SpaceX впервые в истории протестировала средство космической доставки грузов в нужную точку Земли
Система доставки грузов с орбиты Starfall может приземлить тонну груза в любое место на нашей планете. Однако вскоре на базе сверхтяжелой ракеты и корабля Starship компания Илона Маска планирует развернуть систему доставки намного большей грузоподъемности. Согласно утечкам в СМИ, ею активно интересуются американские военные.
Ракета Falcon 9 23 июня вывела в космос полезную нагрузку в виде капсулы Starfall. В заявке на полет очень много умолчаний, но можно предположить, что, кроме Starfall, выводилась еще какая-то секретная нагрузка — по всей видимости, секретная.
По достижении орбиты вторую ступень Falcon 9 использовали необычным образом. Вместо падения в земную атмосферу после вывода нагрузки она вместе с Starfall сделала два витка вокруг Земли. Только после этого капсула отделилась от ракеты и с помощью парашютов мягко приводнилась примерно в 1,5 тысячи километров от побережья Калифорнии.
Официальная позиция SpaceX по запуску такова: это средство недорогого, рутинного доступа научных и производственных экспериментов в условиях невесомости. Сегодня для такого эксперимента любому университету или компании придется создать или заказать особый спутник, внутри которого должно быть место для средств проведения эксперимента. Такие спутники штучные и дорогие.
Компания Илона Маска намерена делать Starfall серийно, причем достаточно большой. Внутри нее поместится большинство установок для экспериментов, нужных заказчикам. Цилиндрическая капсула 3,1 метра в диаметре, 0,76 метра высотой и массой в 2,1 тонны (включая теплозащиту и систему парашютного спасения). Полезная нагрузка — до тонны. Это намного больше того, что нужно для типичного орбитального эксперимента наших дней.
Собственной системы двигателей у Starfall нет — только маломощные двигатели ориентации, работающие на сжатом азоте. Они необходимы, чтобы развернуть капсулу тепловым щитом вперед по траектории падения.
Кроме того, Starfall планируют использовать повторно. В заявке для американского регулятора не уточнено число циклов повторного использования, указано лишь, что компания попытается сделать это в максимально возможной степени. Многоразовость также может понизить цены на услуги, предоставляемые с помощью капсулы.
По размерам и массе Starfall достаточно серьезна, чтобы быть базой для продвинутых биоспутников типа российского «Бион-М», о котором Naked Science писал ранее. Помимо экспериментов, такие системы могут быть актуальны для компаний вроде Varda Space Industries. Они планируют делать некоторые лекарства, которые относительно сложно получать при земной силе тяжести, но проще — на орбите. Однако наблюдатели отмечали, что еще более востребованными такие услуги будут у военных.
Naked Science уже писал о подобном проекте для доставки крупных грузов Starship. Однако в этом варианте космический корабль надо будет как-то дозаправить и вернуть обратно в суборбитальный полет. Далеко не везде есть мощная инфраструктура для заправки жидким метаном и кислородом. А вот море или ровная суша, куда может мягко опуститься Starfall, встречается в куда большем числе мест.
В эпоху беспилотников востребованным может быть не только доставка 100 тонн «в любую точку Земли» (так написала сама компания), но и куда меньшая нагрузка. Сегодня Starlink уже позволяет управлять дронами в любой точке планеты, хоть над Арктикой или Антарктидой. Но далеко не везде у американских военных есть базы для оперативного запуска БЛА.
Если они получат средство глобальной и оперативной доставки дрона в любую точку планеты, а затем будут управлять им в FPV-режиме, то у Пентагона появятся осязаемые преимущества над любой другой армией. Поскольку на планете нет космических игроков со сходными возможностями — и в 2020-х не будет, — речь идет о потенциально серьезном преимуществе.
Исследователи из МИЭМ ВШЭ и ИПКОН РАН разработали новую математическую модель мониторинга, которая позволяет фиксировать источник опасных подземных вибраций в реальном времени. Технология поможет снизить риск повреждения зданий, дорог и другой инфраструктуры рядом с карьерами и шахтами.
Планетологи обнаружили на поверхностях Титана и Плутона схожую полосу поглощения, которая не совпадает со спектрами известных льдов или органических соединений. Этот загадочный «провал» может указывать на то, что на двух очень разных ледяных мирах Солнечной системы существует общий, пока неизвестный науке класс химических веществ, поглощающий свет, который формируется под действием экстремального холода и космической радиации.
На севере Австралии живет паук с весьма необычными охотничьими повадками. Он возводит «конструкцию», которая работает как древнее метательное оружие. Добыча взлетает над землей, а потом запутывается в паучьей сети. Такая тактика охоты, по-видимому, применяется лишь по отношению к конкретному виду муравьев.
Паразитические организмы иногда не учитывают, что сами могут оказаться целью паразита более высокого уровня. Сосредотачивая все свои силы на инфицировании и размножении, они остаются беззащитными перед агрессивным специализированным нахлебником.
Интригующие испытания высотного ракетного двигателя Raptor Vacuum для корабля Starship, верхней ступени сверхракеты Илона Маска, парадоксальны. Его работа на уровне моря уже сама по себе загадка. Ведь, по классическим представлениям, высотные двигатели на уровне моря корректно не работают. А сопло RaptorVAC на наземном стенде извергает реактивную струю без всяких признаков нарушения работы. Как такое может быть?
В нижних и верхних слоях Урана астрономы впервые зарегистрировали угарный газ и циановодород. Новые данные указали на то, что недра планеты могут быть значительно обогащены кислородом. Это открытие поможет разрешить давнюю загадку о том, сформировался ли Уран иначе, чем его ближайший сосед Нептун, или их образование шло по схожему сценарию.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
15 Августа, 2015
Циклична ли история человечества?
12 Октября, 2021
Чем нас (не) удивила Нобелевская неделя?
25 Января, 2026
Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии