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Житель Армении случайно нашел высеченную в скале гробницу

Житель села Оганаван Арагацотнской области Армении во время земляных работ на своем участке случайно обнаружил высеченную в скале средневековую гробницу.

Высеченная в скале средневековая гробница / © MESCS of RA

Узнав о находке, сотрудники Арагацотнской региональной службой ГНОК «Историко-культурный заповедник-музей и охрана исторической среды» остановили земляные работы.

Сейчас решают вопрос о передаче найденных экспонатов государству и продолжении раскопок. В ближайшее время объект получит статус памятника.

Окрестности реки Касах / © MESCS of RA

Средневековая гробница находится в ущелье реки Касах, там же расположен монастырский комплекс — один из древнейших христианских монастырей на территории Армении, да и во всем мире.