  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
24 июля, 07:45
Рейтинг: +155
Посты: 242

Рейтинг стран-лидеров по объему ВВП по паритету покупательной способности в 2026 году

Китай сохранил первое место среди крупнейших экономик мира по объему валового внутреннего продукта, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС).

Сообщество
# инфографика
# Китай
# Рейтинги
# Россия
# статистика
# финансы
# экономика
Рейтинг стран по ВВП (ППС) в 2026 году / © World Visualized 
Рейтинг стран по ВВП (ППС) в 2026 году / © World Visualized 

Согласно выпуску доклада World Economic Outlook, опубликованному Международным валютным фондом (МВФ) в 2026 году, ВВП Китая по ППС достиг 44,3 триллиона долларов США.

Паритет покупательной способности учитывает различия в уровне цен между странами и позволяет оценивать не рыночную стоимость экономик по обменным курсам, а реальный объем произведенных товаров и услуг. Именно поэтому МВФ и Всемирный банк используют показатель ППС для сравнения фактических масштабов экономик и уровня жизни населения.

На втором месте находятся Соединенные Штаты с ВВП по ППС в 32,38 триллиона долларов. Индия уверенно закрепилась на третьей позиции с показателем 18,9 триллионов долларов, продолжая увеличивать отрыв от других ведущих экономик благодаря высоким темпам роста и многочисленному населению, которое способствует расширению внутреннего производства.

Четвертое место занимает Россия с ВВП по ППС 7,53 триллиона долларов. За ней следуют Япония и Германия. Индонезия расположилась на седьмой строчке с показателем 5,45 триллиона долларов, что отражает растущее экономическое значение крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии.

Восьмое место занимает Бразилия, девятое — Франция, а десятку крупнейших экономик по ППС замыкает Великобритания.

Эти рейтинги заметно отличаются от списка стран по номинальному ВВП, где лидером по-прежнему остаются Соединенные Штаты. При расчете по паритету покупательной способности страны с более низким уровнем внутренних цен, прежде всего крупные развивающиеся экономики, такие как Китай и Индия, поднимаются выше, поскольку на одинаковую сумму денег внутри этих государств можно приобрести больше товаров и услуг, чем в развитых странах.

Китай удерживает мировое лидерство по объему ВВП, рассчитанному по ППС, с 2014 года, когда страна обошла Соединенные Штаты. Это стало результатом десятилетий стремительной индустриализации, урбанизации и развития промышленного производства.

Индия также последовательно укрепляет свои позиции благодаря высокому внутреннему спросу, активным инвестициям и быстрому развитию сферы услуг. Несмотря на более низкое место в рейтинге по номинальному ВВП, по паритету покупательной способности страна уже является третьей крупнейшей экономикой мира.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Июл
Бесплатно
Над вершиной мира
Урания
Москва
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Животные как первые покорители космического пространства
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
25 Июл
500
Мозг-гурман: нейрофизиология гастрономических удовольствий
ВСмысле
Онлайн
Лекция
25 Июл
Бесплатно
И еще раз о Марсе! Когда же?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Полет без крыльев
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Рукописная культура Эпохи Просвещения и основание Императорской публичной библиотеки
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Тайные стражи природы: зачем нужны волки и другие хищники?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
26 Июл
Бесплатно
Поиск комет и астероидов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
26 Июл
1200
Силой мысли
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
23 июля, 16:12
Любовь С.

«Юнона» впервые измерила температуру под поверхностью Ио

Ученые впервые заглянули под поверхность Ио — самого вулканически активного тела Солнечной системы — без посадки космического аппарата. Данные зонда «Юнона» показали, что уже на небольшой глубине температура значительно выше, чем на поверхности, а внутреннее тепло спутника поднимается наружу.

Астрономия
# «Юнона»
# вулканизм
# лава
# микроволны
# приливные силы
# спутники Юпитера
22 июля, 15:33
Александр Березин

Астронавт лунной миссии предложил отказаться от посадки на южном полюсе Луны

Виктор Гловер, один из четырех человек, весной этого года пролетевших мимо Луны, выступил на конференции NASA и предложил резко изменить план высадки американцев на Луне в конце десятилетия. Он считает, что это позволит снизить риски для астронавтов-участников миссии.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# лунная гонка
23 июля, 11:47
Любовь С.

Вспышку сверхмассивной черной дыры впервые наблюдали в реальном времени

Хотя сверхмассивная черная дыра в центре галактики IC 3599 уже дважды переживала гигантские вспышки, проследить развитие одной из них с самого начала удалось только сейчас. Новые данные позволили сузить круг возможных причин столь редкого явления.

Астрономия
# аккреционный диск
# активные ядра галактик
# галактики
# рентгеновское излучение
# сверхмассивная черная дыра
# телескопы
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
20 июля, 14:11
Татьяна Зайцева

Историк объяснил, почему римлянам запрещали носить длинные волосы

В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.

