Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Сиднее возвели самый высокий в мире деревянный небоскреб
В Сиднее завершено возведение несущего каркаса Atlassian Central — самого высокого в мире гибридного небоскреба с использованием древесины. Спроектированное архитектурными бюро SHoP Architects и BVN Architecture 180-метровое здание станет новой штаб-квартирой технологической компании Atlassian в Австралии.
На этой неделе строители достигли высшей точки здания, официально завершив монтаж его несущих конструкций.
Высота 39-этажного небоскреба составляет 180 метров, что почти на 100 метров превышает высоту прежнего рекордсмена — Ascent в Милуоки (США), который достигает 86,6 метра. Благодаря этому Atlassian Central стал самым высоким в мире гибридным зданием с применением массивной древесины.
В основе проекта лежит необычная гибридная конструктивная схема: два железобетонных ядра жесткости поддерживают перекрытия и внутренние конструкции из массивной древесины, а снаружи все здание охватывает стальной экзоскелет.
Именно экзоскелет несет нагрузку семи так называемых «мегаэтажей», расположенных через каждые четыре уровня. Они разделяют башню на вертикальные блоки, которые архитекторы называют «естественными средами».
Внутри этих преимущественно деревянных пространств разместятся офисные помещения, многоуровневые атриумы и озелененные общественные террасы, создающие комфортную рабочую среду.
В настоящее время продолжается монтаж фасадов, а полностью завершить строительство Atlassian Central планируется до конца текущего года.
Ученые впервые заглянули под поверхность Ио — самого вулканически активного тела Солнечной системы — без посадки космического аппарата. Данные зонда «Юнона» показали, что уже на небольшой глубине температура значительно выше, чем на поверхности, а внутреннее тепло спутника поднимается наружу.
Виктор Гловер, один из четырех человек, весной этого года пролетевших мимо Луны, выступил на конференции NASA и предложил резко изменить план высадки американцев на Луне в конце десятилетия. Он считает, что это позволит снизить риски для астронавтов-участников миссии.
Хотя сверхмассивная черная дыра в центре галактики IC 3599 уже дважды переживала гигантские вспышки, проследить развитие одной из них с самого начала удалось только сейчас. Новые данные позволили сузить круг возможных причин столь редкого явления.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.
Виктор Гловер, один из четырех человек, весной этого года пролетевших мимо Луны, выступил на конференции NASA и предложил резко изменить план высадки американцев на Луне в конце десятилетия. Он считает, что это позволит снизить риски для астронавтов-участников миссии.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
3 Декабря, 2016
Образы будущего: 10 вещей, которые изменят мир
31 Октября, 2014
Загадка кембрийского взрыва
5 Марта, 2015
Самые холодные места на Земле
20 Ноября, 2024
Сила накопления: как работают аккумуляторы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии