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Лекция
12+
Видовдан: история, эпос и культурная память сербского народа

Слушатели узнают про обстоятельства, которые предшествовали Косовской битве.

Библиотека иностранной литературы
27 июня, 16:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Николоямская, д. 1

О мероприятии

Участников ждет краткий исторический обзор обстоятельств, которые предшествовали Косовской битве, а также ход и исход самой битвы.

Слушатели узнают, кто самые известные косовские герои, услышат легендарные эпосы косовского цикла и некоторые их русские переводы. Обязательно познакомятся с литературными произведениями, в которых авторы разных эпох ссылаются на самое важное для сербов историческое событие (деспот Стефан Лазаревич, монахиня Ефимия, П. Петрович Негош, Р. Доманович, Б. Нушич).

Расписание
27
Суббота
Июнь 2026
ул. Николоямская, д. 1 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Николоямская, д. 1

9 июня, 08:24
Александр Речкин
1
# история
# мифы
# эпос
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