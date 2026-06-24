SpaceX впервые в истории протестировала средство космической доставки грузов в нужную точку Земли

Система доставки грузов с орбиты Starfall может приземлить тонну груза в любое место на нашей планете. Однако вскоре на базе сверхтяжелой ракеты и корабля Starship компания Илона Маска планирует развернуть систему доставки намного большей грузоподъемности. Согласно утечкам в СМИ, ею активно интересуются американские военные.

Ракета Falcon 9 23 июня вывела в космос полезную нагрузку в виде капсулы Starfall. В заявке на полет очень много умолчаний, но можно предположить, что, кроме Starfall, выводилась еще какая-то секретная нагрузка — по всей видимости, секретная.

По достижении орбиты вторую ступень Falcon 9 использовали необычным образом. Вместо падения в земную атмосферу после вывода нагрузки она вместе с Starfall сделала два витка вокруг Земли. Только после этого капсула отделилась от ракеты и с помощью парашютов мягко приводнилась примерно в 1,5 тысячи километров от побережья Калифорнии.

Официальная позиция SpaceX по запуску такова: это средство недорогого, рутинного доступа научных и производственных экспериментов в условиях невесомости. Сегодня для такого эксперимента любому университету или компании придется создать или заказать особый спутник, внутри которого должно быть место для средств проведения эксперимента. Такие спутники штучные и дорогие.

Компания Илона Маска намерена делать Starfall серийно, причем достаточно большой. Внутри нее поместится большинство установок для экспериментов, нужных заказчикам. Цилиндрическая капсула 3,1 метра в диаметре, 0,76 метра высотой и массой в 2,1 тонны (включая теплозащиту и систему парашютного спасения). Полезная нагрузка — до тонны. Это намного больше того, что нужно для типичного орбитального эксперимента наших дней.

Собственной системы двигателей у Starfall нет — только маломощные двигатели ориентации, работающие на сжатом азоте. Они необходимы, чтобы развернуть капсулу тепловым щитом вперед по траектории падения.

Кроме того, Starfall планируют использовать повторно. В заявке для американского регулятора не уточнено число циклов повторного использования, указано лишь, что компания попытается сделать это в максимально возможной степени. Многоразовость также может понизить цены на услуги, предоставляемые с помощью капсулы.

По размерам и массе Starfall достаточно серьезна, чтобы быть базой для продвинутых биоспутников типа российского «Бион-М», о котором Naked Science писал ранее. Помимо экспериментов, такие системы могут быть актуальны для компаний вроде Varda Space Industries. Они планируют делать некоторые лекарства, которые относительно сложно получать при земной силе тяжести, но проще — на орбите. Однако наблюдатели отмечали, что еще более востребованными такие услуги будут у военных.

Naked Science уже писал о подобном проекте для доставки крупных грузов Starship. Однако в этом варианте космический корабль надо будет как-то дозаправить и вернуть обратно в суборбитальный полет. Далеко не везде есть мощная инфраструктура для заправки жидким метаном и кислородом. А вот море или ровная суша, куда может мягко опуститься Starfall, встречается в куда большем числе мест.

В эпоху беспилотников востребованным может быть не только доставка 100 тонн «в любую точку Земли» (так написала сама компания), но и куда меньшая нагрузка. Сегодня Starlink уже позволяет управлять дронами в любой точке планеты, хоть над Арктикой или Антарктидой. Но далеко не везде у американских военных есть базы для оперативного запуска БЛА.

Если они получат средство глобальной и оперативной доставки дрона в любую точку планеты, а затем будут управлять им в FPV-режиме, то у Пентагона появятся осязаемые преимущества над любой другой армией. Поскольку на планете нет космических игроков со сходными возможностями — и в 2020-х не будет, — речь идет о потенциально серьезном преимуществе.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.