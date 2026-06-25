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В США назвали самый мощный бомбардировщик в мире
Когда речь заходит о стратегической авиации, в центре внимания на Западе обычно оказываются такие самолеты, как B-52 Stratofortress, B-2 Spirit или новейший B-21 Raider. Это одни из самых узнаваемых боевых самолетов в истории, составляющие основу американских сил дальнего удара.
Однако если оценивать «мощь» по более традиционным критериям — скорости, боевой нагрузке, тяге двигателей и размерам, — то пальма первенства принадлежит другому самолету. По мнению специалистов американского издания Military Watch Magazine, речь идет о Ту-160, известном в классификации НАТО под названием Blackjack, а в России — под поэтичным прозвищем «Белый лебедь».
Созданный в годы холодной войны как ответ на американские стратегические бомбардировщики, Ту-160 до сих пор остается самым крупным и тяжелым боевым самолетом из когда-либо построенных, самым быстрым действующим бомбардировщиком в мире и одним из наиболее мощно вооруженных летательных аппаратов, поступавших на службу.
Согласно данным американской базы вооружений ODIN, Ту-160 создавался в рамках концепта, кардинально отличавшегося от того, что позже лег в основу американских самолетов-«невидимок». Вместо того чтобы снижать заметность для радаров и избегать средств ПВО, советские инженеры стремились создать бомбардировщик, способный уходить от угроз за счет скорости, нести колоссальную боевую нагрузку и применять дальнобойное оружие, не входя в зону действия вражеской обороны.
Результатом стал гигантский самолет с крылом изменяемой стреловидности, оснащенный четырьмя двухконтурными турбореактивными двигателями Кузнецова НК-32 с форсажной камерой. Совокупная тяга силовой установки достигает 14000 килограмм-сил, что делает Ту-160 одним из самых мощных военных самолетов в истории авиации.
Самолет способен развивать скорость свыше 2220 километров в час. Ни один современный стратегический бомбардировщик не может сравниться с ним по этому показателю.
Не менее впечатляют и размеры Ту-160. Его максимальная взлетная масса достигает примерно 275 тонн, а внутренняя боевая нагрузка — до 45 тонн вооружения. Это больше, чем могут взять на борт как B-2, так и B-21, а в ряде вариантов боевого применения Ту-160 превосходит даже легендарный B-52.
Модернизированные версии Ту-160М способны применять такие системы вооружения, как крылатая ракета Х-101 в обычном оснащении и ее ядерный вариант Х-102. Дальность их действия измеряется тысячами километров, что позволяет поражать цели, не входя в зону плотной противовоздушной обороны противника.
В современных конфликтах эта возможность приобретает все большее значение. Вместо полета непосредственно над территорией противника стратегические бомбардировщики могут запускать высокоточные ракеты с безопасного расстояния, оставаясь под прикрытием собственной авиации и средств ПВО.
Фактически Ту-160 выполняет роль высокоскоростной воздушной пусковой платформы, способной доставлять большое количество дальнобойных высокоточных боеприпасов на межконтинентальные расстояния.
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11 Мая, 2018
Миры под красным солнцем
21 Сентября, 2016
Допинг: быстрее, выше, сильнее
10 Октября, 2014
Смех, игра и обезьяны
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