В Коста-Рике нашли звериный «общественный туалет», устроенный в кроне одного вида дерева
В облачных лесах Коста-Рики маргаи, ленивцы, обезьяны и опоссумы используют крону одного вида дерева для своих естественных нужд. Это необычное поведение исследователи заметили случайно во время установки фотоловушки. Открытие может изменить прежние представления о поведении ленивцев и значительно расширит знания о коммуникации животных.
В тропических горных вечнозеленых лесах Коста-Рики, которые часто называют туманными, или облачными, лесами, жизнь кипит не только на земле, но и в кронах деревьев. На такой высоте изучать повадки животных сложно: они редко спускаются вниз, а их перемещения скрывает густая растительность. Долгое время оставалось не совсем понятно, как эти животные справляют естественную нужду и взаимодействуют друг с другом.
При этом хорошо известно, что некоторые наземные млекопитающие используют коллективные уборные для обмена информацией и обозначения территории, но о существовании подобных «санузлов» в кронах деревьев в тропиках ученые ранее не знали.
Особый интерес к этой теме всегда вызывали ленивцы. Они славятся своей медлительностью, а их «туалетные привычки» долгие годы оставались одной из главных загадок зоологии. Считалось, что ленивцы совершают настоящий подвиг: спускаются с дерева на землю исключительно ради того, чтобы опорожнить кишечник, подвергая себя огромному риску нападения хищников. Никто не мог точно объяснить, зачем они это делают.
Во время экспедиции в облачный лес независимый эколог из Коста-Рики Джереми Кирос-Наварро (Jeremy Quirós-Navarro) заметил необычную конструкцию на высоте 30 метров. Ученый искал ровное место для установки фотоловушки в заповеднике Монтеверде и обратил внимание на естественный настил из ветвей, покрытый экскрементами разных цветов и текстур.
Платформа была похожа на перевернутую чашу с удобным углублением в центре, а располагалась она на дереве вида Ficus tuerckheimii. Позже исследователь заметил, что точно такие же «площадки» встречаются на других деревьях того же вида. Это навело на мысль, что перед ним, скорее всего, не просто куча помета, а проявление систематического поведения животных. Вместе с коллегами Кирос-Наварро решил выяснить, кто же посещает эти места.
Исследователи установили несколько фотоловушек на одной из «площадок». Наблюдения продолжались два месяца.
За 60 дней камеры зафиксировали 181 посещение «площадки» 17 видами млекопитающих. Среди посетителей оказались опоссумы, белолобые капуцины, коати, ревуны и ласки. Длиннохвостые кошки (маргаи) опрыскивали дерево мочой — классический способ пометить территорию. Дикобразы не только справляли нужду, но и терлись о ветви, усиливая запах.
Особенно поразило ученых поведение двупалых ленивцев. Долгое время считалось, что они опорожняют кишечник только на земле. Однако камеры показали, что в этом лесу двупалые ленивцы ходят в туалет прямо в кронах деревьев, не совершая рискованного спуска.
Животные посещали «площадку» в среднем почти три раза в день и делали это не только ради физиологических нужд, а чтобы оставить свои запахи, пометить территорию и, возможно, поддерживать связь с сородичами. Это говорит о том, что «высотные уборные» могут служить точками обмена информацией между видами.
Параллельно ученые обследовали 169 деревьев 29 видов, чтобы выяснить, насколько распространены подобные «туалеты» в кронах. Выяснилось, что «коллективные уборные» присутствуют только на 11 деревьях — и все они относились к виду Ficus tuerckheimii.
Почему выбрали именно это дерево? Вероятно, секрет кроется в строении. По словам авторов научной работы, ветви Ficus tuerckheimii образуют на высоте структуру, напоминающую перевернутую чашу с углублением в центре. Это углубление служит хорошей защитой от ветра и хищников. Кроме того, у дерева имеются очень длинные ветви (до 12 метров), которые выполняют роль своеобразных «магистралей». Они могут перекидываться даже через реки, связывая лес в единую сеть. Иными словами, животные могут использовать эти ветви в качестве «коридоров» для безопасного передвижения.
Выводы исследователей представлены в журнале Ecology and Evolution.
Ученые Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ провели первый систематический анализ научных работ, посвященных особенностям восприятия эмоций по движениям при аутизме. Анализ показал, что различия между аутичными и неаутичными людьми во многом зависят от того, как именно устроен эксперимент и какие задачи предлагаются участникам.
В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.
Компания OpenAI официально подтвердила информацию, которая уже несколько дней будоражит профильные ИТ-сообщества: видеогенератор Sora прекращает свое существование. В официальном заявлении команда проекта выбрала довольно эмоциональную формулировку: «Мы прощаемся с приложением Sora». О возможных причинах и последствиях решения рассказал Дмитрий Сошников – преподаватель института № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика» Московского авиационного института, популяризатор технологий искусственного интеллекта, автор телеграм-канала Облачный адвокат.
Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.
Городище Саньсиндуй известно археологам прежде всего своими бронзовыми масками и нефритовыми ритуальными предметами. Ученые из Сычуаньского университета нашли на этом памятнике артефакт, который заставляет пересмотреть представления о том, насколько далеко на юг проникали передовые металлургические технологии в эпоху Шан.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
20 Февраля, 2015
Мифы и легенды о «пьющей» России
19 Декабря, 2021
Новый звездолет Илона Маска — изнутри и снаружи
29 Апреля, 2015
Ученые шутят
