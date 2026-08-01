  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 августа, 15:35
Мария Азарова
17

Атомная бомбардировка Хиросимы создала неизвестный науке металлический сплав

❋ 5.8

Ученые обнаружили ранее неизвестный многокомпонентный металлический сплав, который образовался в первые секунды после атомной бомбардировки Хиросимы американцами 6 августа 1945 года. Находка показала, что экстремальные условия ядерного взрыва способны создавать материалы с необычной кристаллической структурой, не возникающие при обычных металлургических процессах.

Химия
# атомная бомба
# взрыв
# сплав
# сферулы
# Хиросима
Хиросимит
Изображение образца хиросимита, содержащего Fe-Cr, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа / © Luca Binde et al., Science Advances, 2026

Международная группа исследователей из Университета Флоренции (Италия) и Калифорнийского университета в Беркли (США) изучала хиросимиты — микроскопические стеклянные сферулы. Они образовались во время атомного взрыва, который устроили американцы более 80 лет назад, и сохранились в песках залива Хиросима в Японии. Ранее ученые выяснили, что эти частицы представляют собой своеобразный «слепок» огненного шара: они возникли, когда колоссальная температура испарила строительные материалы, почву, стекло и металлы. Затем расплавленные вещества почти мгновенно остыли.

По оценкам авторов научной работы, опубликованной в журнале Science Advances, температура внутри огненного шара в первые секунды после взрыва превышала 7000 градусов Цельсия. В этих условиях в атмосферу были выброшены и смешались пары стали, алюминия, бетона, стекла, кирпича, грунта и других материалов. Потом облако стремительно расширялось и охлаждалось, а вещества в нем конденсировались в мельчайшие капли и твердые частицы.

Ученые проанализировали 34 образца хиросимитов с помощью световой и электронной микроскопии, электронного микрозонда и рентгеноструктурного анализа. Большинство металлических включений представляли собой хорошо известные железо-хромовые сплавы. Однако в одной из сферул обнаружили крошечную металлическую частицу — размером примерно 10 микрометров, — которая отличалась от остальных.

Как показал анализ, частица состоит в основном из железа, но еще содержит хром, никель, кремний, молибден, марганец и небольшое количество алюминия. Четыре независимых измерения подтвердили, что ее химический состав практически одинаков по всему объему. По мнению исследователей, это говорит о том, что сплав кристаллизовался из единой капли расплава, а потом настолько быстро остыл, что внутри него не успели сформироваться отдельные зоны с разным составом.

Главным открытием оказался не столько сам набор химических элементов, сколько внутреннее строение материала. Выполнив рентгеноструктурный анализа, ученые узнали, что сплав имеет необычную упорядоченную кристаллическую структуру типа AlAu4 — разновидность структуры β-Mn. Она ранее не была известна для материалов с таким химическим составом.

Поначалу исследователи предположили, что найденная частица — фрагмент какого-то промышленного сплава, существовавшего еще до взрыва. Но эта гипотеза не подтвердилась: сочетание химического состава и кристаллической структуры не соответствует известным промышленным железо-хромовым сплавам. К тому же подобные материалы при обычных технологиях металлургии должны образовывать более простые структуры.

По мнению ученых, новый материал возник иначе. При взрыве различные металлические конструкции в Хиросиме испарились и смешались в раскаленном облаке. Затем из этого многоэлементного металлического пара начали конденсироваться микроскопические капли, которые охлаждались столь быстро, что в них успели закрепиться необычные метастабильные структуры, недостижимые при обычном производстве металлов.

Обнаруженный материал нельзя считать высокоэнтропийным сплавом в строгом смысле этого слова, подчеркнули авторы исследования. Хотя он содержит несколько основных элементов, состав сильно смещен в сторону железа, а кристаллическая структура упорядоченна, тогда как классические высокоэнтропийные сплавы обычно имеют близкие концентрации компонентов и неупорядоченную структуру. Тем не менее этот материал сочетает признаки обеих групп, поэтому, по словам ученых, может представлять собой промежуточный класс подобных соединений.

Практическое применение нового сплава пока не ясно. Исследователи не измеряли его механические, магнитные или другие свойства.

