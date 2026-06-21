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21 июня, 16:10
Evgenia Vavilova
5
5,8 тыс

В джунглях Борнео нашли нового сверхпаразита

❋ 4.1

Паразитические организмы иногда не учитывают, что сами могут оказаться целью паразита более высокого уровня. Сосредотачивая все свои силы на инфицировании и размножении, они остаются беззащитными перед агрессивным специализированным нахлебником.

Биология
# Борнео
# грибы
# кордицепс
# муравьи
# паразитизм
# паразиты
Pleurocordyceps cornusynnemata / © Shahbaz, Mohadden, Rong, Wei et Seelan, 2026. DOI: doi.org/10.11646/phytotaxa.750.4.1
Pleurocordyceps cornusynnemata / © Shahbaz, Mohadden, Rong, Wei et Seelan, 2026 DOI: doi.org/10.11646/phytotaxa.750.4.1

Организмы-сверхапарзиты способны паразитировать на других паразитах. Например, осы вида Lysibia nana откладывают личинки в личинки ос Cotesia glomerata, которые паразитируют на потомстве бабочек-репниц.

Исследователи нашла в малазийских джунглях гриб, паразитирующий на зомби-грибе. Новый сверхпаразит назвали Pleurocordyceps cornusynnemata. Он получил имя из-за своей формы — ученые обнаружили у гриба множественные разветвленные рога (лат. cornus — рог). Сверхпаразит относится к семейству грибов Pleurocordyceps, которые распространены в Южной Америке и Азии. Сейчас семейство насчитывает 26 видов. Детали, включающие генетический анализ, опубликованы в журнале Phytotaxa.

Другие виды этого семейства паразитируют на беспозвоночных, растениях и других грибах, но P. cornusynnemata специализируется на грибах рода Ophiocordyceps, заражающих муравьев. Наиболее известный гриб этого рода — кордицепс китайский, широко используемый в традиционной китайской медицине. Обычно эти грибы получают контроль над перемещением насекомого, заставляют его перейти в необычное для себя место, где гриб разрывает телесную оболочку и продолжает свой жизненный цикл.

Если кордицепс внедряется в нервную систему насекомого, то P. cornusynnemata насекомое игнорирует им сразу прикрепляется к тканям кордицепса. Эта адаптация позволяет грибу не тратить энергию на борьбу с иммунной системой насекомого, а получать питание напрямую из неадаптированного к этому паразита уровнем ниже. Развитие Ophiocordyceps останавливается, он не успевает выбросить собственные споры, в то время как P. cornusynnemata распространяет свои через рога.

Образцы пораженных грибом муравьев для исследований ученые собрали в заповеднике долины Данум малазийского штата Сабах. Это один из древнейших крупных массивов лесов Борнео. В нем никогда не было постоянных поселений людей, не велась охота и вырубка леса. В заповеднике обитают многие редкие и эндемичные виды, включающие дымчатого леопарда, борейского слона, мышиного оленя и очкового цвтеососа. 

Ученые считают, что у открытого ими гриба большой научный потенциал — его изучение может помочь в разработке противомикробных средств. Паразитическое действие гриба ученые в перспективе могут использовать в аграрной промышленности для контроля за насекомыми-вредителями вместо того, чтобы прибегать к распылению пестицидов.

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Evgenia Vavilova
187 статей
Пишет в основном о физике и химии, любит нанотехнологии, шестиугольники и утконосов.
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Биология
# Борнео
# грибы
# кордицепс
# муравьи
# паразитизм
# паразиты
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Комментарии

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5 Комментариев
Dmitriy
Dmitriy
1 час назад
-
0
+
То есть китайцы используют грибные паразиты в медицинских целях? Получается китайцы тоже сверхпаразиты?
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-
0
+
Sam Dowson
Sam Dowson
2 часа назад
-
0
+
Да, вот это предложение как-то не связано и пренепонятно: "Если кордицепс внедряется в нервную систему насекомого, то P. cornusynnemata насекомое игнорирует им сразу прикрепляется к тканям кордицепса." На этом фоне "борейский слон" и "Исследователи нашла" в принципе сойдет, можно и не исправлять, интуитивно понятно.
Ответить
-
0
+
Елена Фоменко
Елена Фоменко
2 часа назад
-
0
+
Паразит паразита это как олигарх и чиновник
Ответить
-
0
+
Александр Калинин
Александр Калинин
3 часа назад
-
0
+
Можно исправить ошибки в тексте, если не сложно?
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Sam, текст нафигачила нейросеть. Не стреляйте в пианиста, играет как умеет

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Foxxys Wer
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51 минута назад
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Dmitriy
1 час назад
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Саня Саня
1 час назад
Какая то фантасмагория.

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Саня Саня
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Sam Dowson
2 часа назад
Да, вот это предложение как-то не связано и пренепонятно: "Если кордицепс внедряется в нервную систему насекомого, то P. cornusynnemata насекомое

В джунглях Борнео нашли нового сверхпаразита

Елена Фоменко
2 часа назад
Паразит паразита это как олигарх и чиновник

В джунглях Борнео нашли нового сверхпаразита

Александр Калинин
3 часа назад
Можно исправить ошибки в тексте, если не сложно?

В джунглях Борнео нашли нового сверхпаразита

Иван Колупаев
4 часа назад
Николай, однако на западе подобные проекты тоже есть и скорее наши сервисы следуют мировым трендам, а не наооборот.

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nordland
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7 часов назад
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