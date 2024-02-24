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Житель Дании нашел золотое кольцо эпохи Меровингов

На юго-западе Ютландии (Дания) местный житель по имени Ларс Нильсен с помощью металлоискателя обнаружил редкое золотое кольцо. Оно было изготовлено в 500-600-х годах нашей эры и могло принадлежать представителю ранее неизвестной дворянской семьи, имевшей тесные связи с правителями Франции.

Золотое кольцо эпохи Меровингов / © National Museum

Артефакт обнаружили еще в 2020 году в Эммерлеве (недалеко от города Рибе, входившего в средневековую торговую сеть этого региона), но держали новость об этом в секрете, чтобы археологи могли исследовать место находки без постороннего внимания.

Кольцо изготовлено из золота и украшено гранатом — красным полудрагоценным камнем, который германские народы ценили как символ власти.

Крепление имеет четыре спирали на нижней стороне и ручки-трилистники в месте соединения ремешка с безелем. Спирали и ручки характеризуют высочайшее качество франкского производства. Кольца такого типа носили представители элиты династии Меровингов — франкских королей, правивших с конца V до середины VIII века во Франкском государстве.

Золотое кольцо эпохи Меровингов / © National Museum

Исследователи из Национального музея Дании предположили, что кольцо могло принадлежать княжеской дочери, вышедшей замуж за князя из Эммерлева. Вероятно, украшение было частью дипломатического подарка.