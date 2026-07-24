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В Сиднее возвели самый высокий в мире деревянный небоскреб

В Сиднее завершено возведение несущего каркаса Atlassian Central — самого высокого в мире гибридного небоскреба с использованием древесины. Спроектированное архитектурными бюро SHoP Architects и BVN Architecture 180-метровое здание станет новой штаб-квартирой технологической компании Atlassian в Австралии.

В Сиднее возвели самый высокий в мире деревянный небоскреб / © Toby Peet

На этой неделе строители достигли высшей точки здания, официально завершив монтаж его несущих конструкций.

В Сиднее возвели самый высокий в мире деревянный небоскреб / © Toby Peet

Высота 39-этажного небоскреба составляет 180 метров, что почти на 100 метров превышает высоту прежнего рекордсмена — Ascent в Милуоки (США), который достигает 86,6 метра. Благодаря этому Atlassian Central стал самым высоким в мире гибридным зданием с применением массивной древесины.

В Сиднее возвели самый высокий в мире деревянный небоскреб / © Toby Peet

В основе проекта лежит необычная гибридная конструктивная схема: два железобетонных ядра жесткости поддерживают перекрытия и внутренние конструкции из массивной древесины, а снаружи все здание охватывает стальной экзоскелет.

В Сиднее возвели самый высокий в мире деревянный небоскреб / © Toby Peet

Именно экзоскелет несет нагрузку семи так называемых «мегаэтажей», расположенных через каждые четыре уровня. Они разделяют башню на вертикальные блоки, которые архитекторы называют «естественными средами».

Внутри этих преимущественно деревянных пространств разместятся офисные помещения, многоуровневые атриумы и озелененные общественные террасы, создающие комфортную рабочую среду.

В настоящее время продолжается монтаж фасадов, а полностью завершить строительство Atlassian Central планируется до конца текущего года.