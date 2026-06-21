В джунглях Борнео нашли нового сверхпаразита
Паразитические организмы иногда не учитывают, что сами могут оказаться целью паразита более высокого уровня. Сосредотачивая все свои силы на инфицировании и размножении, они остаются беззащитными перед агрессивным специализированным нахлебником.
Организмы-сверхапарзиты способны паразитировать на других паразитах. Например, осы вида Lysibia nana откладывают личинки в личинки ос Cotesia glomerata, которые паразитируют на потомстве бабочек-репниц.
Исследователи нашла в малазийских джунглях гриб, паразитирующий на зомби-грибе. Новый сверхпаразит назвали Pleurocordyceps cornusynnemata. Он получил имя из-за своей формы — ученые обнаружили у гриба множественные разветвленные рога (лат. cornus — рог). Сверхпаразит относится к семейству грибов Pleurocordyceps, которые распространены в Южной Америке и Азии. Сейчас семейство насчитывает 26 видов. Детали, включающие генетический анализ, опубликованы в журнале Phytotaxa.
Другие виды этого семейства паразитируют на беспозвоночных, растениях и других грибах, но P. cornusynnemata специализируется на грибах рода Ophiocordyceps, заражающих муравьев. Наиболее известный гриб этого рода — кордицепс китайский, широко используемый в традиционной китайской медицине. Обычно эти грибы получают контроль над перемещением насекомого, заставляют его перейти в необычное для себя место, где гриб разрывает телесную оболочку и продолжает свой жизненный цикл.
Если кордицепс внедряется в нервную систему насекомого, то P. cornusynnemata насекомое игнорирует им сразу прикрепляется к тканям кордицепса. Эта адаптация позволяет грибу не тратить энергию на борьбу с иммунной системой насекомого, а получать питание напрямую из неадаптированного к этому паразита уровнем ниже. Развитие Ophiocordyceps останавливается, он не успевает выбросить собственные споры, в то время как P. cornusynnemata распространяет свои через рога.
Образцы пораженных грибом муравьев для исследований ученые собрали в заповеднике долины Данум малазийского штата Сабах. Это один из древнейших крупных массивов лесов Борнео. В нем никогда не было постоянных поселений людей, не велась охота и вырубка леса. В заповеднике обитают многие редкие и эндемичные виды, включающие дымчатого леопарда, борейского слона, мышиного оленя и очкового цвтеососа.
Ученые считают, что у открытого ими гриба большой научный потенциал — его изучение может помочь в разработке противомикробных средств. Паразитическое действие гриба ученые в перспективе могут использовать в аграрной промышленности для контроля за насекомыми-вредителями вместо того, чтобы прибегать к распылению пестицидов.
Паразитические организмы иногда не учитывают, что сами могут оказаться целью паразита более высокого уровня. Сосредотачивая все свои силы на инфицировании и размножении, они остаются беззащитными перед агрессивным специализированным нахлебником.
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Паразитические организмы иногда не учитывают, что сами могут оказаться целью паразита более высокого уровня. Сосредотачивая все свои силы на инфицировании и размножении, они остаются беззащитными перед агрессивным специализированным нахлебником.
Интригующие испытания высотного ракетного двигателя Raptor Vacuum для корабля Starship, верхней ступени сверхракеты Илона Маска, парадоксальны. Его работа на уровне моря уже сама по себе загадка. Ведь, по классическим представлениям, высотные двигатели на уровне моря корректно не работают. А сопло RaptorVAC на наземном стенде извергает реактивную струю без всяких признаков нарушения работы. Как такое может быть?
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