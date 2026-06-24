Стали известны новые подробности о российском небоскребе, претендующем на второе место в мире по высоте

Рендеры небоскребов «Лахта Центр», «Лахта Центр — 2» и «Лахта Центр — 3» / © Kettle Collective

Согласно материалам общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду, новые башни высотой 703 и 555 метров станут не только крупнейшими деловыми объектами города, но и многофункциональными комплексами с общественными пространствами, ресторанами, зимними садами и развитой инфраструктурой для сотрудников и посетителей.

Рендеры небоскребов «Лахта Центр», «Лахта Центр — 2» и «Лахта Центр — 3» / © Kettle Collective

Самая высокая из башен — «Лахта Центр – 2» — поднимется на 703 метра. Небоскреб собираются завершить до 2031 года. Он может стать вторым по высоте зданием в мире. Это здание сформируют девять 16-этажных блоков, объединенных атриумами и общественными зонами. Помимо офисов, рассчитанных на тысячи сотрудников, здесь появится спа-комплекс с панорамным бассейном на уровне 13–14 этажей, двухуровневый ресторан на этажах с 15-го по 17-й, а также видовые рестораны и обзорная площадка в верхней части небоскреба. В стилобатной части разместят кафе и рестораны, фитнес-центр, выставочные пространства, конференц-залы, салоны красоты и дополнительные офисные помещения.

«Лахта Центр – 3» высотой 555 метров будет включать 116 надземных и три подземных этажа. Архитектурный облик башни построен на двух спиралевидных объемах, которые закручиваются вокруг центральных атриумов, постепенно сужаются к вершине и соединяются под общим шпилем. Внутри предусмотрены офисные площади, зимние сады с переговорными комнатами и кафе на 43-м, 70-м и 88-м этажах, торговые и ресторанные зоны, а также выставочные пространства и смотровые площадки на высотных уровнях.

Отдельный раздел документации посвящен транспортной системе зданий. Для перемещения между этажами проектировщики предусмотрели многоуровневую сеть лифтов, часть которых будет двухэтажной. На отдельных уровнях пассажирам придется совершать пересадки, а в часы максимальной нагрузки лифты будут работать по принципу разделения на четные и нечетные этажи, что позволит повысить пропускную способность и сократить время ожидания.