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10 июня, 10:37
Елена Тихонова
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Галлюциногенные грибы ненадолго улучшили состояние пациентки с болезнью Альцгеймера

Увеличение числа пожилых людей во всем мире привело к росту нейродегенеративных заболеваний, поэтому ученые постоянно ищут новые средства борьбы с этим недугом. После одного приема большой дозы псилоцибинсодержащих галлюциногенных грибов у пожилой пациентки, страдающей болезнью Альцгеймера, временно восстановились почти утраченные способности ходить, говорить, испытывать эмоции.

Медицина
# болезнь Альцгеймера
# грибы
# деменция
# нейродегенеративное заболевание
# нейроны
# псилоцибин
Псилоцибинсодержащие грибы / © Mädi / CC-BY-SA-3.0
Псилоцибинсодержащие грибы / © Mädi / CC-BY-SA-3.0

Болезнь Альцгеймера — одно из самых распространенных прогрессирующих нейродегенеративных заболеваний. Постепенно оно лишает человека способности мыслить, общаться и свободно двигаться, из-за чего даже самые простые повседневные задачи становятся непосильными. Большинство доступных на сегодня методов лечения имеют поддерживающий характер, но не способствуют полноценному восстановлению функций. Поэтому ученые расширили поиск перспективных терапевтических средств.

Одним из кандидатов стал псилоцибин. Это психоактивный алкалоид, который содержится в некоторых видах грибов, активирует определенные серотониновые рецепторы в головном мозге, вызывает глубокие изменения восприятия времени, пространства и собственного «я». В мозге эта молекула повышает пластичность нервной ткани и перестраивает работу сетей. Исследования на животных также показали, что эти вещества способствуют образованию новых нейронных связей в головном мозге.

В последние годы клинические исследования псилоцибина в основном были сосредоточены на лечении психических расстройств, в частности депрессии и тревожного расстройства.

Теперь ученые проанализировали эффект псилоцибина на состояние 80-летней пациентки с тяжелой стадией прогрессирующей болезни Альцгеймера. Этот диагноз поставили женщине 10 лет назад, в течение последних пяти лет она практически перестала взаимодействовать с окружающими, стала говорить односложными фразами, резко ухудшились память, способность ходить и выполнять простые бытовые действия, развилось хроническое недержание мочи. Пациентка нуждалась в постоянном присмотре членов семьи и сиделок. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Neuroscience.

Пациентка получила большую дозу — пять граммов псилоцибинсодержащих грибов. А через месяц — еще три грамма препарата. После первого приема поднялась температура, женщина погрузилась в глубокий сон.

Примерно через 19 часов ее состояние начало улучшаться. Она могла часами рассказывать о своей жизни, в то время как до начала исследования речь ограничивалась одним-двумя словами. Пациентка начала проявлять эмоции и реагировать на юмор, удерживать зрительный контакт и улыбаться людям, самостоятельно одеваться, более уверенно ходить и контролировать мочеиспускание. Улучшения сохранялись в течение нескольких часов.

Этот случай показал, что после приема псилоцибина у пациента с прогрессирующей болезнью Альцгеймера временно восстановились некоторые способности. Исследователи подчеркнули, что лечение не обратило болезнь вспять, но показало, что некоторые функциональные способности могут сохраняться в мозге на поздних стадиях болезни Альцгеймера и временно восстанавливаться при определенных условиях.

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Лена
19 статей
Люблю науку, и пишу про науку, потому что, как сказал великий физик-теоретик Стивен Вайнберг, попытка понять Вселенную — одна из вещей, способных приподнять человеческую жизнь над уровнем фарса и придать ей черты высокой трагедии
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Медицина
# болезнь Альцгеймера
# грибы
# деменция
# нейродегенеративное заболевание
# нейроны
# псилоцибин
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Комментарии

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2 Комментария
Аркаша Суходрищев
Аркаша Суходрищев
6 минут назад
-
0
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Интересно то что в сериале секретные материалы сезон 2 серия 11 как раз был сюжет про дом престарелых с болезнью альцгеймера в котором санитар в подвале выращивал грибы и давал препарат из этих грибов пациентам и у них происходило улучшение состояния. Вопрос: статья слизана с этой серии или серия как и некоторые эпизоды симпсонов оказалась пророческой?
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Сергей Механик
Сергей Механик
29 минут назад
-
0
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А каких именно грибов и сколько надо съесть? 😮
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