Учитель из Великобритании нашел в своем саду камень с надписью на тайном кельтском языке

Британский учитель географии Грэм Сеньор работал в саду и случайно обнаружил в земле небольшой прямоугольный камень. Оказалось, что на артефакте высечен текст, написанный с помощью древнего кельтского алфавита огам.

Артефакты, ценные с точки зрения науки, нередко замечают люди во время повседневных занятий. Например, житель Дании обнаружил золотое кольцо, изготовленное в 500-600-х годах нашей эры, а житель Армении нашел высеченную в скале гробницу.

Грэм Сеньор, учитель географии из города Ковентри в Великобритании, обрабатывал заросший сад и выкопал прямоугольный камень длиной 11 сантиметров и весом 139 граммов. Вымыв артефакт, на трех его гранях Сеньор заметил насечки, в которых эксперты узнали древний кельтский алфавит огам. Его в период раннего Средневековья использовали в основном для письма на ирландском языке. О найденном артефакте рассказало издание The Guardian.

По совету родственника-археолога Грэм Сеньор обратился в проект Portable Antiquities Scheme, призывающий жителей Великобритании сообщать государству о находках, которые могут иметь археологическую ценность. Фотографии камня попали к Терезе Гилмор, специалисту по связям с общественностью из Бирмингемского музея и художественной галереи. Она, в свою очередь, связалась с кельтологом, профессором Кэтрин Форсайт, которая подтвердила ценность артефакта и расшифровала часть надписи на нем.

Форсайт создала 3D-модель камня и с ее помощью расшифровала высеченный на артефакте текст: Maldumcail/ S/ Lass. По мнению профессора, в надписи упоминается имя Маэл Дамкейл:

«Первая часть относится к имени человека, Маэл Дамкейл. Вторая часть менее понятна. Что означает S/ Lass, нельзя сказать наверняка. Вероятно, это местоположение».

Терезу Гилмор удивило, что камень с надписью на огаме нашли в Великобритании. По ее словам, обычно подобные артефакты обнаруживают в Ирландии или Шотландии. Назначение камня тоже неясно. Гилмор предположила, что он мог быть «переносным памятным предметом».

Артефакт выставят в Картинной галерее и музее Герберта в Ковентри. Сеньор передал свою находку в дар этому музею.

Грэм Сеньор с Али Уэллс — куратором выставки в Картинной галерее и музее Герберта в Ковентри / © The Herbert Art Gallery and Museum

Огамическое письмо использовали на территории Ирландии и Великобритании в IV-VI веках нашей эры. Принято считать, что эту систему изобрели первые христианские общины в ранней Ирландии: она позволяла им передавать друг другу тайные сообщения. Надписи, сделанные с помощью огама (в основном они высечены на камнях), могут стать источником ценных сведений о культуре древней Ирландии и об ирландском языке в период, когда для текстов на нем еще не использовали латинскую письменность.

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