История
# варвары
# волосы
# запрет
# император
# Рим
# римляне
22 июля, 15:33
Александр Березин

Астронавт лунной миссии предложил отказаться от посадки на южном полюсе Луны

Виктор Гловер, один из четырех человек, весной этого года пролетевших мимо Луны, выступил на конференции NASA и предложил резко изменить план высадки американцев на Луне в конце десятилетия. Он считает, что это позволит снизить риски для астронавтов-участников миссии.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# лунная гонка
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

Медиа
# «ВКонтакте»
# YouTube
# аудитория
# блокировки
# видеосервис
# интернет
# медиа
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Собаки «унюхали» человеческий страх еще до одомашнивания 

    24 июля, 07:03

  2. Ученые из России определили фундаментальный предел миниатюризации сверхпроводниковых устройств

    23 июля, 17:25

  3. Южный океан начал солонеть вопреки прогнозу об опреснении

    23 июля, 17:01

  4. Не бунтарки, а затворницы: психологи раскрыли портрет девушек, которым нравятся криминальные герои

    23 июля, 16:39
Выбор редакции

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

19 июля, 20:09

Последние комментарии

Кирилл Позолотов
2 часа назад
Мамай, нет. Если только в забытых проэктах поискать подобные иновации.

У инновационного авиалайнера JetZero появились первые заказчики

Гена Пастухов
6 часов назад
А что, интересно, победит в стремлении наверх - пресная вода с t 1Ц, или солёная с 25Ц ?

Южный океан начал солонеть вопреки прогнозу об опреснении

Иван Колупаев
9 часов назад
Александр, дефицит (по определению) это когда спрос превышает предложение. И совершенно неважно чем этот спрос вызван.

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Alisa
10 часов назад
Да-да, а на видео его тоже массово записывают потому, что уши ещё ретранслируют его в пространство ))) Заголовок вводит в заблуждение, оригинальное

Таинственный гул, который слышат люди по всему миру, наконец, получил научное объяснение

Александр Коваленко
10 часов назад
Иван, не спорю, не спорю, не спорю. Я только о том, что денег на развитие своих технологий мы можем взять только у своей экономики. А пока здесь "окно

В США высказались о сроках создания первой российской многоразовой ракеты

Любовь С.
11 часов назад
Алексей, тут важно не сравнение с космическими масштабами, а предсказания модели. Если причина вспышек – объект на стабильной орбите, интервалы

Вспышку сверхмассивной черной дыры впервые наблюдали в реальном времени

Алексей Письменный
13 часов назад
"Вот только интервалы между тремя зарегистрированными событиями оказались разными — примерно 19,5 года между первыми двумя вспышками и 15,7 года

Вспышку сверхмассивной черной дыры впервые наблюдали в реальном времени

Константин Бояров
13 часов назад
Александр, > вы так и не поняли, что написано в тексте выше. А написано там не про СЕНТЯБРЬ. --- А я читаю ваш комментарий выше - и вижу там СЕНТЯБРЬ:

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Михаил Невский
14 часов назад
Александр, ну так а государство когда извенилось за попадание по многоэтажкам в Украине или по почте по сути обычные склады. Либо одно и то же

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Михаил Невский
14 часов назад
" чтобы наступать " ну вот признались, что РФ нужно наступление. Но вообще данная тема не относится к бензину. "сколько лет сторонам понадобится ...

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Mikhail Lukashev
14 часов назад
alexey, "личинкам динозавров" - это просто прекрасно! -)

Древний хаос, гибель всего живого, сверхмощные взрывы: четыре конца света, которые мы пережили

Михаил Невский
14 часов назад
Во первых бензин должен стоить дорого, я это говорил давно, моя старая идея, бензин стоить должен на 15-20% дешевле чем в Европе. Это улучшит

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Иван Иванов
15 часов назад
Autotrade222, Ну лет 5 назад это реально было бы бреднями. Многие в 2019-2020 ожидали того что в 2025 году было, примерно к 2050-2070 году, в плане развития нейросетей.

Китай ограничил использование ИИ-партнеров из-за риска зависимости и демографических проблем

Иван Иванов
15 часов назад
Александр, Где бы мы били если не китай с его технологиями, это лучший вопрос и что китай через нас давит на европу это очевидно, там единственное

В США высказались о сроках создания первой российской многоразовой ракеты

Евгений Васильевич Антипов...
15 часов назад
Всё как у людей

Паразитический червь продлил жизнь муравьям-хозяевам

Иван Колупаев
16 часов назад
Позабавил пассаж про Уэллса. Мол гумантарий (биолог) не догадался придумать ПВО. В исполнении журналиста, по образованию историка, звучит особенно

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

scott winter
17 часов назад
Отличный пост: по делу, живо и с аккуратными выводами — читать одно удовольствие. После такого мозгу нужен короткий «перекус» внимательностью:

Reditus Space представила проект нового многоразового спускаемого аппарата 

Autotrade222
17 часов назад
Иван, ты свои бредни будешь в дурке рассказывать.

Китай ограничил использование ИИ-партнеров из-за риска зависимости и демографических проблем

Любовь С.
17 часов назад
Gavril, источник вспышки определяют по нескольким признакам: она произошла в самом центре галактики, где расположена СМЧД, ее рентгеновский спектр

Вспышку сверхмассивной черной дыры впервые наблюдали в реальном времени

woodlark
18 часов назад
Александр, не забудьте тогда сделать примечание в статье к слову "хомяки", что вы употребляете его в том же значении, в котором вас самого называли в

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Самые обсуждаемые