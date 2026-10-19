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Анестезиологи нашли эффективный способ снизить риск тошноты и рвоты после операции

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Тошнота и рвота после операции под общим наркозом — распространенное явление. Авторы нового исследования провели эксперимент и выяснили, какой именно способ помогает чаще избегать этих неприятных последствий.

Медицина
# анестезия
# наркоз
# наушники
# рвота
# тошнота
# Шум
Ближе к небесам
Кадр из южнокорейского драматического фильма «Ближе к небесам» / © Zip Cinema

В первые 24-48 часов после того, как человека прооперируют под общей анестезией, у него часто появляются тошнота и рвота, в основном из-за анестетиков и обезболивающих. Эти побочные эффекты ухудшают самочувствие, ведь они приводят к обезвоживанию и могут затруднить послеоперационное восстановление. Поэтому специалисты ищут метод, который бы позволил снизить вероятность этих послеоперационных осложнений. 

Общий наркоз нужен для того, чтобы пациенты не испытывали боль и не осознавали происходящее во время хирургического вмешательства. Однако бессознательное состояние не означает, что все реакции нервной системы на внешние раздражители обязательно прекращаются. 

Авторы предыдущих исследований регистрировали электрические реакции мозга на звуковые сигналы у пациентов, находившихся под общим наркозом. В результате появилась гипотеза, что звуки в операционной могут вызывать у организма физиологические реакции, даже если пациент сознательно не слышит их. 

Команда ученых под руководством врача-анестезиолога Лю Хуаюэ (Huayue Liu) из Первой аффилированной больницы Сучжоуского университета в Китае решила проверить эту гипотезу. В частности, их интересовало, может ли на риск послеоперационной тошноты и рвоты влиять не только применение анестетиков, но и шум в операционной и, если это так, можно ли снизить частоту этих осложнений немедикаментозным методом.

Хуаюй и его коллеги провели эксперимент, в котором участвовали 192 женщины в возрасте от 18 до 65 лет. Всем им предстояли малоинвазивные гинекологические операции под общим наркозом.

Испытуемых случайным образом распределили на две группы. В первой участники носили наушники с шумоподавлением: с момента введения в наркоз и до окончания операции. Во второй, контрольной, такие наушники не носили. В обеих группах применяли одинаковую анестезию и стандартные препараты для профилактики послеоперационной тошноты и рвоты. 

Ученые оценивали, у скольких женщин тошнота и рвота возникали в течение 48 часов после операции. 

Средний уровень шума в операционной составлял 66 децибел — примерно как при обычном разговоре. Команда не просто сравнивала пациентов в условиях разного шума, а проверяла, изменится ли результат, если дополнительно ограничить воздействие звуков с помощью наушников с шумоподавлением.

Среди женщин, которые носили наушники с шумоподавлением, тошнота и рвота в течение 48 часов после операции появлялась лишь у 35,4 процента. В группе, не использовавшей такие наушники, эти симптомы появились у 52,1 процента. Разница составила примерно 17 человек на каждые 100 участников. Это соответствует относительному снижению частоты осложнений почти на 32 процента по сравнению с контрольной группой. 

Кроме того, в первые сутки после операции симптомы у участников с наушниками были менее выраженными, чем у испытуемых из контрольной группы.

Отметим, ученые не измеряли активность мозга и физиологические реакции организма на отдельные звуки у пациентов во время операции, чтобы понять, как именно наушники с шумоподавлением помогают снизить риск этих осложнений. Они не доказали, что шум непосредственно вызывает тошноту, но обнаружили связь между использованием таких устройств и меньшей частотой послеоперационной тошноты и рвоты. Чтобы выяснить, как именно работает эта связь, потребуются дополнительные эксперименты. 

Исследователи представили свои выводы на конференции по анестезиологии в Сан-Диего в США.

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Игорь Байдов
Игорь Байдов
668 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Медицина
# анестезия
# наркоз
# наушники
# рвота
# тошнота
# Шум
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