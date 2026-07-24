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Рейтинг стран-лидеров по объему ВВП по паритету покупательной способности в 2026 году

Китай сохранил первое место среди крупнейших экономик мира по объему валового внутреннего продукта, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС).

Рейтинг стран по ВВП (ППС) в 2026 году / © World Visualized

Согласно выпуску доклада World Economic Outlook, опубликованному Международным валютным фондом (МВФ) в 2026 году, ВВП Китая по ППС достиг 44,3 триллиона долларов США.

Паритет покупательной способности учитывает различия в уровне цен между странами и позволяет оценивать не рыночную стоимость экономик по обменным курсам, а реальный объем произведенных товаров и услуг. Именно поэтому МВФ и Всемирный банк используют показатель ППС для сравнения фактических масштабов экономик и уровня жизни населения.

На втором месте находятся Соединенные Штаты с ВВП по ППС в 32,38 триллиона долларов. Индия уверенно закрепилась на третьей позиции с показателем 18,9 триллионов долларов, продолжая увеличивать отрыв от других ведущих экономик благодаря высоким темпам роста и многочисленному населению, которое способствует расширению внутреннего производства.

Четвертое место занимает Россия с ВВП по ППС 7,53 триллиона долларов. За ней следуют Япония и Германия. Индонезия расположилась на седьмой строчке с показателем 5,45 триллиона долларов, что отражает растущее экономическое значение крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии.

Восьмое место занимает Бразилия, девятое — Франция, а десятку крупнейших экономик по ППС замыкает Великобритания.

Эти рейтинги заметно отличаются от списка стран по номинальному ВВП, где лидером по-прежнему остаются Соединенные Штаты. При расчете по паритету покупательной способности страны с более низким уровнем внутренних цен, прежде всего крупные развивающиеся экономики, такие как Китай и Индия, поднимаются выше, поскольку на одинаковую сумму денег внутри этих государств можно приобрести больше товаров и услуг, чем в развитых странах.

Китай удерживает мировое лидерство по объему ВВП, рассчитанному по ППС, с 2014 года, когда страна обошла Соединенные Штаты. Это стало результатом десятилетий стремительной индустриализации, урбанизации и развития промышленного производства.

Индия также последовательно укрепляет свои позиции благодаря высокому внутреннему спросу, активным инвестициям и быстрому развитию сферы услуг. Несмотря на более низкое место в рейтинге по номинальному ВВП, по паритету покупательной способности страна уже является третьей крупнейшей экономикой мира.