В 2021 году в остатках первого в истории ядерного испытания «Тринити», который США провели в июле 1945-го на полигоне Аламогордо в Нью-Мексико, обнаружили необычный квазикристалл. Новая находка подтвердила, что атомные взрывы могут формировать не только квазикристаллы, но и другие сложные кристаллические структуры, возникающие лишь при сочетании экстремально высоких температур, интенсивного перемешивания вещества и сверхбыстрого охлаждения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Химия
# атомная бомба
# взрыв
# сплав
# сферулы
# Хиросима
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
01 Авг
Бесплатно
Как устроены здания для жизни
Политехнический музей
Москва
Лекция
01 Авг
Бесплатно
Эмодзи или крокозябры: китайские иероглифы в поисках смысла и звука
ВДНХ
Москва
Лекция
02 Авг
Бесплатно
Неземные звуки: как звучит космос в научно-фантастических фильмах
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
02 Авг
Бесплатно
Невозможная генетика или как мы будем делать новый вид человека
Sistema Gallery
Москва
Лекция
02 Авг
Бесплатно
Лето с Гомером — карманный путеводитель по миру «Одиссеи» и «Илиады»
ВДНХ
Москва
Лекция
02 Авг
Бесплатно
Анатомия запаха: сенсорная инженерия парфюмеров
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
03 Авг
Бесплатно
Тайны земноводных: лягушка-голиаф, ядовитый древолаз и загадочный аксолотль
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Экскурсия
04 Авг
Бесплатно
Все о звездных дождях
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
04 Авг
Бесплатно
Охота за Авророй: все о полярных сияниях
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
31 июля, 17:23
Марк Чернов

Сны оказались не случайным шумом, а сложной пересборкой реальности

Ученые выяснили, как именно формируются сюжеты снов. Анализ сновидений показал, что мозг во время ночного отдыха не воспроизводит прошедший день, а миксует прожитый опыт, эмоции и характер человека в совершенно новые сценарии.

Психология
# мозг
# нейробиология
# Психология
# сны
# сознание
# эмоции
30 июля, 06:28
Мария Азарова

Масштабное исследование показало, что влияет на сексуальную удовлетворенность женщин сильнее всего

Сексуальная удовлетворенность женщин оказалась намного сильнее связана не с тем, насколько легко достигается оргазм, а с тем, чтобы это происходило именно с партнером. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные почти 28 тысяч пользовательниц приложения Flo.

Психология
# женщина
# Женщины
# мастурбация
# секс
# сексуальная жизнь
# сексуальное поведение
# сексуальное удовольствие
# удовольствие
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
28 июля, 13:27
Александр Березин

Эксперт назвал ключевую технологию Starship тупиковой

Бывшие сотрудники NASA констатировали, что последнее видео испытаний крупнейшего космического корабля в истории снова показало проблемы и ограничения его теплового щита. С их точки зрения, любая из существующих технологий такого типа слишком сложна для реализации замысла Илона Маска о быстрой и безремонтной многоразовости Starship.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космонавтика
28 июля, 13:10
Марк Чернов

Кофе защитил печень от ожирения, цирроза и рака: крупное исследование раскрыло механизмы его пользы

Американские ученые установили, что привычка регулярно пить кофе значительно снижает риск развития цирроза, рака печени и печеночных патологий. Новые данные помогают объяснить биохимические механизмы, стоящие за защитным эффектом этого напитка.

Медицина
# воспаление
# здоровье
# кофе
# печень
# питание
# рак печени
# цирроз
9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

Медиа
# «ВКонтакте»
# YouTube
# аудитория
# блокировки
# видеосервис
# интернет
# медиа
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Атомная бомбардировка Хиросимы создала неизвестный науке металлический сплав

    1 августа, 15:35

  2. Дети древних жителей Италии страдали «синдромом плоской головы»

    1 августа, 13:27

  3. Физики использовали пищевую пленку в наноэлектронике

    1 августа, 12:15

  4. Сны оказались не случайным шумом, а сложной пересборкой реальности

    31 июля, 17:23
Выбор редакции

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

19 июля, 20:09

Последние комментарии

Sam Dowson
26 минут назад
Иван, про это не нужны статьи. Достаточно пары схематичных строчек со стрелочками что откуда и куда берется. Ну и о чем говорить, что даже фильмы о

ИИ-компании пытаются скрыть огромные долги

Mikhail Khramov
57 минут назад
В списке - самые бедные страны мира. Ну, во-первых, нет уверенности, что там есть хорошая статистика смертей. Ну умер и умер, а отчего? Да кто ж его

Где рак встречается реже всего? Топ-10 стран с лучшей статистикой

А К
58 минут назад
Денис, та нииии: очень хорошо видеть и старину, и местечки, содержащиеся в красивом состоянии. Свою юнеску заводить надо ))) и бдить!

