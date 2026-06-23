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23 июня, 13:47
Александр Березин
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1,0 тыс

Каспийское море стало меньше на одну Сицилию, но неизвестно почему

❋ 4.9

До недавних пор обмеление Каспия после 1991 года списывали на глобальное потепление. Авторы новой научной работы опровергли эту гипотезу: 63 процента падения уровня приходится на некий неизвестный фактор. Причем попытки выяснить его природу вряд ли можно назвать успешными.

Климат
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# Каспийское море
Крупнейшее бессточное озеро мира теряет воду по три четверти метра в десятилетие. Однако вскоре оно станет источником куда более серьезных проблем / © Doron, Wikipedia

В 1995-2025 годах уровень Каспийского моря упал на 2,3 метра — на 77 миллиметра в год. Это огромная величина: даже в районе портов есть места, где береговая линия отступила на метры и десятки метров. А в ряде районов северной части моря его берега сдвинулись уже на десятки километров. Море сократилось на 24 тысячи квадратных километров. Примерно такая же площадь у Сицилии или Тульской области.

В издании Earth’s Future опубликовали статью американских исследователей, попробовавших проанализировать причины случившегося. Им удалось показать, что прежние объяснения (ростом испарения на поверхности водоема и питающих его рек) не работают.

Ученые с помощью совокупности наземных и спутниковых наблюдений установили, что общая потеря емкости Каспия по воде с 1990-х до начала 2020-х составила 630 кубических километров. Однако рост потерь на испарение из-за роста температур никак не может объяснить более 37 процентов от этого показателя.

Зеленым показаны максимальные границы Каспийского моря до начала его отступления треть века назад. Красным выделили современные границы. Цветом самого моря указана его глубина / © Jesse Duku et al.

Более того, по мере отступления моря его потери на испарение тормозятся, потому что площадь сокращается сильнее всего в северных, мелководных частях водоема, где вода как раз из-за малой глубины прогрета и испаряется лучше всего. Получается, у Каспийского моря есть механизм «самоторможения обмеления». Но почему-то даже он не может остановить падение уровня моря сразу на 7,77 сантиметра в год.

По-настоящему сложный вопрос: что отвечает за остальные 63 процента потери воды морем? Исследователи достоверно установили, что причина в снижении годового стока рек в Каспий на 42 кубических километра в год. Из них 32 кубических километра дало падение стока Волги. Ясно, что это не вызвано изменением климата: исследователи отметили, что осадки в бассейне Волги растут более чем на 11 миллиметров в год. Ранее Naked Science писал, что рост уровня осадков вообще неизбежное последствие глобального потепления и наблюдается по всему миру (кроме экватора, где роста температур за время потепления практически нет).

Бассейны рек, питающих Каспий. 90 процентов стока в него — Волга / © Jesse Duku et al.

Но на этом установленные факты заканчиваются. Авторы научной работы предположили, что причина уменьшения стока рек при росте количества осадков в некоей антропогенной деятельности, и пожаловались, что точные цифры по этому вопросу трудно получить, поскольку они отсутствуют в открытом доступе.

На практике они не ознакомились с ними скорее из-за языкового барьера: на русском несложно найти работы об изменениях антропогенного использования вод Волги. Из статей на эту тему следует, что в реальности из-за крушения СССР использование вод реки человеком с 1991 года по начало 2020-х снизилось в 2,3 раза.

Фактор гидротехнических сооружений, который ученые упомянули в новой работе, тоже не может объяснять происходящее. Хотя ГЭС на Волге и Каме немало, потери воды с их зеркал невелики. Так происходит потому, что рост испарения во многом компенсируется тем, что водохранилища летом «перехватывают» намного больше воды, чем река перехватывала до строительства на ней водохранилищ.

Например, Куйбышевское водохранилище теряет испарением 2,8 кубического километра воды в год, а получает с осадками 2,4 кубического километра. То есть общие нетто-потери со всех волжских водохранилищ всего несколько кубических километров в год. Самое важное: они теряли примерно столько же и до 1991 года. Да, из-за роста температур нетто-потери чуть возросли, но величина этого роста более чем на порядок уступает падению стока Волги (32 кубокилометра в год).

Поиск среди русскоязычных научных работ, впрочем, тоже не добавил ясности о причинах падения стока. Из-за резкого (до метра) уменьшения глубины промерзания почвы в бассейне Волги за последние 30 лет часть осадков действительно может уходить в грунтовые воды, а не стекать с рекой в Каспий.

Но в то же самое время зимние стоки Волги растут: то, что раньше лежало снегом до весны, сейчас с зимними дождями уходит вниз по реке в море.

В теории расход воды в бассейне Волги можно объяснить глобальным озеленением. Как писал Naked Science, этот процесс бурного увеличения зеленой биомассы наблюдается по всему миру. И как показывают спутниковые снимки, одним из самых быстро зеленеющих мест Земли стала Россия, включая Поволжье. На иллюстрации можно видеть, насколько масштабен этот процесс именно там.

К сожалению, невозможно сказать, насколько именно расход воды бурно разросшейся в Поволжье растительностью увеличил процент использования дождевых вод «на месте», в ущерб его стоку в Каспий. Дело в том, что российские ученые вообще редко употребляют словосочетание «глобальное озеленение», хотя его впервые предсказал исследователь из нашей страны. Чаще говорят об обратномпроцессе засух, вызванных потеплением. Факт того, что антропогенные выбросы СО2 привели к глобальному озеленению, причем в России даже быстрее, чем на планете в целом, в норме не озвучивают.

Каспийское море не всегда будет мелеть. Как мы уже разбирали, глобальное потепление через небольшое число десятилетий приведет к резкому росту осадков над этим морем и его быстрому наступлению на окружающую сушу. В последнее стремительное потепление оно достигало юга современной Саратовской области, огромные пространства современных Калмыкии, Волгоградской, Астраханской областей и Казахстана были морским дном. Сходная картина ожидает людей в близком будущем — по крайней мере, если прилегающие к этому морю страны и дальше будут оставаться в неведении о его будущем быстром подъеме.

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Климат
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# Каспийское море
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Комментарии

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1 Комментарий
Юрий Багов
Юрий Багов
2 минуты назад
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В израиль уходит?) пытаются наполнить мертвое море
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Sam Dowson
44 минуты назад
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