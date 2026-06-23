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Армения заключила контракт на приобретение шести вертолетов Airbus Helicopters H145

Вертолет Airbus Helicopters H145M / © Airbus Helicopters

Сделку окончательно согласовали во время официального визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Ереван. Соглашение вступило в силу в июне 2026 года.

Армения приобретет шесть многоцелевых вертолетов. Их планируется использовать для выполнения транспортных задач. По своим характеристикам и надежности H145 подходит для гористой местности Армении. Вертолет сможет работать в том числе в жарких условиях.

В Airbus Helicopters назвали контракт свидетельством растущего партнерства между компанией и Арменией. «Мы рассчитываем на долгосрочное и плодотворное сотрудничество по мере развития нашего партнерства в ближайшие годы», — сказал вице-президент по Восточной Европе, Центральной Азии и Кавказу Людовик Буистон.

По всему миру сейчас эксплуатируется более 1800 вертолетов семейства H145. В общей сложности они налетали более 8,5 миллиона часов.