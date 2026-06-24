Белые совы использовали лунный свет, чтобы напугать мышей
Швейцарские биологи выяснили, зачем обыкновенные сипухи носят демаскирующее белое оперение. В полнолуние белые хищники выстраивают траекторию полета так, чтобы отражать свет на добычу и провоцировать у грызунов реакцию оцепенения. Подобная тактика позволила белым самцам добывать больше пищи и тратить на охоту меньше времени по сравнению с их рыжими сородичами.
Яркая окраска ночного хищника противоречит логике скрытности, так как может отпугнуть добычу заранее. Обыкновенные сипухи (Tyto alba) обладают цветовым полиморфизмом: их грудка бывает от темно-рыжей до ослепительно белой. Долгое время зоологи пытались объяснить этот парадокс. Одна гипотеза предполагала, что светлая окраска работает как камуфляж на фоне ночного неба. Другая версия гласила, что белое оперение в лунном свете действует как внезапная вспышка, которая пугает жертву и заставляет ее замереть на месте. Ранее проверить эти механизмы в дикой природе не удавалось.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Current Biology, закрепили на спинах 69 самцов сипухи миниатюрные рюкзаки с GPS-трекерами, акселерометрами и барометрами. Датчики записывали координаты, скорость и высоту птицы на протяжении 354 ночей. Барометр и акселерометр улавливали резкое падение высоты, что с точностью до секунды указывало на момент пикирования. Всего биологи отследили параметры 17 600 охотничьих бросков.
Координаты каждой атаки ученые наложили на астрономическую модель движения Луны. Дополнительно биологи создали трехмерную карту местности, учитывающую тени от каждого дерева и здания в момент пикирования. Это позволило определить, находилась ли сова в тени или на свету в каждую секунду охоты.
Данные показали, что белые и рыжие сипухи применяют разные стратегии. При яркой луне белые самцы выстраивают вектор атаки так, что их белая грудка превращается в отражатель, направляющий лунный свет прямо на жертву. Чем светлее становилась ночь, тем чаще белые совы покидали затененные участки леса и вылетали на открытые пространства. Рыжие самцы, напротив, предпочитали оставаться в тени и слабо ориентировались на положение Луны.
Ученые пришли к выводу, что стратегия белых сов подтверждает гипотезу испуга жертвы. Хотя меткость одного конкретного броска у птиц разного цвета не отличалась, белые самцы в полнолуние ловили больше мышей за час. Отраженный свет провоцировал ступор у грызунов, что продлевало время уязвимости жертвы и увеличивало общее число успешных атак. В результате белые хищники приносили в гнездо больше еды. Авторы работы отметили, что совы инвертировали классическое деиматическое (отпугивающее) поведение, превратив визуальный шок из средства защиты в наступательную тактику.
Исследование показало, что окраска хищников выступает динамическим инструментом, который животные синхронизируют с положением небесных тел и рельефом местности. Белые совы выигрывают только в яркие ночи, тогда как в безлунные и облачные периоды скрытный камуфляж рыжих сов оказывается более надежной стратегией, что объясняет сохранение обеих морф в популяции.
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