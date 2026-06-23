Новое исследование показало, что вейпинг — вероятная причина рака легких и полости рта
Авторы масштабного научного обзора впервые квалифицировали никотиновые вейпы как вероятную причину развития рака легких и ротовой полости. Прежде производители и регуляторы позиционировали электронные сигареты как безопасную альтернативу традиционному табакокурению, однако исследователи призвали радикально пересмотреть такую точку зрения.
Это знаковое исследование, опубликованное в научном журнале Carcinogenesis, провели специалисты под руководством Университета Нового Южного Уэльса (Австралия). Они объединили экспертов из множества ведущих медицинских институтов, больниц и разных областей науки — от эпидемиологии и фармации до торакальной (грудной) хирургии.
На сегодня эта работа признана наиболее убедительным и авторитетным подтверждением того, что любители электронных сигарет подвергают себя серьезной онкологической опасности. Выводы ученых основаны на данных о биомаркерах у реальных людей, а также на результатах опытов с животными и клеточными моделями.
Поскольку вейпы появились на рынке относительно недавно, около 20 лет назад, полноценные многолетние наблюдения за здоровьем больших групп людей еще продолжаются. Чтобы не ждать десятилетиями, ученые провели колоссальный качественный анализ всех имеющихся на сегодня мировых данных. Они объединили результаты клинического мониторинга людей, исследования на животных и лабораторные тесты химических веществ, которые выделяются при парении.
Доказательства из абсолютно разных научных сфер сошлись в одной точке. В аэрозолях никотиновых вейпов обнаружили множество явных канцерогенов, включая летучие органические соединения и опасные металлы, которые выделяются при нагревании спирали устройства. Анализ биомаркеров у реальных людей показал, что вейпинг вызывает прямое повреждение ДНК, провоцирует окислительный стресс и запускает сильные воспалительные процессы в тканях. Кроме того, лабораторные эксперименты на мышах подтвердили появление опухолей в легких.
Особую тревогу у медиков вызывает «двойной режим», когда курильщики пытаются бросить обычные сигареты с помощью вейпа, но в итоге застревают в ловушке и используют оба продукта одновременно. Недавние эпидемиологические данные из США показали, что у таких «двойных» курильщиков риск развития рака легких возрастает сразу в четыре раза.
Паразитические организмы иногда не учитывают, что сами могут оказаться целью паразита более высокого уровня. Сосредотачивая все свои силы на инфицировании и размножении, они остаются беззащитными перед агрессивным специализированным нахлебником.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина разработали технологию изменения структуры молекул нефти с помощью энергии кавитационных полей, которые создаются при воздействии ультразвука. Технология позволяет облагораживать нефть, меняя ее физико-химические характеристики и снижая долю нежелательных составляющих веществ. Для проведения полевых испытаний ее реализовали в мобильном исполнении с применением управляемых ультразвуковых полей. Разработанное исследовательское оборудование может применяться на любом месторождении, включая удаленные и труднодоступные.
Группа ученых из МФТИ, Российского квантового центра, ФИАН, МГТУ имени Баумана и НИЯУ МИФИ экспериментально определила длину волны, при которой поляризуемость атома тулия в основном состоянии равна нулю. Лазер с таким излучением практически не взаимодействует с атомами тулия в решетке. Результаты работы могут найти применение в квантовых симуляторах, оптических ловушках и прецизионных измерениях.
Паразитические организмы иногда не учитывают, что сами могут оказаться целью паразита более высокого уровня. Сосредотачивая все свои силы на инфицировании и размножении, они остаются беззащитными перед агрессивным специализированным нахлебником.
Интригующие испытания высотного ракетного двигателя Raptor Vacuum для корабля Starship, верхней ступени сверхракеты Илона Маска, парадоксальны. Его работа на уровне моря уже сама по себе загадка. Ведь, по классическим представлениям, высотные двигатели на уровне моря корректно не работают. А сопло RaptorVAC на наземном стенде извергает реактивную струю без всяких признаков нарушения работы. Как такое может быть?
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина разработали технологию изменения структуры молекул нефти с помощью энергии кавитационных полей, которые создаются при воздействии ультразвука. Технология позволяет облагораживать нефть, меняя ее физико-химические характеристики и снижая долю нежелательных составляющих веществ. Для проведения полевых испытаний ее реализовали в мобильном исполнении с применением управляемых ультразвуковых полей. Разработанное исследовательское оборудование может применяться на любом месторождении, включая удаленные и труднодоступные.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
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