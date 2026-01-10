Сумрачные футуристические города Наджиба Наджара

Наджиб Наджар — концептуальный цифровой художник из Йемена, автор научно-фантастических городских пейзажей. Более десять лет он работает в кино- и гейм-индустрии, создавая визуальные миры, которые оживают в фильмах и играх.

В своих работах Наджиб Наджар особое внимание уделяет деталям городского пространства. Следы ржавчины, небольшие потертости и лужи делают города менее совершенными и одновременно более живыми. Цифровые технологии и футуристические автомобили органично вплетаются в урбанистическую среду, усиливая ощущение реальности.

В картинах Наджара доминируют мрачные, давящие тона, что подчеркивает сумрачность атмосферы. Кропотливая работа с перспективой, цветом, светом и тенью позволяет художнику усилить кинематографичность момента. Каждая иллюстрация словно рассказывает историю. Даже рассматривая отдельный пейзаж, возникает ощущение, что это — часть более крупного мира.

Концепт-арт Наджиба Наджара (Najeeb Najjar) / © Najeeb Najjar

Концепт-арт Наджиба Наджара (Najeeb Najjar) / © Najeeb Najjar

Концепт-арт Наджиба Наджара (Najeeb Najjar) / © Najeeb Najjar

Концепт-арт Наджиба Наджара (Najeeb Najjar) / © Najeeb Najjar

Концепт-арт Наджиба Наджара (Najeeb Najjar) / © Najeeb Najjar

Концепт-арт Наджиба Наджара (Najeeb Najjar) / © Najeeb Najjar

Концепт-арт Наджиба Наджара (Najeeb Najjar) / © Najeeb Najjar

Концепт-арт Наджиба Наджара (Najeeb Najjar) / © Najeeb Najjar

Концепт-арт Наджиба Наджара (Najeeb Najjar) / © Najeeb Najjar

Концепт-арт Наджиба Наджара (Najeeb Najjar) / © Najeeb Najjar