Топ-20 стран по числу объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Сергей Механик
1 час назад
Интересно было бы посмотреть исследование почему именно эти страны? Может есть какая-то закономерность: питание, климат, привычки, образ жизни,

Где рак встречается реже всего? Топ-10 стран с лучшей статистикой

Иван Колупаев
2 часа назад
Ну да Сьерра-Леоне лидер еще и в рейтинге бедности и продолжительность жизни там низкая. И качесво жизни ппц. Вероятно мрут раньше и от других

Где рак встречается реже всего? Топ-10 стран с лучшей статистикой

ulogin_vkontakte_36459212
2 часа назад
Андрей, ппомтой пример. Билет в кино в СССР стоил копейки, сейчас сотни рублей. Поэтому любой современный "российский хит" по деньгам будет круче

Рейтинг самых кассовых кинорежиссеров в истории

Иван Колупаев
3 часа назад
Sam, ну и на родном https://www.finam.ru/publications/item/perestroyka-ii-chto-stoit-za-obvalom-aktsiy-proizvoditeley-poluprovodnikov-20260728-1520/

ИИ-компании пытаются скрыть огромные долги

Иван Колупаев
3 часа назад
Sam, ну так подобные статьи первый звоночек. А дальше будут отчеты о снижении прибылей у IT-гигантов и обвал на бирже. В качестве плюса - комплектуха

ИИ-компании пытаются скрыть огромные долги

Иван Колупаев
3 часа назад
МТех, да не будет никакой войны России с Китаем. По чисто техническим причинам. Ресурсы мы им и так дадим, с запада прикроем (куда денемся) а

Китай запустит первый регулярный еженедельный контейнерный маршрут в Европу через Северный морской путь

Sam Dowson
3 часа назад
Все трындят про пузыри, но никто не объясняет на пальцах и не пишет как происходит процесс надувания и последующего схлопывания. Ну кроме той

ИИ-компании пытаются скрыть огромные долги

Nick Moskvichov
4 часа назад
Андрей, забавно, что Северная Америка - это только Канада и США, а в Азию затолкали полмира

Рейтинг самых комфортных для жизни регионов мира в 2026 году

МТех Москва
5 часов назад
Ильгиз, следующая война России будет с Китаем. Мы своими руками за копеечный доход даём возможность развивать узкоглазым технологии для войны уже

Китай запустит первый регулярный еженедельный контейнерный маршрут в Европу через Северный морской путь

Пафнутий З ов
5 часов назад
"реальность на стыке реального опыта с мечт, страхов и ожиданий от будущего." Редактор, ау!

Сны оказались не случайным шумом, а сложной пересборкой реальности

Денис Максимов
5 часов назад
А, а Вам зачем? Мериться нада?

Топ-20 стран по числу объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Андрей Иванов
5 часов назад
Молодцы!!

Физики из России решили 60-летнюю проблему создания перовскитного лазерного диода

Илья Шарифьянов
5 часов назад
Александр, мне из Марий Эл отлично видно, когда очереди из 20-30 авто на сетевых заправках и лимиты в 20-30л. По меньшей мере такая ситуация на Татнефти.

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

антилапоть аааа
6 часов назад
Саудовская Аравия побила рекорд сверхнизких цен на зеленую генерацию⁠⁠ Саудовская Аравия активно инвестирует доходы от продажи углеводородов

Рейтинг крупнейших стран — потребителей электроэнергии в мире

Evgenia Vavilova
6 часов назад
Анатолий, нет, там другое действующее вещество, варденафил, его не исследовали

Виагра подавила развитие метастазов раковых опухолей

антилапоть аааа
6 часов назад
Солнечные электростанции Китая произвели столько же энергии как вся энергосистема России⁠⁠ Китай продолжает наращивать мощности зеленой

Рейтинг крупнейших стран — потребителей электроэнергии в мире

Evgenia Vavilova
6 часов назад
Вячеслав, они связаны, в данном случае — физикой твердого тела. В материале есть ссылки на статьи, в которых обсуждается об энергетическая

Физики раскрыли секрет линейного сопротивления в странных металлах

Самые обсуждаемые