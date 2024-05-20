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Только что
Полина Меньшова
1

Учитель из Великобритании нашел в своем саду камень с надписью на тайном кельтском языке

5.1

Британский учитель географии Грэм Сеньор работал в саду и случайно обнаружил в земле небольшой прямоугольный камень. Оказалось, что на артефакте высечен текст, написанный с помощью древнего кельтского алфавита огам.

Археология
# артефакт
# Ирландия
# ирландский язык
# кельты
# находка
Учитель географии из британского города Ковентри нашел древний камень с надписью
Учитель географии из британского города Ковентри нашел древний камень с надписью / © The Herbert Art Gallery and Museum

Артефакты, ценные с точки зрения науки, нередко замечают люди во время повседневных занятий. Например, житель Дании обнаружил золотое кольцо, изготовленное в 500-600-х годах нашей эры, а житель Армении нашел высеченную в скале гробницу.

Грэм Сеньор, учитель географии из города Ковентри в Великобритании, обрабатывал заросший сад и выкопал прямоугольный камень длиной 11 сантиметров и весом 139 граммов. Вымыв артефакт, на трех его гранях Сеньор заметил насечки, в которых эксперты узнали древний кельтский алфавит огам. Его в период раннего Средневековья использовали в основном для письма на ирландском языке. О найденном артефакте рассказало издание The Guardian.

По совету родственника-археолога Грэм Сеньор обратился в проект Portable Antiquities Scheme, призывающий жителей Великобритании сообщать государству о находках, которые могут иметь археологическую ценность. Фотографии камня попали к Терезе Гилмор, специалисту по связям с общественностью из Бирмингемского музея и художественной галереи. Она, в свою очередь, связалась с кельтологом, профессором Кэтрин Форсайт, которая подтвердила ценность артефакта и расшифровала часть надписи на нем.

Форсайт создала 3D-модель камня и с ее помощью расшифровала высеченный на артефакте текст: Maldumcail/ S/ Lass. По мнению профессора, в надписи упоминается имя Маэл Дамкейл:

«Первая часть относится к имени человека, Маэл Дамкейл. Вторая часть менее понятна. Что означает S/ Lass, нельзя сказать наверняка. Вероятно, это местоположение».

Терезу Гилмор удивило, что камень с надписью на огаме нашли в Великобритании. По ее словам, обычно подобные артефакты обнаруживают в Ирландии или Шотландии. Назначение камня тоже неясно. Гилмор предположила, что он мог быть «переносным памятным предметом».

Артефакт выставят в Картинной галерее и музее Герберта в Ковентри. Сеньор передал свою находку в дар этому музею.

Грэм Сеньор с Али Уэллс — куратором выставки в Картинной галерее и музее Герберта в Ковентри / © The Herbert Art Gallery and Museum

Огамическое письмо использовали на территории Ирландии и Великобритании в IV-VI веках нашей эры. Принято считать, что эту систему изобрели первые христианские общины в ранней Ирландии: она позволяла им передавать друг другу тайные сообщения. Надписи, сделанные с помощью огама (в основном они высечены на камнях), могут стать источником ценных сведений о культуре древней Ирландии и об ирландском языке в период, когда для текстов на нем еще не использовали латинскую письменность.

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Археология
# артефакт
# Ирландия
# ирландский язык
# кельты
# находка
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Александр Попов
10 часов назад
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Николай Ц.
11 часов назад
Виктор, высоту рельефа измеряют от уровня моря. Иное абсурд, ибо вся экваториальная область будет горой высотой 21 км по сравнению с полюсами. Так

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Александр Панов
12 часов назад
Вероника, так говорят астрономы.

Альтернатива темной материи не выдержала проверку СатурномАльтернатива темной материи не выдержала проверку Сатурном

Николай Ц.
12 часов назад
Заур, спасибо, напомнили.

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Николай Ц.
12 часов назад
Hrayr, спасибо, я, уж не помню, честно говоря. В советское время прилетел в Звартноц ночью, на герб внимания не обращал.

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Hrayr Poghosyan
12 часов назад
Николай, на гербе в Советской Армении бы АРАРАТ . Этот розговор про герб Армении был между Хрушовом или Сталином с призидентом Турции.

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Виктор Ларионов
12 часов назад
Николай, если уж брать по настоящему абсолютные высоты (от цетра нашей планеты), «то вулкан Чимборасо окажется на несколько километров выше

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Levon Yeganyan
12 часов назад
Lion, это иди спроси ленина, который взял и подарил туркам наши земли

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Hrayr Poghosyan
12 часов назад
Алхас, назови хоть одно имя еврея или место в Израиле Арарат.

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Hrayr Poghosyan
12 часов назад
Serge, Алтайский край.

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Заур Халлаев
12 часов назад
Николай, в советское время на гербе Армении был арарат, видимо про герб шла речь

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Николай Ц.
13 часов назад
Anna, на флаге Армении нету Арарата. Есть, правда, красная полоса сверху, символизирующая Армянское нагорье. Но горы на флаге нет.

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

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