В Коста-Рике нашли звериный «общественный туалет», устроенный в кроне одного вида дерева 

В облачных лесах Коста-Рики маргаи, ленивцы, обезьяны и опоссумы используют крону одного вида дерева для своих естественных нужд. Это необычное поведение исследователи заметили случайно во время установки фотоловушки. Открытие может изменить прежние представления о поведении ленивцев и значительно расширит знания о коммуникации животных.

В тропических горных вечнозеленых лесах Коста-Рики, которые часто называют туманными, или облачными, лесами, жизнь кипит не только на земле, но и в кронах деревьев. На такой высоте изучать повадки животных сложно: они редко спускаются вниз, а их перемещения скрывает густая растительность. Долгое время оставалось не совсем понятно, как эти животные справляют естественную нужду и взаимодействуют друг с другом.

При этом хорошо известно, что некоторые наземные млекопитающие используют коллективные уборные для обмена информацией и обозначения территории, но о существовании подобных «санузлов» в кронах деревьев в тропиках ученые ранее не знали.

Особый интерес к этой теме всегда вызывали ленивцы. Они славятся своей медлительностью, а их «туалетные привычки» долгие годы оставались одной из главных загадок зоологии. Считалось, что ленивцы совершают настоящий подвиг: спускаются с дерева на землю исключительно ради того, чтобы опорожнить кишечник, подвергая себя огромному риску нападения хищников. Никто не мог точно объяснить, зачем они это делают.

Во время экспедиции в облачный лес независимый эколог из Коста-Рики Джереми Кирос-Наварро (Jeremy Quirós-Navarro) заметил необычную конструкцию на высоте 30 метров. Ученый искал ровное место для установки фотоловушки в заповеднике Монтеверде и обратил внимание на естественный настил из ветвей, покрытый экскрементами разных цветов и текстур.

Платформа была похожа на перевернутую чашу с удобным углублением в центре, а располагалась она на дереве вида Ficus tuerckheimii. Позже исследователь заметил, что точно такие же «площадки» встречаются на других деревьях того же вида. Это навело на мысль, что перед ним, скорее всего, не просто куча помета, а проявление систематического поведения животных. Вместе с коллегами Кирос-Наварро решил выяснить, кто же посещает эти места.

Исследователи установили несколько фотоловушек на одной из «площадок». Наблюдения продолжались два месяца.

За 60 дней камеры зафиксировали 181 посещение «площадки» 17 видами млекопитающих. Среди посетителей оказались опоссумы, белолобые капуцины, коати, ревуны и ласки. Длиннохвостые кошки (маргаи) опрыскивали дерево мочой — классический способ пометить территорию. Дикобразы не только справляли нужду, но и терлись о ветви, усиливая запах.

Мексиканский волосатый карликовый дикобраз, который был запечатлен с помощью фотоловушки во время исследования / © Tropical Canopy Ecology Project

Особенно поразило ученых поведение двупалых ленивцев. Долгое время считалось, что они опорожняют кишечник только на земле. Однако камеры показали, что в этом лесу двупалые ленивцы ходят в туалет прямо в кронах деревьев, не совершая рискованного спуска.

Животные посещали «площадку» в среднем почти три раза в день и делали это не только ради физиологических нужд, а чтобы оставить свои запахи, пометить территорию и, возможно, поддерживать связь с сородичами. Это говорит о том, что «высотные уборные» могут служить точками обмена информацией между видами.

Параллельно ученые обследовали 169 деревьев 29 видов, чтобы выяснить, насколько распространены подобные «туалеты» в кронах. Выяснилось, что «коллективные уборные» присутствуют только на 11 деревьях — и все они относились к виду Ficus tuerckheimii.

Почему выбрали именно это дерево? Вероятно, секрет кроется в строении. По словам авторов научной работы, ветви Ficus tuerckheimii образуют на высоте структуру, напоминающую перевернутую чашу с углублением в центре. Это углубление служит хорошей защитой от ветра и хищников. Кроме того, у дерева имеются очень длинные ветви (до 12 метров), которые выполняют роль своеобразных «магистралей». Они могут перекидываться даже через реки, связывая лес в единую сеть. Иными словами, животные могут использовать эти ветви в качестве «коридоров» для безопасного передвижения.

Выводы исследователей представлены в журнале Ecology and Evolution.

Игорь Байдов 524 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.