Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Новая морская система борьбы с беспилотниками усилит оборону высокоточными ракетами-перехватчиками
Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies подписала меморандум о взаимопонимании с Babcock International и ACUA Ocean Technologies для совместной разработки интегрированных морских систем противовоздушной обороны, предназначенных для борьбы с беспилотниками.
Новый проект направлен на противодействие растущей угрозе со стороны БПЛА в военно-морской сфере и при защите морской инфраструктуры.
Партнерство объединяет компетенции трех компаний: Frankenburg Technologies предоставит недорогие ракеты-перехватчики собственной разработки, Babcock International — опыт в области оборонного инжиниринга и интеграции сложных систем, а ACUA Ocean Technologies — автономные надводные беспилотные платформы.
Совместно компании намерены создать масштабируемые и экономически эффективные решения для защиты кораблей, портов и критически важной морской инфраструктуры от атак беспилотников.
Сотрудничество отражает растущую обеспокоенность военных быстрым распространением дешевых ударных дронов, которые уже доказали свою высокую эффективность в современных вооруженных конфликтах. Использование традиционных систем ПВО против подобных целей зачастую оказывается экономически невыгодным, поскольку стоимость ракеты-перехватчика значительно превышает цену самого беспилотника. Это стимулирует разработку более доступных средств перехвата.
Новая система должна обеспечить обнаружение, сопровождение и уничтожение вражеских дронов в морской среде, где защита кораблей и объектов на шельфе сопряжена с особыми эксплуатационными трудностями.
В рамках проекта Frankenburg поставит высокоточные малозатратные ракеты-перехватчики, специально разработанные для уничтожения беспилотников. Babcock займется инженерной интеграцией, разработкой боевых систем и адаптацией морских платформ, а ACUA Ocean Technologies предоставит автономные надводные беспилотные суда, обеспечивающие гибкое развертывание средств ПВО в море.
Разработчики рассчитывают, что сочетание автономных морских платформ, модульных пусковых установок и недорогих ракет позволит создать значительно более масштабируемую систему морской противовоздушной обороны по сравнению с существующими решениями.
Главная цель сотрудничества — создать доступные по стоимости, быстро развертываемые и легко интегрируемые в существующие военно-морские и береговые системы обороны комплексы. По мере того как беспилотные угрозы становятся все более массовыми, вооруженные силы разных стран все активнее ищут решения, способные эффективно уничтожать большое количество дешевых воздушных целей без применения дорогостоящих ракет-перехватчиков.
Ученые впервые заглянули под поверхность Ио — самого вулканически активного тела Солнечной системы — без посадки космического аппарата. Данные зонда «Юнона» показали, что уже на небольшой глубине температура значительно выше, чем на поверхности, а внутреннее тепло спутника поднимается наружу.
Виктор Гловер, один из четырех человек, весной этого года пролетевших мимо Луны, выступил на конференции NASA и предложил резко изменить план высадки американцев на Луне в конце десятилетия. Он считает, что это позволит снизить риски для астронавтов-участников миссии.
Хотя сверхмассивная черная дыра в центре галактики IC 3599 уже дважды переживала гигантские вспышки, проследить развитие одной из них с самого начала удалось только сейчас. Новые данные позволили сузить круг возможных причин столь редкого явления.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.
Виктор Гловер, один из четырех человек, весной этого года пролетевших мимо Луны, выступил на конференции NASA и предложил резко изменить план высадки американцев на Луне в конце десятилетия. Он считает, что это позволит снизить риски для астронавтов-участников миссии.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
15 Сентября, 2017
Преступность завтрашнего дня
23 Ноября, 2017
5 вещей быстрее света
23 Сентября, 2021
Содом и Гоморру уничтожил взрыв в пару десятков мегатонн
24 Октября, 2013
Карты Луны и Марса
17 Февраля, 2018
Попадем ли мы в нейронные сети
29 Августа, 2023
История печатных плат: от Эйслера до наших дней
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии