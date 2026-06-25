Анализ зубов Homo naledi указал на исключительно женское захоронение

Международная группа ученых впервые проанализировала древние белки, извлеченные из ископаемых останков древних людей Homo naledi. Результаты указали на то, что знаменитая южноафриканская пещера Райзинг-Стар могла быть исключительно женским захоронением.

Homo naledi — древний родственник современных людей, живший от 335 до 236 тысяч лет назад. Ископаемые останки этого вида археологи впервые обнаружили в 2013 году в южноафриканской пещере Райзинг-Стар. Эти древние люди сочетали в себе примитивные, обезьяноподобные черты с человекоподобными особенностями. Например, у них был небольшой мозг, плечи и туловище как у австралопитека, а руки, ноги и лицо больше напоминали человеческие.

Еще одна особенность, заинтересовавшая антропологов, — сильное внешнее сходство останков разных взрослых особей между собой. Они практически не демонстрировали различий, свойственных особям женского и мужского пола.

Применив метод кислотного травления с минимальным разрушением, команда извлекла микроскопические фрагменты белка из эмали 23 зубов, принадлежавших 20 разным особям. Исследование опубликовано в журнале Cell.

Зубную эмаль проанализировали на наличие белка амелогенина-Y (AMELY), кодируемого мужской Y-хромосомой. Результаты показали отсутствие мужского маркера. Из 20 особей H. naledi 19 отнесли к женскому полу с вероятностью выше 95%, последнюю особь также идентифицировали как женщину с вероятностью от 50% до 95%.

Эти результаты можно интерпретировать двумя путями. Или в пещере действительно захоронены только женщины, что дает новые представления о погребальных традициях этого древнего вида. Или же особи мужского пола Homo naledi не несут традиционных мужских AMELY-маркеров из-за генетической мутации.

Преимущественно однополые захоронения, подобные этому, ранее не были описаны ни для древних, ни для современных популяций Homo. Наиболее близкие примеры — захоронения в пещере Эдкуаль (Португалия), где женских останков было вдвое больше, чем мужских. Аналогичное преобладание женщин наблюдалось в мегалитическом некрополе Панория на юго-востоке Испании. Однако эти примеры относятся к неолитическим человеческим популяциям, которые могли функционировать совершенно иначе, чем H. naledi.

Вторая версия кажется ученым наименее вероятной, так как строение специфичных для особей женского пола белков (AMELX) у H. naledi показало высокое сходство с современными людьми. Ожидается, что и «мужские» белки AMELY не будут существенно отличаться. Удаление всего гена AMELY в существующих человеческих популяциях — крайне редкая мутация.

Поэтому встают новые вопросы о культуре и социальной структуре этих древних Homo.

Если погребальная камера предназначалась исключительно для женщин, это может указывать на сложный символический погребальный обряд, ранее считавшийся уникальным для Homo sapiens.

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