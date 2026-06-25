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Инфографика: страны-лидеры по объему запасов ключевых полезных ископаемых
Небольшая группа государств контролирует крупнейшие мировые запасы многих минералов, лежащих в основе современной экономики.
На карте выше показаны страны-лидеры по объему запасов 18 ключевых полезных ископаемых — от железной руды и меди до редкоземельных элементов и кобальта. Во многих случаях одна страна сосредотачивает в своих руках непропорционально большую долю мировых запасов, что создает потенциальные узкие места в глобальных цепочках поставок и усиливает ее геополитическое влияние.
Данные для визуализации основаны на отчете Mineral Commodity Summaries 2026 Геологической службы США (USGS) и материалах Всемирной ядерной ассоциации.
Если некоторые страны доминируют лишь по отдельным видам сырья, то Россия выделяется широтой своей минерально-сырьевой базы.
Австралия занимает первое место в мире по запасам пяти важнейших полезных ископаемых, располагая одной из наиболее диверсифицированных ресурсных баз на планете. Особенно значимо ее превосходство по запасам железной руды: на Австралию приходится 31% мировых запасов этого стратегически важного сырья. Кроме того, страна располагает 28% мировых запасов урана, что делает её одним из ключевых игроков в развитии мировой ядерной энергетики.
Китай занимает первое место в мире по запасам как редкоземельных элементов, так и графита — двух видов сырья, находящихся в центре современных промышленных цепочек поставок. Эти ресурсы играют важнейшую роль в производстве самых разных технологий — от аккумуляторов для электромобилей и ветрогенераторов до полупроводников и передовых оборонных систем. Особое значение имеют редкоземельные элементы, поскольку во многих высокотехнологичных отраслях им крайне трудно найти полноценную замену.
Запасы некоторых важнейших полезных ископаемых мира сосредоточены практически в одной стране. Так, Южная Африка владеет 83% мировых запасов металлов платиновой группы, Марокко контролирует 69% запасов фосфоритов, а на Демократическую Республику Конго приходится половина мировых запасов кобальта.
В свою очередь, Индонезия располагает 44% мировых запасов никеля — еще одного критически важного сырьевого компонента для производства аккумуляторов электромобилей.
Такая неравномерность распределения природных ресурсов подчеркивает, насколько тесно современная экономика связана с географией минеральных богатств. По мере роста спроса на сырье для энергетического перехода и высоких технологий контроль над ключевыми месторождениями становится не только экономическим преимуществом, но и важным инструментом международного влияния.
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