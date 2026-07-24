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Новая морская система борьбы с беспилотниками усилит оборону высокоточными ракетами-перехватчиками

Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies подписала меморандум о взаимопонимании с Babcock International и ACUA Ocean Technologies для совместной разработки интегрированных морских систем противовоздушной обороны, предназначенных для борьбы с беспилотниками.

Художественное изображение платформы, оснащенной недорогими ракетами-перехватчиками / © Frankenburg Technologies

Новый проект направлен на противодействие растущей угрозе со стороны БПЛА в военно-морской сфере и при защите морской инфраструктуры.

Партнерство объединяет компетенции трех компаний: Frankenburg Technologies предоставит недорогие ракеты-перехватчики собственной разработки, Babcock International — опыт в области оборонного инжиниринга и интеграции сложных систем, а ACUA Ocean Technologies — автономные надводные беспилотные платформы.

Совместно компании намерены создать масштабируемые и экономически эффективные решения для защиты кораблей, портов и критически важной морской инфраструктуры от атак беспилотников.

Сотрудничество отражает растущую обеспокоенность военных быстрым распространением дешевых ударных дронов, которые уже доказали свою высокую эффективность в современных вооруженных конфликтах. Использование традиционных систем ПВО против подобных целей зачастую оказывается экономически невыгодным, поскольку стоимость ракеты-перехватчика значительно превышает цену самого беспилотника. Это стимулирует разработку более доступных средств перехвата.

Новая система должна обеспечить обнаружение, сопровождение и уничтожение вражеских дронов в морской среде, где защита кораблей и объектов на шельфе сопряжена с особыми эксплуатационными трудностями.

В рамках проекта Frankenburg поставит высокоточные малозатратные ракеты-перехватчики, специально разработанные для уничтожения беспилотников. Babcock займется инженерной интеграцией, разработкой боевых систем и адаптацией морских платформ, а ACUA Ocean Technologies предоставит автономные надводные беспилотные суда, обеспечивающие гибкое развертывание средств ПВО в море.

Разработчики рассчитывают, что сочетание автономных морских платформ, модульных пусковых установок и недорогих ракет позволит создать значительно более масштабируемую систему морской противовоздушной обороны по сравнению с существующими решениями.

Главная цель сотрудничества — создать доступные по стоимости, быстро развертываемые и легко интегрируемые в существующие военно-морские и береговые системы обороны комплексы. По мере того как беспилотные угрозы становятся все более массовыми, вооруженные силы разных стран все активнее ищут решения, способные эффективно уничтожать большое количество дешевых воздушных целей без применения дорогостоящих ракет-перехватчиков.