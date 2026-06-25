Западная поп-музыка стала более эгоцентричной за последние 50 лет
Международная группа ученых сопоставила тексты двух тысяч поп-хитов из США, Германии, Японии и Гонконга за 1970-2019 годы и обнаружила, что рост «я»-местоимений характерен исключительно для западных культур. Причем в странах Восточной Азии этот показатель остается низким.
В последние десятилетия ученые пытаются выяснить, становится ли современное общество более сфокусированным на себе. Технологические инновации, экономическая реструктуризация и трансформация социальных норм за последние полвека породили опасения, связанные с ростом эгоцентризма, нарциссизма и социальной разобщенности. Для проверки этих утверждений все чаще обращаются к анализу культурных продуктов, в частности книг, песен, политических речей, которые отражают доминирующие ценности и настроения общества в конкретный исторический период.
Ключевым методом оценки эгоцентризма в подобных работах стал лингвистический анализ частоты употребления личных местоимений. Установлено, что повышенная доля местоимений первого лица единственного числа, например «я», «меня», «мой», служит лучшим показателем сфокусированности на себе. В 2012 году лингвисты выяснили, что в американских книгах 1960-2008-х употребление местоимения «я» выросло на 42%. Местоимение «мы» стало звучать реже на 10%.
Вместе с этим ученые доказали, что в США использование «я»-местоимений в поп-песнях возрастает в периоды экономического процветания, тогда как в тяжелые времена увеличивается доля «мы»-местоимений. Однако оставалось неясным, есть ли рост проявлений эгоцентризма в музыке в целом и можно ли назвать этот тренд глобальным для всего мира.
Международный коллектив ученых провел исследование употребления местоимений типа «я» в поп-песнях Германии, США, Японии и Гонконга с 1970 по 2019 год. Для каждого года и региона отобрали тексты 10 самых популярных песен согласно ведущим национальным чартам. В общий анализ вошли 2000 песен. Его результаты опубликовал журнал PLOS One.
Для США результат оказался схожим с анализом литературы: там зафиксировали четкий и статистически значимый рост доли «я»-местоимений на протяжении 50 лет. Аналогичный, ранее не задокументированный тренд впервые обнаружили и в Германии. Значит, усиление эгоцентричности в культурных продуктах может быть западной закономерностью.
Эту гипотезу подтвердили результаты исследования в странах Востока. Ни в Японии, ни в Гонконге не выявили никакого значимого роста использования «я»-местоимений. Более того, их исходный уровень был значительно ниже западного, эта разница оставалась стабильной в течение всего исследуемого периода. То есть рост эгоцентризма в песнях нельзя назвать универсальной глобальной тенденцией.
Исследователи также отметили, что хотя некоторые научные работы указывают на рост индивидуалистических ценностей в азиатских странах, этот процесс не носит линейный характер и не находит однозначного отражения в таком массовом культурном продукте, как популярная музыка. Особенно в сравнении с западными обществами.
Проблема непереносимости глютена затрагивает до 150 миллионов человек во всем мире. Единственный выход — полностью исключить этот компонент из рациона. Однако существующий безглютеновый хлеб практически не содержит белка и клетчатки, быстро повышает уровень сахара и черствеет. При этом существующие зарубежные рецептуры разработаны под импортное сырье и технологии, что не позволяет применять их к российскому сырью. Ученые Пермского Политеха разработали новые рецептуры безглютенового хлеба и исследовали влияние многокомпонентных мучных композиций и добавок на его качество. Они впервые в России создали смеси, в которых по сравнению с существующими отечественными аналогами в два-три раза больше белка и жиров, а углеводов — на 30-50 процентов меньше.
Швейцарские биологи выяснили, зачем обыкновенные сипухи носят демаскирующее белое оперение. В полнолуние белые хищники выстраивают траекторию полета так, чтобы отражать свет на добычу и провоцировать у грызунов реакцию оцепенения. Подобная тактика позволила белым самцам добывать больше пищи и тратить на охоту меньше времени по сравнению с их рыжими сородичами.
Система доставки грузов с орбиты Starfall может приземлить тонну груза в любое место на нашей планете. Однако вскоре на базе сверхтяжелой ракеты и корабля Starship компания Илона Маска планирует развернуть систему доставки намного большей грузоподъемности. Согласно утечкам в СМИ, ею активно интересуются американские военные.
Паразитические организмы иногда не учитывают, что сами могут оказаться целью паразита более высокого уровня. Сосредотачивая все свои силы на инфицировании и размножении, они остаются беззащитными перед агрессивным специализированным нахлебником.
Интригующие испытания высотного ракетного двигателя Raptor Vacuum для корабля Starship, верхней ступени сверхракеты Илона Маска, парадоксальны. Его работа на уровне моря уже сама по себе загадка. Ведь, по классическим представлениям, высотные двигатели на уровне моря корректно не работают. А сопло RaptorVAC на наземном стенде извергает реактивную струю без всяких признаков нарушения работы. Как такое может быть?
В нижних и верхних слоях Урана астрономы впервые зарегистрировали угарный газ и циановодород. Новые данные указали на то, что недра планеты могут быть значительно обогащены кислородом. Это открытие поможет разрешить давнюю загадку о том, сформировался ли Уран иначе, чем его ближайший сосед Нептун, или их образование шло по схожему сценарию.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Февраля, 2021
Теломеры: невнятный секрет долголетия
14 Сентября, 2015
Благим матом: история русского сквернословия
14 Апреля, 2020
Неандертальцы: пряли, чтобы убивать?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии