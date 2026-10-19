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Извержение вулкана 7300 лет назад изменило рацион и расселение древних жителей Японии

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Катастрофическое извержение подводного вулкана Кикай-Акахоя, произошедшее 7300 лет назад, оказало неочевидное влияние на жизнь доисторической Японии. Новое исследование показало, что мощный природный катаклизм не просто сократил число жителей вблизи эпицентра, но и заставил выживших массово переселяться, менять привычные способы добычи пищи и осваивать новые территории. В итоге это привело к неожиданному росту некоторых общин.

Археология
# археология
# древние люди
# извержение вулкана
# климатические изменения
# природные катастрофы
# Япония
Извержение вулкана Кикай-Акахоя произошло около 7300 лет назад и повлияло на жизнь доисторических общин Японского архипелага
Извержение вулкана Кикай-Акахоя произошло около 7300 лет назад и повлияло на жизнь доисторических общин Японского архипелага / © James Lee

Международная команда исследователей, в которую вошли археологи из Лундского университета (Швеция) и Кембриджского университета (Великобритания), детально реконструировала динамику изменения численности населения в разных частях японского архипелага после катастрофического взрыва подводного вулкана Кикай-Акахоя, прогремевшего примерно 7300 лет назад. Долгое время ученые спорили, уничтожила ли эта стихия все живое вокруг или же местные общины смогли уцелеть.

Мощнейший катаклизм действительно сопровождался сильнейшими землетрясениями, разрушительными гигантскими цунами и выбросом колоссальных объемов пепла, засыпавшего всю местность многометровым слоем. Однако новые научные данные показали, что обе прежние гипотезы были слишком упрощенными, поскольку реальная реакция людей на бедствие оказалась крайне неоднородной. Результаты масштабного исследования опубликовали в журнале Science Advances.

После катаклизма численность древних жителей на юге острова Кюсю упала практически до нуля. Однако на севере острова население не только не исчезло, но и стремительно выросло.

Дело в том, что пепел и цунами нанесли основной удар по суше, тогда как морская среда у северного побережья пострадала значительно меньше и вернулась к норме гораздо быстрее наземной экосистемы. Море продолжило снабжать людей избытком рыбы и моллюсков, что позволило региону не только прокормить местных жителей, но и принять многочисленных беженцев из полностью разрушенных южных районов.

В то же время в регионах, расположенных очень далеко от эпицентра извержения, демографический рост неожиданно замедлился или вовсе прекратился. Ученые связали это с временным похолоданием климата и массовым сокращением численности животных. Дикие кабаны и олени поедали покрытую вулканическим пеплом траву, из-за чего у них мгновенно стачивались зубы, что приводило к истощению и гибели стад, лишая людей главного источника мяса.

Тем не менее выжившие общины продемонстрировали невероятную гибкость: охотники из пострадавших внутренних районов перебрались к морю и переключились на рыбалку в качестве основного промысла, а для защиты от голода создали широкие торговые сети между соседями, наладив заготовку долговечных запасов провизии.

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Марк Чернов
Марк Чернов
177 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Археология
# археология
# древние люди
# извержение вулкана
# климатические изменения
# природные катастрофы
# Япония
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