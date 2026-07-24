Сладкие напитки в детстве повысили риск гипертонии спустя десятилетия на 52%
Ученые выяснили, что пристрастие к газировке, спортивным напиткам и даже натуральным фруктовым сокам в детстве и юности может незаметно повышать риск развития гипертонии (стабильно высокого артериального давления) во взрослом возрасте.
Специалисты из Университета Торонто (Канада) и Гарвардской школы общественного здравоохранения (США) проанализировали данные более чем 25 тысяч участников. За американскими детьми (изначально в возрасте от девяти до 16 лет) вели масштабное 25-летнее наблюдение вплоть до достижения ими 36 лет. Участники регулярно проходили опросы о своем рационе, в которых внимание акцентировалось на частоте употребления сладких газировок, спортивных напитков (изотоников и энергетиков для спортсменов вроде Gatorade или Powerade), соков, а также фруктов, молока и обычной воды.
Данные наблюдения показали, что регулярное увлечение сладкими напитками существенно повышало риск проблем с сердечно-сосудистой системой. Те, кто с детства выпивал более двух банок сладких напитков в день, стали в среднем на 52% более подвержены гипертонии во взрослом возрасте, в сравнении с теми, кто пил их реже трех раз в неделю. С каждой дополнительной ежедневной порцией риск возрастал: для газировки он был выше на 23%, для спортивных напитков — на 36% в сравнении с нормой (по сравнению с европейскими или азиатскими аналогами американские спортивные напитки традиционно гораздо слаще за счет сахаров и/или сахарозаменителей).
Отдельное внимание авторы научной работы уделили фруктовым сокам, которые принято считать полезными. Выяснилось, что при высоком потреблении (от 360 миллилитров в день) соки повышают риск развития гипертонии на 35%. Наиболее ощутимым среди соков оказался вред от ежедневной порции апельсинового (+20% к риску на каждую порцию сверх дневной нормы), в то время как яблочный подобной негативной динамики не показал. В исследовании могла быть допущена погрешность из-за того, что участники могли случайно путать натуральный сок со сладкими нектарами и сокосодержащими напитками, отметили ученые. Результаты исследования опубликовал журнал Circulation.
Главным позитивным выводом стала возможность эффективной профилактики. Моделирование показало: если заменять всего одну ежедневную порцию сладкого напитка или сока на цельные фрукты (яблоки, апельсины, бананы), риск возникновения гипертонии снижается на 19-22%. Замена газировки на обычную воду или молоко уменьшает вероятность заболеть на 13%. Опасна не сама фруктоза, а то, в каком виде она поступает в организм: клетчатка в цельных фруктах сглаживает негативные эффекты, чего не происходит при питье жидких сахаров, подчеркнули исследователи.
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