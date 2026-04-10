10 апреля, 13:29
Андрей Серегин
Рацион маори в XVIII веке оказался растительным

Традиционно считается, что рацион коренных жителей Новой Зеландии — маори — строился в первую очередь на морепродуктах и охоте. Однако недавнее исследование останков XVIII века переворачивает это представление: выяснилось, что предки из региона Уаикато питались почти исключительно растениями.

Археология
# вегетарианство
# климат
# маори
# рыба
Современные маори Ваикато на Хакаримата, Новая Зеландия / © Easegill

Когда первые полинезийцы прибыли в Новую Зеландию приблизительно в 1250 году, они вели образ жизни типичных охотников-собирателей. Археологические находки того времени — кости огромных нелетающих птиц моа, рыболовные крючки, остатки морских млекопитающих — показывают картину общества, которое кормилось за счет океана. Люди постоянно перемещались, охотились и ловили рыбу.

Но примерно с 1650 года начинается Традиционный период в истории маори. Образ жизни меняется: люди переходят к оседлости, строят укрепленные поселения, развивают искусство и сложные социальные структуры. Вместе с этим они начинают активно заниматься садоводством. Особенно ярко это проявилось в регионе Уаикато на Северном острове, где плодородные вулканические почвы, хороший дренаж и мягкий климат. Там возник Уаикатский садоводческий комплекс — обширные поля, где выращивали сладкий картофель, а также хранилища и специальные ямы для добычи песка, которым улучшали почву.

Ученые исследовали случайно обнаруженное древнее захоронение. В старой яме, которую когда-то использовали для добычи песка под огороды, покоились останки семи предков маори. Радиоуглеродная датировка показала, что эти люди жили примерно в 1700-1780 годах — самый разгар Традиционного периода.

Исследователи применили несколько современных методов. В их числе — изотопный анализ костей и зубов. Этот метод позволяет определить, какие продукты составляли основу рациона: изотопы углерода и азота ведут себя как природные метки, указывая на трофический уровень пищи — растения это, травоядные животные или хищники. Анализ пептидов эмали зубов помогает определить хромосомный пол человека даже по фрагментам костей. А анализ изотопов стронция показывает, родился человек в этом регионе или пришел откуда-то еще. Исследование опубликовал журнал Nature Communications.

Результаты показали, что все семь человек — и взрослые, и дети — демонстрировали очень низкие изотопные значения, характерные для чистых растительноядных. Значит, основу их рациона составляли именно овощи. Животного белка в пище было так мало, что его едва удалось зафиксировать.

Анализ стронция помог выяснить, что оба ребенка родились и выросли именно в районе Уаикато. Это были не пришлые люди с другими привычками, а местные жители, чья культура питания сформировалась на месте. Кроме того, в могиле нашли слой сырых раковин моллюсков. Они не были остатками пищи — их положили как ритуальные предметы. Это означает, что, несмотря на отказ от морских продуктов в еде, они сохраняли символическое значение.

Таким образом, всего за 400-500 лет после прибытия в Новую Зеландию люди смогли создать настолько продуктивную систему садоводства в умеренном климате, что она полностью обеспечивала их потребности без необходимости постоянной охоты. По крайней мере в Уаикато в XVIII веке маори были успешными земледельцами с почти полностью растительным рационом.

Проблемой исследования, на которую указали сами авторы, стала крошечная выборка. Семь скелетов, пусть и проанализированные самыми современными методами, вряд ли могут считаться репрезентативными для всего населения Уаикато XVIII века, не говоря уже о всех маори того времени.

Не исключено, что перед нами особая группа — например, люди с высоким ритуальным статусом, которым по каким-то причинам было запрещено есть мясо и рыбу. Кроме того, изотопный анализ костей показывает усредненный рацион за последние годы жизни, но не отражает краткосрочные эпизоды, такие как сезонная охота или праздничное пиршество.

Андрей Серегин
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Археология
# вегетарианство
# климат
# маори
# рыба
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Апр
1400
Вавилон — город возможностей
Medio Modo
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Космический биолог — профессия будущего
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Возможно ли терраформировать Марс?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Космическая диета для счастья: как еда на Луне сделает нас здоровее, добрее и умнее
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Искусственный интеллект и космос: как нейросети помогают строить ракеты
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Из чего сшит космос – синтетические ткани и композиты на орбите
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Системы спасения космонавтов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Как космические технологии меняют жизнь на Земле
Музей криптографии
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Эволюция научных теорий
Космонавтика и авиация
Москва

9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
9 апреля, 13:25
Андрей Серегин

В Гватемале нашли одно из первых свидетельств коллегиального правления майя

Представления о политическом устройстве древних майя долгое время сводились к образу всемогущего обожествленного царя. Однако новые находки археологов в джунглях Гватемалы показали, что на смену абсолютной монархии там пришла куда более открытая форма власти — с советами, открытыми заседаниями и коллективной ответственностью.

Археология
# дом
# майя
# раскопки
# царь
9 апреля, 16:10
Татьяна Зайцева

Груз затонувшего корабля перевернул представления об обращении с железом в древнем Средиземноморье

Изучая остатки корабля, затонувшего примерно 2600 лет тому назад у побережья современного Израиля, морские археологи обнаружили, что он перевозил необработанные железные слитки, заключенные в защитный шлак. Эта находка опровергает предположения о том, что железо в древности ковали сразу после плавки — видимо, его транспортировали в виде сырья, и только потом оно попадало к кузнецам.

Археология
# археология Израиля
# железо
# затонувший корабль
# история
# подводная археология
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
8 апреля, 02:43
Максим Абдулаев

Самый древний осьминог оказался сгнившим наутилусом

Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.

Палеонтология
# головоногие моллюски
# Наутилус
# осьминоги
# эволюция
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
Последние новости:

  1. Рацион маори в XVIII веке оказался растительным

    10 апреля, 13:29

  2. Открыто первое известное яйцо предков млекопитающих

    10 апреля, 13:15

  3. Загадочные гамма-вспышки в центре Млечного Пути попробовали связать сразу с двумя формами темной материи

    10 апреля, 12:48

  4. Неандертальские дети добывали черепах, чтобы делать из их панцирей посуду

    10 апреля, 11:30
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

