и авиационных кластеров мирового уровня.
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