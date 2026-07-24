Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг стран-лидеров по объему ВВП по паритету покупательной способности в 2026 году
Китай сохранил первое место среди крупнейших экономик мира по объему валового внутреннего продукта, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС).
Согласно выпуску доклада World Economic Outlook, опубликованному Международным валютным фондом (МВФ) в 2026 году, ВВП Китая по ППС достиг 44,3 триллиона долларов США.
Паритет покупательной способности учитывает различия в уровне цен между странами и позволяет оценивать не рыночную стоимость экономик по обменным курсам, а реальный объем произведенных товаров и услуг. Именно поэтому МВФ и Всемирный банк используют показатель ППС для сравнения фактических масштабов экономик и уровня жизни населения.
На втором месте находятся Соединенные Штаты с ВВП по ППС в 32,38 триллиона долларов. Индия уверенно закрепилась на третьей позиции с показателем 18,9 триллионов долларов, продолжая увеличивать отрыв от других ведущих экономик благодаря высоким темпам роста и многочисленному населению, которое способствует расширению внутреннего производства.
Четвертое место занимает Россия с ВВП по ППС 7,53 триллиона долларов. За ней следуют Япония и Германия. Индонезия расположилась на седьмой строчке с показателем 5,45 триллиона долларов, что отражает растущее экономическое значение крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии.
Восьмое место занимает Бразилия, девятое — Франция, а десятку крупнейших экономик по ППС замыкает Великобритания.
Эти рейтинги заметно отличаются от списка стран по номинальному ВВП, где лидером по-прежнему остаются Соединенные Штаты. При расчете по паритету покупательной способности страны с более низким уровнем внутренних цен, прежде всего крупные развивающиеся экономики, такие как Китай и Индия, поднимаются выше, поскольку на одинаковую сумму денег внутри этих государств можно приобрести больше товаров и услуг, чем в развитых странах.
Китай удерживает мировое лидерство по объему ВВП, рассчитанному по ППС, с 2014 года, когда страна обошла Соединенные Штаты. Это стало результатом десятилетий стремительной индустриализации, урбанизации и развития промышленного производства.
Индия также последовательно укрепляет свои позиции благодаря высокому внутреннему спросу, активным инвестициям и быстрому развитию сферы услуг. Несмотря на более низкое место в рейтинге по номинальному ВВП, по паритету покупательной способности страна уже является третьей крупнейшей экономикой мира.
Ученые впервые заглянули под поверхность Ио — самого вулканически активного тела Солнечной системы — без посадки космического аппарата. Данные зонда «Юнона» показали, что уже на небольшой глубине температура значительно выше, чем на поверхности, а внутреннее тепло спутника поднимается наружу.
Виктор Гловер, один из четырех человек, весной этого года пролетевших мимо Луны, выступил на конференции NASA и предложил резко изменить план высадки американцев на Луне в конце десятилетия. Он считает, что это позволит снизить риски для астронавтов-участников миссии.
Хотя сверхмассивная черная дыра в центре галактики IC 3599 уже дважды переживала гигантские вспышки, проследить развитие одной из них с самого начала удалось только сейчас. Новые данные позволили сузить круг возможных причин столь редкого явления.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.
Виктор Гловер, один из четырех человек, весной этого года пролетевших мимо Луны, выступил на конференции NASA и предложил резко изменить план высадки американцев на Луне в конце десятилетия. Он считает, что это позволит снизить риски для астронавтов-участников миссии.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
16 Октября, 2014
Лики созависимости
11 Июля, 2017
Хватит ли нам лития?
31 Августа, 2015
Самые несимпатичные животные
10 Августа, 2023
Луна: опять двадцать пять?
5 Февраля, 2018
Будущее без водителей: как работает автопилот
14 Июля, 2019
Лекарство от здоровья: как работает допинг
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии