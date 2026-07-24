У диких сомов впервые обнаружили рак, передающийся между особями
Массовая вспышка злокачественной опухоли кожи у сомов в озере Мемфремейгог оказалась вызвана не химическим загрязнением воды или вирусом, а заразными раковыми клетками. Это первый зафиксированный случай передачи опухолевых клеток от одной особи к другой у обитателей пресных водоемов.
Необычные черные пятна и нарывы на коже коричневых сомиков (Ameiurus nebulosus) биологи и рыболовы начали замечать в озере на границе США и Канады еще в 2012 году. Эти рыбы вырастают всего до 30-40 сантиметров в длину, имеют характерные чувствительные усы, плотное брюхо для жизни на дне и полностью лишены чешуи. В 2017-м меланомой (опасная форма рака кожи) страдали уже от четверти до трети всех пойманных особей.
Изначально ученые подозревали, что причина кроется в токсичных отходах после разрушительного тропического шторма «Ирэн», которые в значительном количестве попали в Мемфремейгог. Эта версия вызывала серьезную тревогу, ведь озеро служит источником питьевой воды примерно для 175 тысяч человек.
Чтобы найти настоящую причину, международная группа исследователей из Университета Вермонта (США) и других научных центров Соединенных Штатов и Канады под руководством Эмили Керд (Emily E. Curd) и Джули Драгон (Julie A. Dragon) расшифровала ДНК рыб и их опухолей. Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature, полностью исключили из списка подозреваемых плохое экологическое состояние водоема.
Выяснилось, что ДНК опухолей у всех зараженных сомов практически одинакова. При этом ДНК опухоли кардинально отличается от ДНК рыбы, на которой она растет: если обычный рак возникает из собственных заболевших клеток организма, то здесь опухоль оказалась чужеродной, внедренной в тело сома извне и паразитирующей на нем.
В раковых клетках ученые выявили сотни тысяч одинаковых мутаций, которых вообще не было в здоровых тканях этих же рыб. Никаких следов вирусов или бактерий обнаружить не удалось. Это доказало, что рак зародился у одной-единственной рыбы, а затем ее опухолевые клетки научились «перепрыгивать» на других сомов и заражать их.
До этого открытия ученым было известно всего три группы животных с подобным «заразным» раком: собаки (у них опухоль передается половым путем), тасманийские дьяволы (передают рак через укусы за морду) и некоторые виды морских моллюсков. Сомы стали четвертым случаем в дикой природе и первыми позвоночными обитателями озер с такой патологией. Заражению сомов способствует и их биология: нет защитной чешуи, они живут на самом дне и сильно трутся друг о друга во время нереста, а гормональный стресс в этот период ослабляет иммунитет.
Исследователям еще предстоит понять, насколько смертоносно это заболевание для рыб и способно ли оно уничтожить всю популяцию Ameiurus nebulosus в озере Мемфремейгог. Однако главный вопрос, который это открытие ставит перед мировым научным сообществом, — насколько широко подобные передающиеся формы рака могут быть распространены у других видов рыб по всему миру, оставаясь слабоизученными для экологов.
Нейробиологи и специалисты по микробиологии выяснили, что нарушения в видовом составе кишечных бактерий (так называемый дисбиоз) и изменение уровня продуктов из жизнедеятельности могут ключевым образом влиять на уровень стресса, включая депрессию, тревожные состояния и посттравматическое стрессовое расстройство.
Ученые впервые заглянули под поверхность Ио — самого вулканически активного тела Солнечной системы — без посадки космического аппарата. Данные зонда «Юнона» показали, что уже на небольшой глубине температура значительно выше, чем на поверхности, а внутреннее тепло спутника поднимается наружу.
Виктор Гловер, один из четырех человек, весной этого года пролетевших мимо Луны, выступил на конференции NASA и предложил резко изменить план высадки американцев на Луне в конце десятилетия. Он считает, что это позволит снизить риски для астронавтов-участников миссии.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.
Виктор Гловер, один из четырех человек, весной этого года пролетевших мимо Луны, выступил на конференции NASA и предложил резко изменить план высадки американцев на Луне в конце десятилетия. Он считает, что это позволит снизить риски для астронавтов-участников миссии.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
9 Июня, 2015
Психогенеалогия и семейные травмы
22 Ноября, 2013
Оружие будущего
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии