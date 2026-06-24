Палеозоологи нашли старейшее свидетельство разведения декоративных гусей

Голландские натюрморты второй половины XVII века давно показывали, что аристократия держала хохлатых гусей в качестве декоративной птицы, но материальных подтверждений этому не было. Палеозоологи получили первое прямое доказательство, обнаружив в Бранденбурге гусиные черепа с прижизненными отверстиями в теменной кости.

Вопрос о том, как и когда люди пришли к разведению декоративных животных, не до конца раскрыт в науке. Следы хохлатых кур встречались ученым около 1300 года в Брауншвейге и в начале XV века в Геттингене. К XVI-XVIII векам география расширилась. Такие же следы выявили в Будапеште и Копенгагене. Везде нашли черепа с характерными дефектами.

Однако все находки касались исключительно кур. Ни хохлатых уток, ни гусей в археологическом материале никто никогда не фиксировал. Предположительно, причина в том, что хрупкие птичьи черепа редко сохраняются целиком, а без полной сохранности заметить небольшие отверстия в теменной области практически невозможно.

Между тем косвенные источники намекали, что такие птицы существовали. Голландский художник Мельхиор де Хондекутер (1636–1695) на картинах «Бой ворона и петуха» (1680 год), «Охотничьи трофеи рядом с сорокой на пне» (1678 год) и «Низинные войны Вильгельма III» изображал гусей с характерными хохолками. Это указывало, что во второй половине XVII века хохлатые гуси уже были известны в Северной Европе, но материальных подтверждений не хватало.

Ученые из Свободного университета (Германия) проанализировали обнаруженные при раскопках здания магистрата во Флехен-Цехлине 651 кость животных XIV-XIX веков. Они покоились в выгребной яме XVII века. Там доминировали останки домашней птицы: гусей, кур, уток. Четыре гусиных черепа обратили на себя внимание необычными отверстиями. Результаты исследования опубликовал журнал International Journal of Paleopathology.

Четыре необычных черепа отсканировали структурированным светом и построили 3D-модели. Далее дефекты описали макроскопически. У первого гуся отсутствовал крупный фрагмент крыши черепа диаметром примерно 15 миллиметров. У второго, помимо четырех мелких отверстий, было одно диаметром пять миллиметров. У остальных — отверстия от одного до двух миллиметров с гладкими краями. Главное, что объединяло все образцы, — полное отсутствие новообразованной костной ткани, что исключало активное воспаление или заживающую травму.

Сколов и обнажения губчатой ткани не обнаружили, как и следов деятельности насекомых. Инфекционные заболевания сопровождаются грубоволокнистой костной тканью, которой на черепах нет. Сравнительный анализ показал практически полную идентичность дефектов с теми, что описаны у современных хохлатых уток. Дефекты на черепах оказались расположены строго в теменной, а не лобной области, как, например, у кур.

Исследователи исключили все возможности искусственного изменения черепов. Следовательно, четыре гуся из выгребной ямы XVII века были носителями мутации, отвечающей за хохлатый фенотип. Это первая в мире археологическая фиксация хохлатых гусей и первая для семейства утиных. Находка доказывает, что аристократия Северной Европы практиковала моду на декоративную птицу значительно шире, чем предполагалось.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Андрей Серегин 130 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.