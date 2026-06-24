Древний ритуал майя раскрыли по человеческим зубам
Ранее в одной из пещер в Белизе нашли сотни человеческих останков, которые разложили вблизи обезглавленной женщины. Международная команда ученых проанализировала ДНК, выделенную из зубов, обнаруженных в пещере, и сравнила с ДНК людей из других захоронений. Оказалось, зубы и кости принадлежали представителям высшего общества майя. Предположительно, эти части скелетов намеренно разделили между гробницами во время сложного ритуала.
Во время классической эры в Мезоамерике, которая продолжалась примерно с 200 по 900 год, города майя располагались на территории современных Мексики, Гватемалы, Белиза, Гондураса и частично Сальвадора. В отличие от ацтеков или инков, у цивилизации майя не существовало единого централизованного государства, она представляла собой сложную сеть из множества независимых городов-государств, соперничающих друг с другом. Общими оставались культурные и религиозные представления.
У майя важную роль играло родство, а правители обосновывали свои претензии на престол происхождением от предков и принадлежностью к древнему роду. Поэтому именно почитание умерших было неотъемлемой частью жизни майя, которые полагали, что их предки не уходят в небытие, а продолжают существовать в сверхъестественном мире, сохраняют связь с живыми и выступают посредниками между людьми и богами.
Майя часто хоронили умерших под полами домов или внутри жилых построек, то есть рядом с местом, где жили родственники. Наряду с этим часть погребений и ритуальных захоронений совершалась в храмах, пещерах и других священных местах. Что касается пещер, то их считали входом в подземный мир, местом контакта со сверхъестественными силами.
Большая междисциплинарная команда исследователей под руководством Эстер Бриэль (Esther Brielle) из Гарвардского университета в США проанализировала 487 человеческих останков, собранных во время многолетних раскопок в горах Майя в Белизе. Все образцы принадлежали как минимум 145 представителям майя. Ученые проанализировали древнюю ДНК, выделенную из костей и зубов, чтобы установить родство. Возраст останков определили с помощью радиоуглеродного датирования, что позволило привязать находки к хронологии классической эры.
Бриэль и ее коллеги получили геномные данные для 341 образца, которые соответствовали 107 отдельным людям. У 24 людей части скелетов обнаружили сразу в двух местах: в гробнице элиты под жилым комплексом древнего поселения Муклебал-Цуле и в пещере Батсуб. Расстояние между объектами — примерно 26,5 километра.
Ранее в этой пещере археологи нашли 226 зубов, которые принадлежали как минимум 24 индивидам. Человеческие фрагменты разложили вблизи обезглавленного скелета женщины. На том месте, где должна располагаться голова, стоял сосуд с единственной нефритовой бусиной. Рядом с тазом женщины нашли части черепа, вероятно, ее собственного, а также челюсти, лишенные зубов, и перевернутую чашу с пятью какао-бобами. Неподалеку стоял оранжевый сосуд с изображением мифического существа, напоминавшего одновременно колибри и змею.
Генетический анализ показал, что женщина состояла в родстве с людьми, похороненными в гробнице элиты в Муклебал-Цуле. Богатый погребальный инвентарь указал на ее высокий статус, возможно, от нее произошло несколько знатных родов.
Чтобы понять выбор майя, нужно обратиться к их верованиям. В мифологии народов доколумбовой Мезоамерики пещеры воспринимали как вход в Шибальбу — подземный мир мертвых, где человек мог оказаться лицом к лицу со сверхъестественными силами.
Биоархеолог Анхелина Локер (Angelina Locker) из Вандербильтского университета в США полагает, что доступ ко «входам» в обитель мертвых получали прежде всего представители высшего общества. Для них пещера становилась не просто священным местом, а пространством, где можно было взаимодействовать с потусторонним миром и закреплять свое положение в обществе через такого рода церемонии.
Представления майя о душе добавляют этому ритуалу еще один смысл. Душу они понимали как совокупность нескольких жизненных сущностей, связанных с телом и окружающим миром. Одной из таких сущностей считали ik’ — «дыхание» или «ветер». Оно связывалось с жизненной силой, речью и сознанием, поскольку именно дыхание воспринимали как носителя жизни.
В этом контексте особое значение могли приобретать зубы. Они находились во рту, в зоне, связанной с ik’. Отсюда появилось предположение, что зубы играли особую роль в ритуалах перехода между мирами.
Дополнительное объяснение ритуалу дает их физическая природа и культурная ценность. Зубы хорошо сохраняются на протяжении столетий, что делает их удобным объектом для ритуального обращения с останками. Кроме того, майя придавали им значение еще при жизни человека. Представители знати подпиливали зубы и вставляли в них драгоценные камни, подчеркивая статус и принадлежность к элите.
Исследователи допустили, что некоторые зубы из Батсуба могли извлечь уже после смерти человека, а другие — еще при жизни. В любом случае их перенос в священные пещеры, вероятно, оставался частью сложной системы ритуалов, связанных с представлениями о душе и пути в загробный мир.
Особое значение имеет сама дорога к пещере. Путешествие через горы занимало несколько дней. Участникам приходилось переносить останки по сложному маршруту через леса и каменистые перевалы. Такой путь напоминал паломничество. Ради него люди специально покидали свои дома и отправлялись в опасные места, то есть важен был не только результат, но и сам процесс.
Научная работа выложена в открытый доступ на сервере препринтов по биологии bioRxiv.org.
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