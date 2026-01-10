10 января, 15:12
Редакция Naked Science
17

Сумрачные футуристические города Наджиба Наджара

Концепт-арт Наджиба Наджара (Najeeb Najjar) / © Najeeb Najjar
  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Наджиб Наджар — концептуальный цифровой художник из Йемена, автор научно-фантастических городских пейзажей. Более десять лет он работает в кино- и гейм-индустрии, создавая визуальные миры, которые оживают в фильмах и играх.

Sci-Fi
# арт
# иллюстрации
# концепт-арт
# научная фантастика
# пейзажи
# урбанизм
# художник

В своих работах Наджиб Наджар особое внимание уделяет деталям городского пространства. Следы ржавчины, небольшие потертости и лужи делают города менее совершенными и одновременно более живыми. Цифровые технологии и футуристические автомобили органично вплетаются в урбанистическую среду, усиливая ощущение реальности.

В картинах Наджара доминируют мрачные, давящие тона, что подчеркивает сумрачность атмосферы. Кропотливая работа с перспективой, цветом, светом и тенью позволяет художнику усилить кинематографичность момента. Каждая иллюстрация словно рассказывает историю. Даже рассматривая отдельный пейзаж, возникает ощущение, что это — часть более крупного мира.

Концепт-арт Наджиба Наджара (Najeeb Najjar) / © Najeeb Najjar
Концепт-арт Наджиба Наджара (Najeeb Najjar) / © Najeeb Najjar
Концепт-арт Наджиба Наджара (Najeeb Najjar) / © Najeeb Najjar
Концепт-арт Наджиба Наджара (Najeeb Najjar) / © Najeeb Najjar
Концепт-арт Наджиба Наджара (Najeeb Najjar) / © Najeeb Najjar
Концепт-арт Наджиба Наджара (Najeeb Najjar) / © Najeeb Najjar
Концепт-арт Наджиба Наджара (Najeeb Najjar) / © Najeeb Najjar
Концепт-арт Наджиба Наджара (Najeeb Najjar) / © Najeeb Najjar
Концепт-арт Наджиба Наджара (Najeeb Najjar) / © Najeeb Najjar
Концепт-арт Наджиба Наджара (Najeeb Najjar) / © Najeeb Najjar

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Sci-Fi
# арт
# иллюстрации
# концепт-арт
# научная фантастика
# пейзажи
# урбанизм
# художник
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
1000
Эволюционная биология: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Нейронауки
Музей криптографии
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 января, 12:04
Андрей Серегин

Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами

Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.

Палеонтология
# генетика
# киты
# кости
# мамонты
# палеоантропология
8 января, 22:23
Редакция Naked Science

Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.

Археология
# археолог
# археологические раскопки
# археология
# Крым
# Польша
# Украина
8 января, 13:19
Александр Березин

Коронавирус продолжает убивать по сто тысяч американцев каждый год

Забытое в СМИ заболевание по последним научным и статистическим данным продолжает активно убивать людей, далеко опережая любую другую инфекционную болезнь. Причем темпами, далеко превышающими официальные оценки ВОЗ.

Медицина
# ВОЗ
# коронавирус
# сша
8 января, 11:22
Андрей Серегин

Пластик помог нефтяным загрязнениям преодолеть в океане расстояние до 8,5 тысячи километров

Загрязнение океана нефтью и пластиком — глобальная экологическая проблема, о которой давно говорят ученые. Оказалось, что эти два типа загрязнителей способны объединяться в гибридные образования, которые могут преодолевать тысячи километров по морским просторам.

Биология
# загрязнение воды
# нефть
# океан
# пластик
# экология
5 января, 10:53
Александр Березин

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?

Космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Российская орбитальная станция
# Россия
Выбор редакции
7 января, 10:01
Максим Абдулаев

Ботаники обнаружили у растений систему раннего оповещения о нападении бактерий

Ученые опровергли представление о медленной химической реакции флоры на инфекции, выяснив, что растения передают сигнал тревоги стремительными электрическими импульсами. Оказалось, что для активации этой «нервной системы» используются не профильные противомикробные вещества, а гормоны, которые раньше считались ответственными исключительно за защиту от насекомых.

Биология
# ботаника
# иммунная система
# растения
# светящиеся растения
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
12.12.2025, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно