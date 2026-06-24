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Николай Головин
Николай Головин
24 июня, 09:46
Рейтинг: +373
Посты: 1032

План NASA по затоплению МКС раскритиковала The Ocean Foundation: океан не защищен законом, а последствия неизвестны

План NASA по сведению с орбиты Международной космической станции (МКС) вызвал волну критики со стороны одной из ведущих организаций по защите океана.

Сообщество
# NASA
# космос
# МКС
# экология
МКС / © NASA
МКС / © NASA

Согласно нынешнему проекту NASA, свод МКС с орбиты будет осуществляться в несколько этапов. В начале или середине 2028 года, станцию начнут постепенно снижать за счет естественного торможения в верхних слоях атмосферы Земли и серии маневров, выполняемых российским сегментом МКС. Затем, в середине 2029 года, NASA планирует запустить специальный американский аппарат для сведения станции с орбиты — U.S. Deorbit Vehicle (USDV), построенный компанией SpaceX. После стыковки с МКС этот корабль задействует 46 двигателей Draco и направит станцию к ее последнему пристанищу — в удаленный район Тихого океана.

Однако именно этот финальный этап вызывает серьезную обеспокоенность экологов. Организация The Ocean Foundation, базирующаяся в Вашингтоне и занимающаяся вопросами сохранения здоровья мирового океана и развития ответственного отношения человечества к морской среде, заявляет, что запланированное сведение МКС с орбиты «поднимает серьезные вопросы, связанные с состоянием океана, которыми космическое сообщество до сих пор не занялось должным образом». Об этом сообщил президент фонда Марк Сполдинг.

Особую тревогу вызывает вопрос о том, что произойдет с морскими экосистемами и организмами на дне океана в районе падения обломков МКС.

«Честный ответ заключается в том, что мы до конца этого не знаем. И это вызывает глубокое беспокойство, когда речь идет о конструкции размером с футбольное поле. Мы знаем, что при входе в атмосферу сгорает далеко не все. Более плотные элементы конструкции переживут этот процесс и достигнут морского дна», — отметил Сполдинг.

По мнению Ocean Foundation, прежде чем направлять МКС в Тихий океан, необходимо провести широкое общественное и экспертное обсуждение, включающее:

  • полноценную оценку воздействия на окружающую среду с учетом будущего поля обломков на морском дне и атмосферных последствий;
  • публикацию полной информации о материалах и элементах станции, которые переживут вход в атмосферу и достигнут океанского дна;
  • тщательный юридический анализ обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), Лондонского протокола 1996 года о предотвращении загрязнения моря сбросом отходов и других материалов, а также Соглашения BBNJ.

В заключение Сполдинг отмечает, что у открытого океана нет суверенного владельца, который мог бы требовать ответственности за нанесенный ущерб.

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Комментарии

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3 Комментария
Игорь Коняшов
Игорь Коняшов
3 часа назад
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Либо они рухнули с дуба. Либо, что более вероятно, это типичный "экологический" рэкет. "Дайте денег на изучение последствий" (С) Примерно как с Маском, которого заставили финансировать изучение влияние ВОЗМОЖНОГО падения ступеней в океан на китов)) Площадь Тихого океана составляет около 178,7 млн км², а объем — примерно 710,4 млн км³ (710 квадрильонов тонн). На этом фоне 100 тонн обломков настолько ничтожная величина, что об этом просто смешно говорить...
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Shelove517
Shelove517
6 часов назад
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Я, конечно, не эксперт ни в экологии, ни в космонавтике, но выглядит всё так, будто денег они хотят на свои всесторонние экспертизы, ничего от их экспертизы не поменяется, кроме стоимости проекта. Масса МКС 500 тонн, водоизмещение среднестатистического танкера - 100.000 тонн. Танкеры тонут, корабли тонут в принципе. Масса МКС в этом объёме - ничтожна, на что она может повлиять - непонятно. Но денег можно, конечно, побольше стрясти с этого и без того сложного мероприятия.
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Юрий Багов
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